В четверг, 9 ноября исландский «Брейдаблик» на своем поле примет бельгийский «Гент». Это будет матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете B. Встреча начнётся в 23:00 (мск). «Брейдаблик» — «Гент»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брейдаблик»

«Брейдаблик» осложнил себе турнирное положение в квартете B, проиграв в трех стартовых турах. Сначала было гостевое поражение от «Маккаби» из Тель-Авива (2:3), а затем исландцы проиграли в домашней игре против «Зари» (0:1).

В рамках третьего игрового дня «Брейдаблик» с крупным счетом уступил бельгийскому «Генту» (0:5).

Коэффициенты матча Брейдаблик — Гент 1X2Новым игрокам 8.505.601.35Бонус$9500

У исландцев наблюдается черная полоса игр, которая состоит из пяти матчей. В последней игре чемпионата «Брейдаблик» проиграл команде «Стьярнан» (0:2).

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В турнирной таблице исландского первенства «Брейдаблик» занял четвертое место с активом в 41 очко.

«Гент»

«Гент» в этом розыгрыше Лиги конференций набрал 7 очков после трех сыгранных матчей. В третьем туре бельгийцы в домашних стенах обыграли «Брейдаблик» (5:0). Были победа над «Маккаби» из Тель-Авива (2:0) и ничья с «Зарёй» (1:1).

В чемпионате Бельгии «Гент» занимает третье место. После 13 сыгранных туров команда набрала 26 очков.

В рамках минувшего 13 тура бельгийской Про-лиги участник Лиги конференций переиграл «Шарлеруа» (3:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу команды «Брейдаблик» можно поставить за 7.85, ничью оценивают в 5.40. А на победу «Гента» — 1.34.

Прогноз: В этой паре — безоговорочный фаворит, конечно же «Гент». Свой гол бельгийцы точно забьют. Ожидаем очередной разгромной победы команды.

Ставка: Фора «Гента» (-2) с коэффициентом 2.44.

Альтернативный прогноз: Также есть вероятность, что в матче будет забито много голов.

Альтернативная ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.14.