«Маккаби» Хайфа сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 20:45 мск. «Маккаби» Хайфа — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Маккаби» Хайфа

Эта команда сейчас находится на последнем месте в группе. «Маккаби» Хайфа набрал всего один зачетный балл в двух матчах.

При этом «Маккаби» Хайфа еще ни разу не забил. Да и вообще, по игре команда выглядит не столь монолитно.

Коэффициенты матча Маккаби Хф — Вильярреал 1X2Новым игрокам 4.403.751.85Бонус$9500

В предыдущем своем поединке израильтяне добыли один балл. «Маккаби» Хайфа расписал сухую мировую с «Панатинаикосом».

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А вот до того команда добыла три очка в своем чемпионате. «Маккаби» Хайфа переиграл одноклубников из Нетании (3:2).

Израильтянам нужно исключительно побеждать. Вот только вынужденный игровой простой может негативно сказаться на игре хозяев.

«Вильярреал»

Эта команда потенциально способна прибавить. Состав у испанцев весьма крепкий, однако стабильности недостает.

Главным бичом команды является атака. В двух поединках группового раунда Лиги Европы «Вильярреал» забил всего один мяч.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Вильярреал» на своем поле потерпел поражение от «Атлетика» (2:3).

А вот до того «желтая субмарина» добыла две победы подряд. Между тем, лазарет команды все никак не опустеет.

Наверняка «Вильярреал» будет активно атаковать. Жерар Морено и его партнеры намерены улучшить свое турнирное положение в группе.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Вильярреала» предлагают — 1.86.

На викторию «Маккаби» Хайфа дают — 4.58, ничья оценена — в 3.85.

Испанцы явно сильнее соперника , и уж точно начнут встречу с активных атакующих действий.

Наш прогноз — Победа «Вильярреала» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.36. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.02.