Россия
Сборная России продолжает быть отстраненной от международных матчей, но все равно каждый месяц старается собираться вместе, чтобы провести контрольные игры с не самыми сильными командами и напоминать о себе. В этот раз получилось точно также.
В октябре Россия успела провести сразу два матча. Сначала была игра против Камеруна. Россияне смогли в Москве одолеть камерунцев (1:0). Это был, пожалуй, самый серьезный соперник россиян после отстранения. Затем же национальная команда не смогла справиться с Кенией в Турции (2:2).
В сентябре россияне сыграли вничью с олимпийской командой Египта (1:1), проиграли ей же (1:2) и не смогли выявить победителя в противостоянии с Катаром (1:1). А до этого подопечные Валерия Карпина собирались вместе еще в марте. Тогда главная команда страны на выезде сыграла вничью с Ираном (1:1), но одолела дома Ирак (2:0).
В 2022 году, уже после отстранения, национальная команда России также в товарищеских матчах переиграла Кыргызстан (2:1), но сыграла вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
Куба
Кубинскую команду точно нельзя назвать футбольным грандом. Кубинцы сейчас располагаются только на 169-м месте в рейтинге ФИФА, а на чемпионате мира играли только раз, в далеком 1938 году. В Золотом Кубке КОНКАКАФ также никаких высот коллектив не достигал.
Сборная Кубы последние два месяца проводила матчи Лиги наций КОНКАКАФ. За это время он выиграла у Суринама (1:0), проиграла Гондурасу (0:4), а также сыграла вничью с Гаити (0:0) и Гондурасом (0:0). В итоге главная команда Кубы набрала четыре очка и пока идет на четвертое месте в турнирной таблице из шести команд.
До этого Куба также приняла участие в Золотом Кубке, однако не смогла выйти даже из группы. «Карибские львы» уступили Гватемале (0:1), Гваделупе (1:4) и Канаде (2:4). Они не набрали ни одного очка и заняли последнее место в своей группе.
Также в 2023 году подопечные Юниелиса Кастильо провели два товарищеских матча с топовыми сборными. Кубинцы сначала на выезде крупно уступили Чили (0:3), а затем в гостях также проиграли Уругвая (0:2).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом Россию, коэффициент на победу которой равен 1,10.
Успех Кубы оценивается в 33,00, ничья — в 10,50.
Поставим на то, что сборная России не сможет одержать крупную победу.
Также сделаем ставку, что обе команды забьют с шикарным коэффициентом.