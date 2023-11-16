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    Сможет же Таиланд одолеть китайцев?

    Таиланд — Китай. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 16 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Таиланд — Китай
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    Сборная Китая
    Таиланд сыграет на своем поле с Китаем в рамках 1-го тура второго этапа квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 15:30 мск. Таиланд — Китай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Таиланд

    Таиланд вполне способен побороться за 2 место в группе. Причем у команды есть отличный шанс стартовать успешно, да еще и в матче с прямым конкурентом.

    Правда, в недавних контрольных поединках команда выглядела бледновато. Например, Грузии сборная Таиланда сгорела со счетом 0:8.

    Свой последний поединок команда провела довольно неплохо. Таиланд расписал мировую со сборной Эстонии (1:1).

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    Поединки с китайцами для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних матчей выиграно два при трех поражениях.

    И уж наверняка хозяева постараются начать второй этап отбора ударно. Фактор своего поля должен помочь команде в этой встрече.

    Китай

    Эта команда не блещет стабильностью в игре и результатах. Китайцам весьма натужно даются победы с мало-мальски крепкими оппонентами.

    Зато в матчах со скромными оппонентами команда выглядит уверенно. Например, вьетнамцы были обыграны со счетом 2:0.

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    • Последний свой поединок сборная Китая провела неудачно. Команда в контрольной встрече уступила Узбекистану (1:2).

    Да и вообще, в последнем очном поединке с Таиландом китайцы уступили (0:1). Хотя до того обыграли оппонента трижды кряду.

    Наверняка Китай постарается сыграть вторым номером. Гости явно надеются на эффективность своих контратак.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Таиланда предлагают — 2.08.

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    На викторию Китая дают — 3.49, ничья оценена — в 3.45.

    Таиланд по игре смотрится монолитнее оппонента, к тому же явно воспользуется фактором своего поля.

    Наш прогноз — Победа Таиланда. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.02.

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    Таиланд — Китай: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 16.11.2023. Прогнозы на футбол. Сможет же Таиланд одолеть китайцев?
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