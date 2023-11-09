В четверг, 9 ноября «Олимпия» на своём поле примет «Клаксвик». Это будет матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете А. Встреча начнётся в 23:00 (мск). «Олимпия» — «Клаксвик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Олимпия»

«Олимпия» — единственный клуб в группе А, у которой еще нет набранных очков. Три матча — дтри поражения — это результат словенского чемпиона в Лиге конференций.

В первом туре клуб из Любляны проиграл французскому коллективу «Лилль» (0:2). А в рамках второго игрового дня «Олимпия» уступила «Словану» (0:1). Потому состоялось поражение от «Клаксвика» (0:3).

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В чемпионате Словении у «Олимпии» дела обстоят лучше, команда в 15-м туре одержала победу над клубом «Целе» (1:0).

Все прогнозы на Лигу конференций

В турнирной таблице «Олимпия» занимает 3 место, набрав 27 очков. От лидера чемпионской гонки — «Целе» отставание составляет 5 баллов.

«Клаксвик»

В третьем туре основной сетки Лиги конференций «Клаксвик» одержал первую победу, обыграв «Олимпию» (3:0).

До этого клуб с фарерских островов сыграл вничью с французским «Лиллем» (0:0) и проиграл «Словану» из Братиславы (1:2). В квартете А «Клаксвик» занимает третье место и отстает от «Лилля» на три пункта.

В чемпионате Фарерских островов КИ провел матч в 27-м туре против «Викингура». Встреча завершилась победой соперника (1:2).

«Клаксвик» завоевал титул чемпиона Фарер и в этом сезоне. После 27 туров у команды 67 набранных очков.

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры уверены в успех словенской команды. На победу «Олимпии» в этом матче можно поставить за 1.92, ничью оценивают в 3.62, а победу «Клаксвика» — за 3.82.

Прогноз: «Олимпия» пока не может забить свой первый гол в этом розыгрыше Лиги конференций. Любая статистика рано или поздно заканчивается. Словенский коллектив не смог добиться успеха в матчах со «Слованом» и «Лиллем». Но свой гол в матче с «Клаксвиком» команда может забить.

Ставка: Индивидуальный тотал «Олимпии» больше 1.5 с коэффициентом 1.83.

Альтернативный прогноз: Можно рискнуть на результативности матча. Как показывает практика последних игр с участием «Клаксвика» и «Олимпии», нам не стоит ожидать много забитых мячей.

Альтернативная ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.05.