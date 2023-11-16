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    Иран забьет Гонконгу больше четырех мячей?

    Иран — Гонконг. Ставка (к. 1.82) и прогноз на квалификацию ЧМ-2026 16 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Иран — Гонконг
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    Мехди Тареми
    Сборная Ирана сыграет на своем поле против Гонконга в рамках отборочного турнира ЧМ-2026. Матч пройдет 16 ноября в Тегеране, начало — в 17:30 мск. Иран — Гонконг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Иран

    Сборная Ирана, если судить по товарищеским матчам, находится в отличной форме.

    Победная серия команды Амира Галенои составляет уже восемь матчей.

    И на этом отрезке иранцы наколотили 26 мячей. Понятно, что порой соперники были, мягко говоря, так себе, но в контексте предстоящего матча это как раз имеет значение.

    В сентябре сборная Ирана выиграла у Болгарии и Анголы, а в октябре — у Иордании и Катара.

    Гонконг

    Да, у Гонконга есть своя сборная. И она тоже хочет участвовать в крупных турнирах.

    Но на данный момент Гонконг рад уже и тому, что сыграет на втором этапе отборочного турнира на чемпионат мира.

    На первом этапе эта экзотическая сборная обыграла по сумме двух матчей команду Бутана.

    Все прогнозы на футбол

    Дома Гонконг одержал победу со счетом 4:0, а в гостях — проиграл, пропустив два безответных мяча.

    Гонконг, как правило, если и выигрывает, то только у команд вроде Бутана и Камбоджи.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются, что Иран наберет три очка в этом матче. Ничью предлагают за 22.00, а победу Гонконга — за 51.00.

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    Два года назад иранцы выиграл у Гонконга на своем поле со счетом 3:1. Вполне вероятно, что на этот раз гости пропустят больше трех мячей.

    Ставка — тотал Ирана больше 4,0 за 1.82.

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    Иран — Гонконг: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 16.11.2023. Прогнозы на футбол. Иран забьет Гонконгу больше четырех мячей?
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