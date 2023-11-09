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    «Желтая субмарина» быстро добьется своего

    «Маккаби» Хайфа — «Вильярреал». Прогноз и ставка (к. 2.36) на Лигу Европы 9 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Маккаби» Хайфа — «Вильярреал»
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    Жерар Морено
    «Маккаби» Хайфа сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 20:45 мск. «Маккаби» Хайфа — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа F 09 Ноября 2023 года
    Маккаби Хф
  • Хайфа
    •  Маккаби Хф 20:45 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Маккаби» Хайфа

    Эта команда сейчас находится на последнем месте в группе. «Маккаби» Хайфа набрал всего один зачетный балл в двух матчах.

    При этом «Маккаби» Хайфа еще ни разу не забил. Да и вообще, по игре команда выглядит не столь монолитно.

    Коэффициенты матча Маккаби Хф — Вильярреал

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  • 4.403.751.85Бонус$9500
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    В предыдущем своем поединке израильтяне добыли один балл. «Маккаби» Хайфа расписал сухую мировую с «Панатинаикосом».

    Все прогнозы на Лигу Европы

    А вот до того команда добыла три очка в своем чемпионате. «Маккаби» Хайфа переиграл одноклубников из Нетании (3:2).

    Израильтянам нужно исключительно побеждать. Вот только вынужденный игровой простой может негативно сказаться на игре хозяев.

    «Вильярреал»

    Эта команда потенциально способна прибавить. Состав у испанцев весьма крепкий, однако стабильности недостает.

    Главным бичом команды является атака. В двух поединках группового раунда Лиги Европы «Вильярреал» забил всего один мяч.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Вильярреал» на своем поле потерпел поражение от «Атлетика» (2:3).

    А вот до того «желтая субмарина» добыла две победы подряд. Между тем, лазарет команды все никак не опустеет.

    Наверняка «Вильярреал» будет активно атаковать. Жерар Морено и его партнеры намерены улучшить свое турнирное положение в группе.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Вильярреала» предлагают — 1.86.

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    На викторию «Маккаби» Хайфа дают — 4.58, ничья оценена — в 3.85.

    Испанцы явно сильнее соперника, и уж точно начнут встречу с активных атакующих действий.

    Наш прогноз — Победа «Вильярреала» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.36. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.02.

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    «Маккаби» Хайфа — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 09.11.2023. Прогнозы на футбол. «Желтая субмарина» быстро добьется своего
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