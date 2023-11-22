«Бухара» сыграет на своем поле с АГМК в рамках 25-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 22 ноября, начало — в 16:15 мск. «Бухара» — АГМК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бухара»

Эта команда уже де-юре покинула элитный дивизион. «Бухара» весь сезон больше мучилась, чем играла.

Команда ужасно выглядит в плане реализации. В 24 поединках чемпионата игроки «Бухары» отличились всего 12 раз.

В предыдущем туре чемпионата «Бухара» снова проиграла. Дома команда с минимальным счетом уступила «Олимпику».

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Поединки с АГМК для команды традиционно складываются непросто. Из пяти последних матчей выигран всего один.

И уж наверняка хозяева намерены напоследок хлопнуть дверью. Вот только соперник сильнее, да и турнирную мотивацию не потерял.

АГМК

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит вполне конкурентоспособно. Ныне АГМК пребывает на 4 месте в таблице.

В плане реализации у команды, по местным меркам, полный порядок. В 24 матчах забит 41 мяч: больше только у «Навбахора».

Свой последний поединок команда проиграла. В финале Кубка Узбекистана АГМК минимально уступил «Насафу».

А вот до того команда потерпела крах еще и в матче Азиатской Лиги чемпионов. Поражение от иранского «Сепахана» получилось болезненным — 0:9.

Наверняка АГМК постарается добыть три очка. Обыгрывать аутсайдера команда просто обязана, к тому же пора выбираться из психологической ямы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу АГМК предлагают — 1.54.

На викторию «Бухары» дают — 6.48, ничья оценена — в 3.79.

АГМК намного ярче выглядит в плане реализации, и уж точно постарается быстро добиться своего .

Наш прогноз — Победа АГМК в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.28.