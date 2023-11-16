Таиланд сыграет на своем поле с Китаем в рамках 1-го тура второго этапа квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 15:30 мск. Таиланд — Китай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Таиланд

Таиланд вполне способен побороться за 2 место в группе. Причем у команды есть отличный шанс стартовать успешно, да еще и в матче с прямым конкурентом.

Правда, в недавних контрольных поединках команда выглядела бледновато. Например, Грузии сборная Таиланда сгорела со счетом 0:8.

Свой последний поединок команда провела довольно неплохо. Таиланд расписал мировую со сборной Эстонии (1:1).

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Поединки с китайцами для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних матчей выиграно два при трех поражениях.

И уж наверняка хозяева постараются начать второй этап отбора ударно. Фактор своего поля должен помочь команде в этой встрече.

Китай

Эта команда не блещет стабильностью в игре и результатах. Китайцам весьма натужно даются победы с мало-мальски крепкими оппонентами.

Зато в матчах со скромными оппонентами команда выглядит уверенно. Например, вьетнамцы были обыграны со счетом 2:0.

Последний свой поединок сборная Китая провела неудачно. Команда в контрольной встрече уступила Узбекистану (1:2).

Да и вообще, в последнем очном поединке с Таиландом китайцы уступили (0:1). Хотя до того обыграли оппонента трижды кряду.

Наверняка Китай постарается сыграть вторым номером. Гости явно надеются на эффективность своих контратак.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Таиланда предлагают — 2.08.

На викторию Китая дают — 3.49, ничья оценена — в 3.45.

Таиланд по игре смотрится монолитнее оппонента , к тому же явно воспользуется фактором своего поля.

Наш прогноз — Победа Таиланда. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.02.