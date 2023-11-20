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    Россия и Куба забьют друг другу

    Россия — Куба. Ставка (к. 1.98) и прогноз на товарищеский матч 20 ноября 2023 года

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    Александр Головин (сборная России)
    Сборные России и Кубы сыграют в Волгограде в рамках товарищеского матча. Игра пройдет 20 ноября, начало — в 19:30 мск. Россия — Куба: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Россия

    Сборная России продолжает быть отстраненной от международных матчей, но все равно каждый месяц старается собираться вместе, чтобы провести контрольные игры с не самыми сильными командами и напоминать о себе. В этот раз получилось точно также.

    В октябре Россия успела провести сразу два матча. Сначала была игра против Камеруна. Россияне смогли в Москве одолеть камерунцев (1:0). Это был, пожалуй, самый серьезный соперник россиян после отстранения. Затем же национальная команда не смогла справиться с Кенией в Турции (2:2).

    В сентябре россияне сыграли вничью с олимпийской командой Египта (1:1), проиграли ей же (1:2) и не смогли выявить победителя в противостоянии с Катаром (1:1). А до этого подопечные Валерия Карпина собирались вместе еще в марте. Тогда главная команда страны на выезде сыграла вничью с Ираном (1:1), но одолела дома Ирак (2:0).

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    В 2022 году, уже после отстранения, национальная команда России также в товарищеских матчах переиграла Кыргызстан (2:1), но сыграла вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

    Куба

    Кубинскую команду точно нельзя назвать футбольным грандом. Кубинцы сейчас располагаются только на 169-м месте в рейтинге ФИФА, а на чемпионате мира играли только раз, в далеком 1938 году. В Золотом Кубке КОНКАКАФ также никаких высот коллектив не достигал.

    Сборная Кубы последние два месяца проводила матчи Лиги наций КОНКАКАФ. За это время он выиграла у Суринама (1:0), проиграла Гондурасу (0:4), а также сыграла вничью с Гаити (0:0) и Гондурасом (0:0). В итоге главная команда Кубы набрала четыре очка и пока идет на четвертое месте в турнирной таблице из шести команд.

    До этого Куба также приняла участие в Золотом Кубке, однако не смогла выйти даже из группы. «Карибские львы» уступили Гватемале (0:1), Гваделупе (1:4) и Канаде (2:4). Они не набрали ни одного очка и заняли последнее место в своей группе.

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    • Также в 2023 году подопечные Юниелиса Кастильо провели два товарищеских матча с топовыми сборными. Кубинцы сначала на выезде крупно уступили Чили (0:3), а затем в гостях также проиграли Уругвая (0:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом Россию, коэффициент на победу которой равен 1,10.

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    Успех Кубы оценивается в 33,00, ничья — в 10,50.

    Поставим на то, что сборная России не сможет одержать крупную победу.

    Также сделаем ставку, что обе команды забьют с шикарным коэффициентом.

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    Россия — Куба: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 20.11.2023. Прогнозы на футбол. Россия и Куба забьют друг другу
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