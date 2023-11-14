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    «Питерборо» должен победить!

    «Солфорд Сити» — «Питерборо Юнайтед». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 14 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Солфорд Сити» — «Питерборо Юнайтед»
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    «Питерборо Юнайтед»
    «Солфорд Сити» сыграет на своем поле с «Питерборо Юнайтед» в рамках 1/128 финала Кубка Англии. Матч пройдет 14 ноября, начало — в 22:45 мск. «Солфорд Сити» — «Питерборо Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Солфорд Сити»

    Эта команда выступает в четвертом по силе английском дивизионе. Там она находится на скромном 15 месте.

    При этом «Солфорд Сити» довольно неплох в плане реализации, отличившись 27 раз в 17 матчах. Правда, пропустила команда на гол меньше.

    В предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Солфорд Сити» дома уступил «Мансфилд Таун» (1:2).

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    В первом матче команда не сумела одолеть «Питерборо Юнайтед» (2:2). Команда пропустила второй мяч в самом эндшпиле.

    И уж наверняка хозяева будут максимально активными в атаке. Вот только из трех очных поединков с «Питерборо» команда еще не извлекла ни одной победы.

    «Питерборо Юнайтед»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма неплохо. В третьем английском дивизионе «Питерборо Юнайтед» борется за повышение в классе.

    Нынешнее 4 место для «Питерборо Юнайтед» является хорошей диспозицией. Однако попасть в дуэт лидеров будет крайне непросто.

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    • Свой последний поединок команда провела блестяще. «Питерборо Юнайтед» разнес в щепки «Кембридж Юнайтед» (5:0).

    А вот до того команда уступила «Уигану» (1:2). Да и с атакой полный порядок: 31 забитый мяч в чемпионате.

    Наверняка «Питерборо Юнайтед» постарается извлечь уроки из первой встречи. А неплохая реализация увеличивает шансы на проход.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Питерборо Юнайтед» предлагают — 2.00.

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    На викторию «Солфорд Сити» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.60.

    Гости прилично выглядят в плане реализации, к тому же превосходят оппонента в классе.

    Наш прогноз — Победа «Питерборо Юнайтед». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.

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    «Солфорд Сити» — «Питерборо Юнайтед»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 14.11.2023. Прогнозы на футбол. «Питерборо» должен победить!
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