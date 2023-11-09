«Маккаби» Хайфа
Эта команда сейчас находится на последнем месте в группе. «Маккаби» Хайфа набрал всего один зачетный балл в двух матчах.
При этом «Маккаби» Хайфа еще ни разу не забил. Да и вообще, по игре команда выглядит не столь монолитно.
Коэффициенты матча Маккаби Хф — Вильярреал
В предыдущем своем поединке израильтяне добыли один балл. «Маккаби» Хайфа расписал сухую мировую с «Панатинаикосом».
А вот до того команда добыла три очка в своем чемпионате. «Маккаби» Хайфа переиграл одноклубников из Нетании (3:2).
Израильтянам нужно исключительно побеждать. Вот только вынужденный игровой простой может негативно сказаться на игре хозяев.
«Вильярреал»
Эта команда потенциально способна прибавить. Состав у испанцев весьма крепкий, однако стабильности недостает.
Главным бичом команды является атака. В двух поединках группового раунда Лиги Европы «Вильярреал» забил всего один мяч.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Вильярреал» на своем поле потерпел поражение от «Атлетика» (2:3).
А вот до того «желтая субмарина» добыла две победы подряд. Между тем, лазарет команды все никак не опустеет.
Наверняка «Вильярреал» будет активно атаковать. Жерар Морено и его партнеры намерены улучшить свое турнирное положение в группе.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Вильярреала» предлагают — 1.86.
На викторию «Маккаби» Хайфа дают — 4.58, ничья оценена — в 3.85.
Наш прогноз — Победа «Вильярреала» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.36. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.02.