«Солфорд Сити» сыграет на своем поле с «Питерборо Юнайтед» в рамках 1/128 финала Кубка Англии. Матч пройдет 14 ноября, начало — в 22:45 мск. «Солфорд Сити» — «Питерборо Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Солфорд Сити»

Эта команда выступает в четвертом по силе английском дивизионе. Там она находится на скромном 15 месте.

При этом «Солфорд Сити» довольно неплох в плане реализации, отличившись 27 раз в 17 матчах. Правда, пропустила команда на гол меньше.

В предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Солфорд Сити» дома уступил «Мансфилд Таун» (1:2).

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В первом матче команда не сумела одолеть «Питерборо Юнайтед» (2:2). Команда пропустила второй мяч в самом эндшпиле.

И уж наверняка хозяева будут максимально активными в атаке. Вот только из трех очных поединков с «Питерборо» команда еще не извлекла ни одной победы.

«Питерборо Юнайтед»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма неплохо. В третьем английском дивизионе «Питерборо Юнайтед» борется за повышение в классе.

Нынешнее 4 место для «Питерборо Юнайтед» является хорошей диспозицией. Однако попасть в дуэт лидеров будет крайне непросто.

Свой последний поединок команда провела блестяще. «Питерборо Юнайтед» разнес в щепки «Кембридж Юнайтед» (5:0).

А вот до того команда уступила «Уигану» (1:2). Да и с атакой полный порядок: 31 забитый мяч в чемпионате.

Наверняка «Питерборо Юнайтед» постарается извлечь уроки из первой встречи. А неплохая реализация увеличивает шансы на проход.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Питерборо Юнайтед» предлагают — 2.00.

На викторию «Солфорд Сити» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.60.

Гости прилично выглядят в плане реализации , к тому же превосходят оппонента в классе.

Наш прогноз — Победа «Питерборо Юнайтед». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.