ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиГолый король. Почему Лионель Месси не забил ни одного гола за сборную Аргентины Брендан АлленАллен подерется с Крейгом, непобежденный Моралес встретится с Мэттьюзом. Анонс карда UFC Vegas 82 Кевин Де Брейне и Жозе МоуриньюСалах, Де Брёйне и еще 6 игроков, из которых Моуринью не смог выжать максимум
  • 13:38
    • УЕФА представил официальный мяч Евро-2024
    Все новости спорта

    Тринидад и Тобаго вновь не избежит разгрома

    США — Тринидад и Тобаго. Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол 17 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную США
    Прогноз и ставки на США — Тринидад и Тобаго
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная США
    В первом четвертьфинальном поединке Лига наций КОНКАКАФ сборная США на своем поле в городе Остин примет национальную команду Тринидад и Тобаго. Поединок пройдет в ночь на 17 ноября, начало — в 05:00 по мск. США — Тринидад и Тобаго: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    США

    Национальная команда США выиграл оба розыгрыша Лиги наций КОНКАКАФ. В первом случае она одолела в финале Мексику, а во втором переиграла Канаду 2:0 летом этого года.

    В данном же розыгрыше Лиги наций «янки» из-за их очень высокого рейтинга в этом турнире были освобождены от игр групповой стадии и сразу стартовали с плей-офф.

    Последний раз американцы выходили на поле месяц тому назад. И тогда в товарищеском поединке они на своем поле разгромили 4:0 Гану, а немногим ранее уступили дома Германии 1:3.

    Все прогнозы на футбол

    И фиаско от немцев стало для «звездно-полосатых» единственным за последние 13 игр во всех турнирах. Помимо него, они расписали в этот период три мировые и девять встреч выиграли.

    Тринидад и Тобаго

    Сборная Тринидад и Тобаго по итогам прошлого розыгрыша Лиги наций КОНКАКАФ повысилась в классе, поднявшись из дивизиона Б до дивизиона А.

    И в элите команд Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна «Воины Сока» успешно преодолели групповую стадию, заняв с девятью очками второе место среди шести участников.

  • Трансферный дайджест. 7 ноября — 13 ноября
  • «Реал» не сможет подписать Холанна, Сперцян поедет покорять Италию, а «Бавария» подпишет опорника
  • 13/11/2023

    • Начали компанию островитяне с минимальной домашней победы над Кюрасао 1:0, затем с одинаковым счетом по 3:2 переиграли в гостях Сальвадор и на своем поле Гватемалу.

    И в заключительном туре в уже не имеющем турнирного значение поединке сборная Тринидад и Тобаго позволила себе расслабиться и проиграла Кюрасао 3:5.

    Отметим, что сборная США выиграла у Тринидад и Тобаго на своем поле в десяти последних играх и не пропустила. В трех минувших встречах были зафиксированы такие результаты — 6:0, 7:0 и 6:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу США предлагают — 1.04.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию Тринидад и Тобаго дают — 50.00, ничья оценена — в 16.00.

    По все видимости, Тринидад и Тобаго и на этот раз не избежит крупного поражения. Прогнозируем, что хозяева выиграют с разницей минимум в 3,5 гола.

    И также ставим еще в этом поединке на тотал мячей больше четырех.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.34
  • Прогноз на матч Гастон — Мутэ
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Удварди — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Алькарас — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кресси — Джумхур
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Белоруссия U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Гоффен — Качмазов
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Израиль — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бельгия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.85
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.58
  • Прогноз на матч Крэй Велли Пэйпер Миллс — Чарльтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Вашингтон — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Филадельфия — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    США — Тринидад и Тобаго: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 17.11.2023. Прогнозы на футбол. Тринидад и Тобаго вновь не избежит разгрома
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры