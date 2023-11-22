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    АГМК быстро вскроет оборону аутсайдера

    «Бухара» — АГМК. Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 22 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бухара» — АГМК
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    «Бухара» сыграет на своем поле с АГМК в рамках 25-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 22 ноября, начало — в 16:15 мск. «Бухара» — АГМК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бухара»

    Эта команда уже де-юре покинула элитный дивизион. «Бухара» весь сезон больше мучилась, чем играла.

    Команда ужасно выглядит в плане реализации. В 24 поединках чемпионата игроки «Бухары» отличились всего 12 раз.

    В предыдущем туре чемпионата «Бухара» снова проиграла. Дома команда с минимальным счетом уступила «Олимпику».

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    Поединки с АГМК для команды традиционно складываются непросто. Из пяти последних матчей выигран всего один.

    И уж наверняка хозяева намерены напоследок хлопнуть дверью. Вот только соперник сильнее, да и турнирную мотивацию не потерял.

    АГМК

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит вполне конкурентоспособно. Ныне АГМК пребывает на 4 месте в таблице.

    В плане реализации у команды, по местным меркам, полный порядок. В 24 матчах забит 41 мяч: больше только у «Навбахора».

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    • Свой последний поединок команда проиграла. В финале Кубка Узбекистана АГМК минимально уступил «Насафу».

    А вот до того команда потерпела крах еще и в матче Азиатской Лиги чемпионов. Поражение от иранского «Сепахана» получилось болезненным — 0:9.

    Наверняка АГМК постарается добыть три очка. Обыгрывать аутсайдера команда просто обязана, к тому же пора выбираться из психологической ямы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу АГМК предлагают — 1.54.

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    На викторию «Бухары» дают — 6.48, ничья оценена — в 3.79.

    АГМК намного ярче выглядит в плане реализации, и уж точно постарается быстро добиться своего.

    Наш прогноз — Победа АГМК в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.28.

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    «Бухара» — АГМК: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 22.11.2023. Прогнозы на футбол. АГМК быстро вскроет оборону аутсайдера
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