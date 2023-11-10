«Сассуоло»
У хозяева был затяжной матч со «Специей» в Кубке, которым им все же удалось выиграть через серию пенальти (1:0).
Такой результат немного помог снять напряжение после того, как команда не смогла выиграть 4 предыдущиъ матча в чемпионате Италии. При этом самым сильным соперником из всех у «нероверди» за этот период был «Лацио».
Коэффициенты матча Сассуоло — Салернитана
Тем не менее, в прошлом туре «Сассуоло» потерпел поражение от «Торино» (1:2) на выезде. Теперь по итогам 11 туров он занимает 15-е место с отрывом в три очка от зоны вылета.
В последних шести поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при трех поражениях и двух ничьих, так что у хозяев явно не лучшая форма.
«Салернитана»
Команда Филиппо Индзаги переживает откровенно непростые времена. Нынешнее 20-е место в зоне вылета является тому наглядным подтверждением.
В 11-ти поединках Серии А «Салернитана» забила всего шесть мячей. А вот пропускает команда многовато — 22 гола.
Впрочем, на прошлой неделе клуб улучшил себе настроением успешным матчем в Кубке Италии. Разгромив «Сампдорию» (4:0), он вышел в третий раунд турнира.
В 12 последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при семи поражениях и четырех ничьих, так что у гостей форма еще хуже, а значит шансы на победу минимальны.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом «Сассуоло», коэффициент на победу которого равен 1,72. Успех «Салернитаны» оценивается в 4,58, ничья — в 4,18.
В пяти из шести последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,28.
Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,21, ведь в шести из семи последних матчей «Салернитаны» был реализован именно такой сценарий.