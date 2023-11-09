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    «Гент» снова добьется крупной победы над исландцами?

    «Брейдаблик» — «Гент». Прогноз и ставка (к. 2.44) на Лигу конференций 9 ноября 2023 года

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    «Шарлеруа» — «Гент». Чемпионат Бельгии
    В четверг, 9 ноября исландский «Брейдаблик» на своем поле примет бельгийский «Гент». Это будет матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете B. Встреча начнётся в 23:00 (мск). «Брейдаблик» — «Гент»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа B 09 Ноября 2023 года
    Брейдаблик
  • Лига конференций. Группа B
    •  Брейдаблик 23:00 Гент Гент
  • Лига конференций. Группа B
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    «Брейдаблик»

    «Брейдаблик» осложнил себе турнирное положение в квартете B, проиграв в трех стартовых турах. Сначала было гостевое поражение от «Маккаби» из Тель-Авива (2:3), а затем исландцы проиграли в домашней игре против «Зари» (0:1).

    В рамках третьего игрового дня «Брейдаблик» с крупным счетом уступил бельгийскому «Генту» (0:5).

    Коэффициенты матча Брейдаблик — Гент

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    У исландцев наблюдается черная полоса игр, которая состоит из пяти матчей. В последней игре чемпионата «Брейдаблик» проиграл команде «Стьярнан» (0:2).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В турнирной таблице исландского первенства «Брейдаблик» занял четвертое место с активом в 41 очко.

    «Гент»

    «Гент» в этом розыгрыше Лиги конференций набрал 7 очков после трех сыгранных матчей. В третьем туре бельгийцы в домашних стенах обыграли «Брейдаблик» (5:0). Были победа над «Маккаби» из Тель-Авива (2:0) и ничья с «Зарёй» (1:1).

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  • Вчера

    • В чемпионате Бельгии «Гент» занимает третье место. После 13 сыгранных туров команда набрала 26 очков.

    В рамках минувшего 13 тура бельгийской Про-лиги участник Лиги конференций переиграл «Шарлеруа» (3:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу команды «Брейдаблик» можно поставить за 7.85, ничью оценивают в 5.40. А на победу «Гента» — 1.34.

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    Прогноз: В этой паре — безоговорочный фаворит, конечно же «Гент». Свой гол бельгийцы точно забьют. Ожидаем очередной разгромной победы команды.

    Ставка: Фора «Гента» (-2) с коэффициентом 2.44.

    Альтернативный прогноз: Также есть вероятность, что в матче будет забито много голов.

    Альтернативная ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.14.

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    «Брейдаблик» — «Гент»: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 09.11.2023. Прогнозы на футбол. «Гент» снова добьется крупной победы над исландцами?
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