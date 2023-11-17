В первом четвертьфинальном поединке Лига наций КОНКАКАФ сборная США на своем поле в городе Остин примет национальную команду Тринидад и Тобаго. Поединок пройдет в ночь на 17 ноября, начало — в 05:00 по мск. США — Тринидад и Тобаго: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

США

Национальная команда США выиграл оба розыгрыша Лиги наций КОНКАКАФ. В первом случае она одолела в финале Мексику, а во втором переиграла Канаду 2:0 летом этого года.

В данном же розыгрыше Лиги наций «янки» из-за их очень высокого рейтинга в этом турнире были освобождены от игр групповой стадии и сразу стартовали с плей-офф.

Последний раз американцы выходили на поле месяц тому назад. И тогда в товарищеском поединке они на своем поле разгромили 4:0 Гану, а немногим ранее уступили дома Германии 1:3.

Все прогнозы на футбол

И фиаско от немцев стало для «звездно-полосатых» единственным за последние 13 игр во всех турнирах. Помимо него, они расписали в этот период три мировые и девять встреч выиграли.

Тринидад и Тобаго

Сборная Тринидад и Тобаго по итогам прошлого розыгрыша Лиги наций КОНКАКАФ повысилась в классе, поднявшись из дивизиона Б до дивизиона А.

И в элите команд Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна «Воины Сока» успешно преодолели групповую стадию, заняв с девятью очками второе место среди шести участников.

Начали компанию островитяне с минимальной домашней победы над Кюрасао 1:0, затем с одинаковым счетом по 3:2 переиграли в гостях Сальвадор и на своем поле Гватемалу.

И в заключительном туре в уже не имеющем турнирного значение поединке сборная Тринидад и Тобаго позволила себе расслабиться и проиграла Кюрасао 3:5.

Отметим, что сборная США выиграла у Тринидад и Тобаго на своем поле в десяти последних играх и не пропустила. В трех минувших встречах были зафиксированы такие результаты — 6:0, 7:0 и 6:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу США предлагают — 1.04.

На викторию Тринидад и Тобаго дают — 50.00, ничья оценена — в 16.00.

По все видимости, Тринидад и Тобаго и на этот раз не избежит крупного поражения. Прогнозируем, что хозяева выиграют с разницей минимум в 3,5 гола.

И также ставим еще в этом поединке на тотал мячей больше четырех.