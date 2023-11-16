Иран
Сборная Ирана, если судить по товарищеским матчам, находится в отличной форме.
Победная серия команды Амира Галенои составляет уже восемь матчей.
И на этом отрезке иранцы наколотили 26 мячей. Понятно, что порой соперники были, мягко говоря, так себе, но в контексте предстоящего матча это как раз имеет значение.
В сентябре сборная Ирана выиграла у Болгарии и Анголы, а в октябре — у Иордании и Катара.
Гонконг
Да, у Гонконга есть своя сборная. И она тоже хочет участвовать в крупных турнирах.
Но на данный момент Гонконг рад уже и тому, что сыграет на втором этапе отборочного турнира на чемпионат мира.
На первом этапе эта экзотическая сборная обыграла по сумме двух матчей команду Бутана.
Дома Гонконг одержал победу со счетом 4:0, а в гостях — проиграл, пропустив два безответных мяча.
Гонконг, как правило, если и выигрывает, то только у команд вроде Бутана и Камбоджи.
Прогноз и ставка
Букмекеры не сомневаются, что Иран наберет три очка в этом матче. Ничью предлагают за 22.00, а победу Гонконга — за 51.00.
Два года назад иранцы выиграл у Гонконга на своем поле со счетом 3:1. Вполне вероятно, что на этот раз гости пропустят больше трех мячей.
Ставка — тотал Ирана больше 4,0 за 1.82.