15 ноября в товарищеском матче сыграют сборные Норвегии и Фарерских островов. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Норвегия — Фареры: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Норвегия

У Норвегии есть возможность проверить ближайший резерв в товарищеском матче. Хозяева серьезно превышают соперника в классе. Тренерский штаб может позволить провести эксперименты и вряд ли эти перестановки скажутся на итоговом результате.

Норвегия — безоговорочный фаворит предстоящей встречи. Наверняка получит какое-то игровое время и лидер сборной — Эрлинг Холанн. Форвард вряд ли проведет на поле все 90 минут. Но если нападающий примет участие в матче, то проблемы Фарерам точно обеспечены.

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В октябре норвежцы провели два матча в рамках отбора на Евро-2024. Если в игре с Кипром у команды не возникло никаких проблем (победа со счетом 4:0), то затем Норвегия дома уступила Испании (0:1).

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В квалификации Евро-2024 Норвегия уже точно не догонит Испанию и Шотландию. Сейчас сборная находится на третьем месте в таблице. Единственный конкурент в борьбе за место в топ-3 — Грузия, которая на данный момент отстает на три очка и имеет матч в запасе.

Фареры

Для Фарерских островов главная задача в каждой встрече — не ударить лицом в грязь. Не станет исключением и предстоящий матч. У команды почти нет шансов добиться положительного результата, однако гости точно не сыграют спустя рукава.

У Фарер затянулась полоса неудач. Сборная уступает одну игру за другой. На текущий момент проигрышная серия составляет семь матчей.

В 2023 году Фарерские острова провели 8 встреч. Последний раз команда смогла не проиграть 24 марта. Тогда была зафиксирована ничья с Молдовой (1:1).

Фареры проиграли три последних выездных матча. Ранее сборная уступила Северной Македонии (0:1), Польше (0:2) и Чехии (0:1). За эти 270 минут Фарерским островам не удалось забить ни одного гола.

Прогнозы и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Их победа котируется за 1.08. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 35.00. Ничья оценена — в 10.00.

Можно сделать ставку на победу Норвегии с форой (-2) с коэффициентом 1.82.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 2.62.