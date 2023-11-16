16 ноября, стадион «Христо Ботев» (Пловдив) — сборная Болгарии примет Венгрию в матче 9-го тура отборочного цикла Евро-2024 группы G. Начало игры в 20:00 мск. Болгария — Венгрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Болгария

За 2 тура до конца отбора болгары располагаются на дне турнирной таблицы с двумя набранными очками на счету. К матчу они подходят после двух поражений подряд.

В минувших турах Болгария проиграла Черногории 1:2 и Литве 0:2. К тому же «трехцветные» не справились с Албанией, уступив ей в товарищеском поединке 0:2.

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В целом за 6 туров у болгар 4 поражения и две ничьи. Если учитывать все матчи, в том числе и товарищеские, то у них наберется солидная безвыигрышная серия из девяти поединков.

Все прогнозы на Евро-2024

На своем поле в рамках Евро Болгария проиграла два из трех поединков, причем всухую.

Венгрия

Венграм нужно набрать хотя бы очко, чтобы лишить всяких шансов своих оппонентов. До этого они набрали 14 пунктов за 6 туров, не проиграв ни одной встречи.

В таблице Венгрия опережает Сербию на одно очко. Все благодаря победе в позапрошлом туре со счетом 2:1. Правда, после этого странной выглядела ничья с Литвой (2:2).

Как бы там ни было, «мадяры» являются лучшей командой группы с 11 забитыми и 4 пропущенными голами. Они выиграли 3 матча из четырех последних в этом турнире.

Стоит отметить, что большую часть очков что венгерский коллектив набрал дома. Из трех выездных поединков он выиграл только один.

Прогноз и ставка

Мало кто верит в успех болгар, на победу которых букмекеры дают 5.60. У венгров в этому случае солидный перевес и на их успех можно поставить с котировкой 1.65. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.90.

В первом круге Венгрия без труда обыграла Болгарию, показав урок мастерства реализации моментов. Тогда подопечные Марко Росси разгромили хозяев 3:0.

Венграм важно довести дело до логического конца, оставив за собой первое место. Для этого лучше всего подходит победа. Так как Болгария проиграла последние две встречи с разрывом в два гола, то выиграть Венгрии с форой -1.5 не составит никакого труда. Ставка принимается за 2.75.