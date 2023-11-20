«Леванте»
«Леванте» после 15 туров в текущем чемпионате второй испанской лиги с 24 зачетными пунктами находится на седьмой строчке и от шестой отстает лишь на балл.
Клуб из Валенсии добился шести викторий, шесть встреч свел вничью и потерпел три фиаско. Забить левантийцам удалось 18 мячей, а пропустили они на три гола меньше.
В прошлом туре «Леванте» на выезде уступил лидирующему «Леганесу» со счетом 1:2. И этим результатом он продлил свою безвыигрышную серию до четырех встреч, где дважды проиграл.
Календарь и таблица испанской Примеры
На своей территории «лягушки» в текущем чемпионате пока провели семь матчей. В них они по три раза побеждали и играли вничью, а также одну игру проиграли.
«Расинг»
Клуб из города Сантандер на данный момент в турнирной таблице Сегунды расположился на 12 позиции. У него 21 балл и отставание от зоны плей-офф в четыре очка.
«Расинг» за 14 проведенных встреч по шесть раз побеждал и проигрывал в них, а также трижды сыграл вничью. Забить ему удалось 23 гола, а попустил коллектив на мяч меньше.
«Представители» к этому поединку подходят после трех поражений подряд в рамках первенства страны. Причем в каждом из этих матчей они пропускали по три гола. В прошлом туре они уступили дома 2:3 «Вальядолиду».
Вне родных стен «зелено-белые» в текущем розыгрыше Сегунды проиграли четыре встречи из семи проведенных, раз победили и дважды сыграли вничью.
В прошлом сезоне эти команды обменялись гостевыми викториями с одинаковым счетом по 1:0.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леванте» — 2.05, победа «Расинга» — 3.70, ничья — 3.45.
В первую очередь от этого поединка стоит ждать верхов, так как данные клубы являются одними из самых результативных в лиге на данный момент.
И также еще рекомендуем ставить на викторию «Леванте», который играет дома и наверняка воспользуется неважной формой гостей.