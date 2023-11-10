10 ноября в матче 16-го тура английского Чемпионшипа сыграют «Блэкберн» и «Престон». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Блэкберн» — «Престон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Блэкберн»

Команда считается довольно крепким середняком в Чемпионшипе, которая способна выиграть у любого соперника. «Блэкберн» занимает 10-е место в лиге, отставая от 6-й позиции (зона стыков) на 3 балла.

Команда много забивает, но и немало пропускает — 23 и 24 гола соответвенно. Как ни странно, по результатам домашних встреч «Блэкберн» — 5-я команда с конца в лиге. Команда набрала всего лишь 9 очков за 7 встреч — не густо.

Коэффициенты матча Блэкберн Роверс — Престон Норт Энд 1X2Новым игрокам 1.953.653.80Бонус$9500

Несмотря на это, в последних 5-и матчах Чемпионшипа «Блэкберн» стабильно набирает очки. За этот период команда проиграла только «Суонси» (0:1), а в остальных 4-х встречах победила.

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В последнем туре «Блэкберн» уверенно обыграл «Норвич» (3:1). Команда не оставила шансов сопернику, поведя в счете 3:0.

Стоит отметить, что одним из творцов побед «Блэкберна» является полузащитник Сэмми Шмодикс, который за 15 матчей забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи, возглавляя список лучших бомбардиров лиги.

«Престон»

Команда находится в зоне стыковых матчей, занимая 6-е место в лиге с 25-ю очками в активе. «Престон» имеет все шансы попасть в АПЛ на следующий сезон, но у команды не всегда получается стабильно набирать очки.

В последних матчах у «Престона» не самые лучшие результаты. За последние 8 встреч команда выиграла только «Ковентри Сити» (3:2), проиграла 4 раза и трижды сыграла вничью.

В последней очной встрече между «Престоном» и «Блэкберном» команды поделили очки, сыграв со счетом 1:1. К слову, в том матче «Престон» избежал поражения, сравняв счет на 90+4-й минуте благодаря автоголу.

Да, сейчас команда не в самой лучшей форме, но «Престон» не так плохо играет на чужом поле, как «Блэкберн» дома. Обе команды будут настроены на победу в самый разгар борьбы за выход в стыковые матчи за право выступать в АПЛ.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Блэкберн», коэффициент на победу которого равен 1.95. Успех «Престона» оценивается в 3.80, ничья — в 3.65.

«Блэкберн» набрал хороший ход в последнее время, но и «Престон», кажется, выбирается из спячки. Можно рискнуть и поставить на ничью в этом матче.

Поэтому наши прогноз и ставка — ничья за 3.65.

Еще один вариант ставки — Обе забьют за 1.70.