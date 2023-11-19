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    «Кубань» возьмет реванш у «СКА-Хабаровска»?

    «Кубань» — «СКА-Хабаровск». Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, российская Первая лига, 19 ноября 2023 года

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    «Кубань»
    «Кубань» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровском» в рамках 19-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 15:30 мск. «Кубань» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 19 Ноября 2023 года
    Кубань
  • Краснодар
    •  Кубань 15:30 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
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    «Кубань»

    Команда уже не первый гол болтается во 2-й части турнирной таблице Первой лиги. После 17-и туров «Кубань» занимает 17-е место в таблице с 16-ю очками в активе. Команда отстает от спасительной 15-й позиции на 2 балла.

    Главная проблема «Кубани» в нынешнем сезоне — очень низкая результативность. Команда забила всего лишь 13 голов за 18 встреч — это худший показатель в лиге, пропустив при этом 24 мяча.

    Коэффициенты матча Кубань — СКА-Хабаровск

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  • 2.553.302.85Бонус$9500
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    В последних матчах «Кубань» более менее стала набирать очки. За последние 5 встреч команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью.

    Прогнозы на ФНЛ

    В последнем туре «Кубань» провалилась в матче против «Тюмени» (0:3). Южане имели возможность зацепиться за результат, но ничего не получилось. Именно в этом матче сказалась проблема с результативностью.

    «СКА-Хабаровск»

    Команда является крепким середняком в Первой лиге, занимая 11-е место в таблице с 22 очками в активе. «СКА-Хабаровск» опережает зону вылета на 5 баллов.

    Хабаровчане — худшая команда в лиге по результатам гостевых встреч. «СКА-Хабаровск» набрал всего один балл на чужом поле в 8-и поединках, пропустив за этот период 15 голов.

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    • Стоит отметить, что за последние 5 матчей в Первой лиге «СКА-Хабаровск» обыграл только «Ленинградец» (2:1), трижды проиграл и один раз сыграл вничью. В последнем туре хабаровчане проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:2), пропустив по голу в каждом тайме.

    «Енисей» и «СКА-Хабаровск» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В 12-м туре Первой лиги хабаровчане на своем поле всухую обыграли соперника со счетом 2:0, но напомним, что «СКА-Хабаровск» один из лидеров по игре дома, а на выезде — аутсайдер.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кубани» предлагают — 2.55.

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    На викторию «СКА-Хабаровска» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.30.

    В предстоящем матче небольшое преимущество будет иметь «Кубань», ведь «СКА-Хабаровск» безобразно играет на чужом поле. Можно предположить, что хозяева все-таки одержат минимальную победу.

    Наш прогноз — Победа «Кубани». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.55. Еще вариант для ставки — Тотал 2.5 меньше за 2.18.

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    «Кубань» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 19.11.2023. Прогнозы на футбол. «Кубань» возьмет реванш у «СКА-Хабаровска»?
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