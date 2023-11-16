Таиланд
Таиланд вполне способен побороться за 2 место в группе. Причем у команды есть отличный шанс стартовать успешно, да еще и в матче с прямым конкурентом.
Правда, в недавних контрольных поединках команда выглядела бледновато. Например, Грузии сборная Таиланда сгорела со счетом 0:8.
Свой последний поединок команда провела довольно неплохо. Таиланд расписал мировую со сборной Эстонии (1:1).
Поединки с китайцами для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних матчей выиграно два при трех поражениях.
И уж наверняка хозяева постараются начать второй этап отбора ударно. Фактор своего поля должен помочь команде в этой встрече.
Китай
Эта команда не блещет стабильностью в игре и результатах. Китайцам весьма натужно даются победы с мало-мальски крепкими оппонентами.
Зато в матчах со скромными оппонентами команда выглядит уверенно. Например, вьетнамцы были обыграны со счетом 2:0.
Последний свой поединок сборная Китая провела неудачно. Команда в контрольной встрече уступила Узбекистану (1:2).
Да и вообще, в последнем очном поединке с Таиландом китайцы уступили (0:1). Хотя до того обыграли оппонента трижды кряду.
Наверняка Китай постарается сыграть вторым номером. Гости явно надеются на эффективность своих контратак.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Таиланда предлагают — 2.08.
На викторию Китая дают — 3.49, ничья оценена — в 3.45.
Наш прогноз — Победа Таиланда. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.02.