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    Три очка для «Леванте»?

    «Леванте» — «Расинг». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол 20 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Расинг»
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    «Леванте»
    «Леванте» на своем поле примет сантандерский «Расинг» в рамках 16-го тура испанской Сегунды. Поединок состоится 20 ноября, начало — в 23:00 по мск. «Леванте» — «Расинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 20 Ноября 2023 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 23:00 Расинг Расинг
  • Испания. Сегунда
    •

    «Леванте»

    «Леванте» после 15 туров в текущем чемпионате второй испанской лиги с 24 зачетными пунктами находится на седьмой строчке и от шестой отстает лишь на балл.

    Клуб из Валенсии добился шести викторий, шесть встреч свел вничью и потерпел три фиаско. Забить левантийцам удалось 18 мячей, а пропустили они на три гола меньше.

    В прошлом туре «Леванте» на выезде уступил лидирующему «Леганесу» со счетом 1:2. И этим результатом он продлил свою безвыигрышную серию до четырех встреч, где дважды проиграл.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На своей территории «лягушки» в текущем чемпионате пока провели семь матчей. В них они по три раза побеждали и играли вничью, а также одну игру проиграли.

    «Расинг»

    Клуб из города Сантандер на данный момент в турнирной таблице Сегунды расположился на 12 позиции. У него 21 балл и отставание от зоны плей-офф в четыре очка.

    «Расинг» за 14 проведенных встреч по шесть раз побеждал и проигрывал в них, а также трижды сыграл вничью. Забить ему удалось 23 гола, а попустил коллектив на мяч меньше.

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    «Представители» к этому поединку подходят после трех поражений подряд в рамках первенства страны. Причем в каждом из этих матчей они пропускали по три гола. В прошлом туре они уступили дома 2:3 «Вальядолиду».

    Вне родных стен «зелено-белые» в текущем розыгрыше Сегунды проиграли четыре встречи из семи проведенных, раз победили и дважды сыграли вничью.

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    В прошлом сезоне эти команды обменялись гостевыми викториями с одинаковым счетом по 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леванте» — 2.05, победа «Расинга» — 3.70, ничья — 3.45.

    В первую очередь от этого поединка стоит ждать верхов, так как данные клубы являются одними из самых результативных в лиге на данный момент.

    И также еще рекомендуем ставить на викторию «Леванте», который играет дома и наверняка воспользуется неважной формой гостей.

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    «Леванте» — «Расинг»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 20.11.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для «Леванте»?
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