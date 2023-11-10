ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемНезаменимая звезда. «Реал» должен научиться побеждать, не полагаясь на Беллингема ПепеВ бой идут одни старики. Пепе возглавил список старейших бомбардиров Лиги чемпионов Криштиану РоналдуДутые рекорды. Почему Кришиану Роналду не забил ни одного гола за сборную Португалии
    Все новости спорта

    Смогут ли команды определить победителя?

    «Блэкберн» — «Престон». Ставка (к. 3.65) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 10 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Блэкберн Прогнозы на Престон Норт Энд
    Прогноз и ставки на «Блэкберн» — «Престон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Блэкберн»
    10 ноября в матче 16-го тура английского Чемпионшипа сыграют «Блэкберн» и «Престон». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Блэкберн» — «Престон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 10 Ноября 2023 года
    Блэкберн Роверс
  • Англия. Чемпионшип
    •  Блэкберн Роверс 23:00 Престон Норт Энд Престон Норт Энд
  • Престон
    •

    «Блэкберн»

    Команда считается довольно крепким середняком в Чемпионшипе, которая способна выиграть у любого соперника. «Блэкберн» занимает 10-е место в лиге, отставая от 6-й позиции (зона стыков) на 3 балла.

    Команда много забивает, но и немало пропускает — 23 и 24 гола соответвенно. Как ни странно, по результатам домашних встреч «Блэкберн» — 5-я команда с конца в лиге. Команда набрала всего лишь 9 очков за 7 встреч — не густо.

    Коэффициенты матча Блэкберн Роверс — Престон Норт Энд

    1X2Новым игрокам
  • 1.953.653.80Бонус$9500
    •

    Несмотря на это, в последних 5-и матчах Чемпионшипа «Блэкберн» стабильно набирает очки. За этот период команда проиграла только «Суонси» (0:1), а в остальных 4-х встречах победила.

    Все прогнозы на футбол

    В последнем туре «Блэкберн» уверенно обыграл «Норвич» (3:1). Команда не оставила шансов сопернику, поведя в счете 3:0.

    Стоит отметить, что одним из творцов побед «Блэкберна» является полузащитник Сэмми Шмодикс, который за 15 матчей забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи, возглавляя список лучших бомбардиров лиги.

    «Престон»

    Команда находится в зоне стыковых матчей, занимая 6-е место в лиге с 25-ю очками в активе. «Престон» имеет все шансы попасть в АПЛ на следующий сезон, но у команды не всегда получается стабильно набирать очки.

    В последних матчах у «Престона» не самые лучшие результаты. За последние 8 встреч команда выиграла только «Ковентри Сити» (3:2), проиграла 4 раза и трижды сыграла вничью.

  • В бой идут одни старики. Пепе возглавил список старейших бомбардиров Лиги чемпионов
  • Защитник «Порту» вытеснил Криштиану Роналду из топ-10 самых возрастных бомбардиров турнира
  • Сегодня

    • В последней очной встрече между «Престоном» и «Блэкберном» команды поделили очки, сыграв со счетом 1:1. К слову, в том матче «Престон» избежал поражения, сравняв счет на 90+4-й минуте благодаря автоголу.

    Да, сейчас команда не в самой лучшей форме, но «Престон» не так плохо играет на чужом поле, как «Блэкберн» дома. Обе команды будут настроены на победу в самый разгар борьбы за выход в стыковые матчи за право выступать в АПЛ.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Блэкберн», коэффициент на победу которого равен 1.95. Успех «Престона» оценивается в 3.80, ничья — в 3.65.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    «Блэкберн» набрал хороший ход в последнее время, но и «Престон», кажется, выбирается из спячки. Можно рискнуть и поставить на ничью в этом матче.

    Поэтому наши прогноз и ставка — ничья за 3.65.

    Еще один вариант ставки — Обе забьют за 1.70.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Шевченко — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лада — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Астана — Балкани
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч СКА — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Швейцария — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Тулуза — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Карабах — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Серветт — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аякс — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Чукарички — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Славия — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ренн — Панатинаикос
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Блэкберн» — «Престон»: прогноз, ставка (3.65), статистика, коэффициенты матча 10.11.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли команды определить победителя?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры