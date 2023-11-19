«Кубань» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровском» в рамках 19-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 15:30 мск. «Кубань» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кубань»

Команда уже не первый гол болтается во 2-й части турнирной таблице Первой лиги. После 17-и туров «Кубань» занимает 17-е место в таблице с 16-ю очками в активе. Команда отстает от спасительной 15-й позиции на 2 балла.

Главная проблема «Кубани» в нынешнем сезоне — очень низкая результативность. Команда забила всего лишь 13 голов за 18 встреч — это худший показатель в лиге, пропустив при этом 24 мяча.

Коэффициенты матча Кубань — СКА-Хабаровск 1X2Новым игрокам 2.553.302.85Бонус$9500

В последних матчах «Кубань» более менее стала набирать очки. За последние 5 встреч команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью.

Прогнозы на ФНЛ

В последнем туре «Кубань» провалилась в матче против «Тюмени» (0:3). Южане имели возможность зацепиться за результат, но ничего не получилось. Именно в этом матче сказалась проблема с результативностью.

«СКА-Хабаровск»

Команда является крепким середняком в Первой лиге, занимая 11-е место в таблице с 22 очками в активе. «СКА-Хабаровск» опережает зону вылета на 5 баллов.

Хабаровчане — худшая команда в лиге по результатам гостевых встреч. «СКА-Хабаровск» набрал всего один балл на чужом поле в 8-и поединках, пропустив за этот период 15 голов.

Стоит отметить, что за последние 5 матчей в Первой лиге «СКА-Хабаровск» обыграл только «Ленинградец» (2:1), трижды проиграл и один раз сыграл вничью. В последнем туре хабаровчане проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:2), пропустив по голу в каждом тайме.

«Енисей» и «СКА-Хабаровск» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В 12-м туре Первой лиги хабаровчане на своем поле всухую обыграли соперника со счетом 2:0, но напомним, что «СКА-Хабаровск» один из лидеров по игре дома, а на выезде — аутсайдер.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кубани» предлагают — 2.55.

На викторию «СКА-Хабаровска» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.30.

В предстоящем матче небольшое преимущество будет иметь «Кубань», ведь «СКА-Хабаровск» безобразно играет на чужом поле. Можно предположить, что хозяева все-таки одержат минимальную победу.

Наш прогноз — Победа «Кубани». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.55. Еще вариант для ставки — Тотал 2.5 меньше за 2.18.