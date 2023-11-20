«Леванте» на своем поле примет сантандерский «Расинг» в рамках 16-го тура испанской Сегунды. Поединок состоится 20 ноября, начало — в 23:00 по мск. «Леванте» — «Расинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леванте»

«Леванте» после 15 туров в текущем чемпионате второй испанской лиги с 24 зачетными пунктами находится на седьмой строчке и от шестой отстает лишь на балл.

Клуб из Валенсии добился шести викторий, шесть встреч свел вничью и потерпел три фиаско. Забить левантийцам удалось 18 мячей, а пропустили они на три гола меньше.

В прошлом туре «Леванте» на выезде уступил лидирующему «Леганесу» со счетом 1:2. И этим результатом он продлил свою безвыигрышную серию до четырех встреч, где дважды проиграл.

Календарь и таблица испанской Примеры

На своей территории «лягушки» в текущем чемпионате пока провели семь матчей. В них они по три раза побеждали и играли вничью, а также одну игру проиграли.

«Расинг»

Клуб из города Сантандер на данный момент в турнирной таблице Сегунды расположился на 12 позиции. У него 21 балл и отставание от зоны плей-офф в четыре очка.

«Расинг» за 14 проведенных встреч по шесть раз побеждал и проигрывал в них, а также трижды сыграл вничью. Забить ему удалось 23 гола, а попустил коллектив на мяч меньше.

Все прогнозы на футбол

«Представители» к этому поединку подходят после трех поражений подряд в рамках первенства страны. Причем в каждом из этих матчей они пропускали по три гола. В прошлом туре они уступили дома 2:3 «Вальядолиду».

Вне родных стен «зелено-белые» в текущем розыгрыше Сегунды проиграли четыре встречи из семи проведенных, раз победили и дважды сыграли вничью.

В прошлом сезоне эти команды обменялись гостевыми викториями с одинаковым счетом по 1:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леванте» — 2.05, победа «Расинга» — 3.70, ничья — 3.45.

В первую очередь от этого поединка стоит ждать верхов, так как данные клубы являются одними из самых результативных в лиге на данный момент.

И также еще рекомендуем ставить на викторию «Леванте», который играет дома и наверняка воспользуется неважной формой гостей.