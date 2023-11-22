«Бухара»
Эта команда уже де-юре покинула элитный дивизион. «Бухара» весь сезон больше мучилась, чем играла.
Команда ужасно выглядит в плане реализации. В 24 поединках чемпионата игроки «Бухары» отличились всего 12 раз.
В предыдущем туре чемпионата «Бухара» снова проиграла. Дома команда с минимальным счетом уступила «Олимпику».
Поединки с АГМК для команды традиционно складываются непросто. Из пяти последних матчей выигран всего один.
И уж наверняка хозяева намерены напоследок хлопнуть дверью. Вот только соперник сильнее, да и турнирную мотивацию не потерял.
АГМК
Эта команда в нынешнем сезоне выглядит вполне конкурентоспособно. Ныне АГМК пребывает на 4 месте в таблице.
В плане реализации у команды, по местным меркам, полный порядок. В 24 матчах забит 41 мяч: больше только у «Навбахора».
Свой последний поединок команда проиграла. В финале Кубка Узбекистана АГМК минимально уступил «Насафу».
А вот до того команда потерпела крах еще и в матче Азиатской Лиги чемпионов. Поражение от иранского «Сепахана» получилось болезненным — 0:9.
Наверняка АГМК постарается добыть три очка. Обыгрывать аутсайдера команда просто обязана, к тому же пора выбираться из психологической ямы.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу АГМК предлагают — 1.54.
На викторию «Бухары» дают — 6.48, ничья оценена — в 3.79.
АГМК намного ярче выглядит в плане реализации, и уж
Наш прогноз — Победа АГМК в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.28.