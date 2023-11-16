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    Норвежцы не будут устраивать разгром в товарищеской встрече

    Норвегия — Фареры. Ставка (к. 2.62) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 15 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Норвегия — Фареры
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    Норвегия
    15 ноября в товарищеском матче сыграют сборные Норвегии и Фарерских островов. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Норвегия — Фареры: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 16 Ноября 2023 года
    Норвегия
  • Осло
    •  Норвегия 20:00 Фарерские острова Фарерские острова
  • Товарищеские матчи (сборные)
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    Норвегия

    У Норвегии есть возможность проверить ближайший резерв в товарищеском матче. Хозяева серьезно превышают соперника в классе. Тренерский штаб может позволить провести эксперименты и вряд ли эти перестановки скажутся на итоговом результате.

    Норвегия — безоговорочный фаворит предстоящей встречи. Наверняка получит какое-то игровое время и лидер сборной — Эрлинг Холанн. Форвард вряд ли проведет на поле все 90 минут. Но если нападающий примет участие в матче, то проблемы Фарерам точно обеспечены.

    Коэффициенты матча Норвегия — Фарерские острова

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  • 1.1110.0021.00Бонус$9500
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    В октябре норвежцы провели два матча в рамках отбора на Евро-2024. Если в игре с Кипром у команды не возникло никаких проблем (победа со счетом 4:0), то затем Норвегия дома уступила Испании (0:1).

    Все прогнозы на футбол

    В квалификации Евро-2024 Норвегия уже точно не догонит Испанию и Шотландию. Сейчас сборная находится на третьем месте в таблице. Единственный конкурент в борьбе за место в топ-3 — Грузия, которая на данный момент отстает на три очка и имеет матч в запасе.

    Фареры

    Для Фарерских островов главная задача в каждой встрече — не ударить лицом в грязь. Не станет исключением и предстоящий матч. У команды почти нет шансов добиться положительного результата, однако гости точно не сыграют спустя рукава.

    У Фарер затянулась полоса неудач. Сборная уступает одну игру за другой. На текущий момент проигрышная серия составляет семь матчей.

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  • 10/11/2023

    • В 2023 году Фарерские острова провели 8 встреч. Последний раз команда смогла не проиграть 24 марта. Тогда была зафиксирована ничья с Молдовой (1:1).

    Фареры проиграли три последних выездных матча. Ранее сборная уступила Северной Македонии (0:1), Польше (0:2) и Чехии (0:1). За эти 270 минут Фарерским островам не удалось забить ни одного гола.

    Прогнозы и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Их победа котируется за 1.08. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 35.00. Ничья оценена — в 10.00.

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    Можно сделать ставку на победу Норвегии с форой (-2) с коэффициентом 1.82.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 2.62.

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    Норвегия — Фареры: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 16.11.2023. Прогнозы на футбол. Норвежцы не будут устраивать разгром в товарищеской встрече
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