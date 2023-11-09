«Брейдаблик»
«Брейдаблик» осложнил себе турнирное положение в квартете B, проиграв в трех стартовых турах. Сначала было гостевое поражение от «Маккаби» из Тель-Авива (2:3), а затем исландцы проиграли в домашней игре против «Зари» (0:1).
В рамках третьего игрового дня «Брейдаблик» с крупным счетом уступил бельгийскому «Генту» (0:5).
Коэффициенты матча Брейдаблик — Гент
У исландцев наблюдается черная полоса игр, которая состоит из пяти матчей. В последней игре чемпионата «Брейдаблик» проиграл команде «Стьярнан» (0:2).
Все прогнозы на Лигу конференций
В турнирной таблице исландского первенства «Брейдаблик» занял четвертое место с активом в 41 очко.
«Гент»
«Гент» в этом розыгрыше Лиги конференций набрал 7 очков после трех сыгранных матчей. В третьем туре бельгийцы в домашних стенах обыграли «Брейдаблик» (5:0). Были победа над «Маккаби» из Тель-Авива (2:0) и ничья с «Зарёй» (1:1).
В чемпионате Бельгии «Гент» занимает третье место. После 13 сыгранных туров команда набрала 26 очков.
В рамках минувшего 13 тура бельгийской Про-лиги участник Лиги конференций переиграл «Шарлеруа» (3:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу команды «Брейдаблик» можно поставить за 7.85, ничью оценивают в 5.40. А на победу «Гента» — 1.34.
Прогноз: В этой паре — безоговорочный фаворит, конечно же «Гент». Свой гол бельгийцы точно забьют. Ожидаем очередной разгромной победы команды.
Ставка: Фора «Гента» (-2) с коэффициентом 2.44.
Альтернативный прогноз: Также есть вероятность, что в матче будет забито много голов.
Альтернативная ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.14.