Сенегал сыграет на своем поле с Южным Суданом в рамках 1-го тура первого этапа квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 18 ноября, начало — в 22:00 мск. Сенегал — Южный Судан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сенегал

Эта команда по именам выглядит впечатляюще. Одни только Садио Мане с Калиду Кулибали чего стоят!

Сборная Сенегала в этом году смотрится очень выгодно. Особо запомнилась победа над бразильцами в товарищеском матче (4:2).

Свой последний поединок команда провела продуктивно. Сенегал в контрольном матче минимально переиграл сборную Камеруна.

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Сенегальцы явно не намерены стартовать с виктории. Тем паче, соперник явно не блещет игрой и результатами.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут максимально активны в атаке. Сенегал просто обязан сметать оппонента.

Южный Судан

Этой команде вряд ли предстоит борьба за выход на Мундиаль. Южный Судан выглядит явным андердоргом.

Из пяти своих последних матчах Южный Судан выиграл только однажды. В остальных же встречах команда потерпела поражения.

Последний свой поединок команда провела достойно. Южный Судан в товарищеском матче минимально переиграл Кению.

Впрочем, этот гол стал для команды первым за пять матчей. Так что реализация гостей явно хромает на обе ноги.

Наверняка гости постараются выгодно проявить себя на фоне мощных сенегальцев. Даже некрупное поражение можно будет считать приемлемым исходом.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Сенегала предлагают — 1.04.

На викторию Южного Судана дают — 42.00, ничья оценена — в 13.70.

Сенегальцы явно не собираются терять очки на ровном месте , так что уж точно будут агрессивно атаковать.

Наш прогноз — Фора Сенегала -3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 2.64.