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    Обыграет ли «Марсель» АЕК?

    «Марсель» — АЕК. Прогноз и ставка (к. 2.29) на Лигу Европы 9 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — АЕК
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    «Марсель» не считается фаворитом матча
    АЕК сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 23:00 мск. «Марсель» — АЕК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа B 09 Ноября 2023 года
    АЕК Афины
  • Афины
    •  АЕК Афины 23:00 Марсель Марсель
  • Лига Европы. Группа B
    •

    АЕК

    АЕК в прошлом сезоне сделал золотой дубль в Греции, выиграв Кубок и чемпионский титул. И благодаря этому команда получила билет в квалификацию Лиги чемпионов.

    Там афинский коллектив стартовал с третьей стадии обора и смог сначала пройти загребское «Динамо», но на последнем этапе квалификации он проиграл дважды бельгийскому «Антверпену» и отправился в ЛЕ.

    Коэффициенты матча АЕК Афины — Марсель

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    В трех турах Лиги Европы «черно-желтые» на выезде неожиданно смогли победить «Брайтон» (3:2), затем дома сыграли вничью с «Аяксом» (1:1) и уступили «Марселю» (1:3), так что занимают 2-е место в группе.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В последних шести поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при трех победах и двух ничьих, поэтому у хозяев есть неплохие шансы хотя бы не проиграть.

    «Марсель»

    У «олимпийцев» битва идет на два направления. Помимо Лиги 1 они выступают в Лиге Европы, где пока что не проиграли ни одного матча в группе.

    В последнем туре еврокубка «Марсель» обыграл АЕК со счетом 3:1 дома и возглавил группу. Перед этим южане сыграли вничью с «Аяксом» (3:3) и «Брайтоном» (2:2).

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  • 05/11/2023

    • Марсельцы занимают 9-ю позицию в турнирной таблице с 13 очками на счету. Отметим, что команда проиграла 3 из 5 последних матчей в турнире.

    В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при двух победах и двух ничьих, так что форма гостей немногим хуже.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом АЕК, коэффициент на победу которого равен 2,46. Успех «Марселя» оценивается в 2,74, ничья — в 3,47.

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    В трех из четырех последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,29.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,09, ведь в четырех из семи последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

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    «Марсель» — АЕК: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 09.11.2023. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Марсель» АЕК?
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