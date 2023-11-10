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    Отдалится ли «Сассуоло» от зоны вылета?

    «Сассуоло» — «Салернитана». Ставки (к. 2.28) и прогноз на чемпионат Италии 10 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — «Салернитана»
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    «Сассуоло» — фаворит матча
    В 12-м туре чемпионата Италии «Сассуоло» примет «Салернитану» на стадионе «Реджо Эмилия». Встреча состоится 10 ноября в 20:30 мск. «Сассуоло» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 10 Ноября 2023 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 20:30 Салернитана Салернитана
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    «Сассуоло»

    У хозяева был затяжной матч со «Специей» в Кубке, которым им все же удалось выиграть через серию пенальти (1:0).

    Такой результат немного помог снять напряжение после того, как команда не смогла выиграть 4 предыдущиъ матча в чемпионате Италии. При этом самым сильным соперником из всех у «нероверди» за этот период был «Лацио».

    Коэффициенты матча Сассуоло — Салернитана

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    Тем не менее, в прошлом туре «Сассуоло» потерпел поражение от «Торино» (1:2) на выезде. Теперь по итогам 11 туров он занимает 15-е место с отрывом в три очка от зоны вылета.

    Все прогнозы на Серию А

    В последних шести поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при трех поражениях и двух ничьих, так что у хозяев явно не лучшая форма.

    «Салернитана»

    Команда Филиппо Индзаги переживает откровенно непростые времена. Нынешнее 20-е место в зоне вылета является тому наглядным подтверждением.

    В 11-ти поединках Серии А «Салернитана» забила всего шесть мячей. А вот пропускает команда многовато — 22 гола.

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    • Впрочем, на прошлой неделе клуб улучшил себе настроением успешным матчем в Кубке Италии. Разгромив «Сампдорию» (4:0), он вышел в третий раунд турнира.

    В 12 последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при семи поражениях и четырех ничьих, так что у гостей форма еще хуже, а значит шансы на победу минимальны.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Сассуоло», коэффициент на победу которого равен 1,72. Успех «Салернитаны» оценивается в 4,58, ничья — в 4,18.

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    В пяти из шести последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,28.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,21, ведь в шести из семи последних матчей «Салернитаны» был реализован именно такой сценарий.

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    «Сассуоло» — «Салернитана»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 10.11.2023. Прогнозы на футбол. Отдалится ли «Сассуоло» от зоны вылета?
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