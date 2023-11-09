АЕК сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 23:00 мск. «Марсель» — АЕК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

АЕК

АЕК в прошлом сезоне сделал золотой дубль в Греции, выиграв Кубок и чемпионский титул. И благодаря этому команда получила билет в квалификацию Лиги чемпионов.

Там афинский коллектив стартовал с третьей стадии обора и смог сначала пройти загребское «Динамо», но на последнем этапе квалификации он проиграл дважды бельгийскому «Антверпену» и отправился в ЛЕ.

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В трех турах Лиги Европы «черно-желтые» на выезде неожиданно смогли победить «Брайтон» (3:2), затем дома сыграли вничью с «Аяксом» (1:1) и уступили «Марселю» (1:3), так что занимают 2-е место в группе.

Все прогнозы на Лигу Европы

В последних шести поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при трех победах и двух ничьих, поэтому у хозяев есть неплохие шансы хотя бы не проиграть.

«Марсель»

У «олимпийцев» битва идет на два направления. Помимо Лиги 1 они выступают в Лиге Европы, где пока что не проиграли ни одного матча в группе.

В последнем туре еврокубка «Марсель» обыграл АЕК со счетом 3:1 дома и возглавил группу. Перед этим южане сыграли вничью с «Аяксом» (3:3) и «Брайтоном» (2:2).

Марсельцы занимают 9-ю позицию в турнирной таблице с 13 очками на счету. Отметим, что команда проиграла 3 из 5 последних матчей в турнире.

В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при двух победах и двух ничьих, так что форма гостей немногим хуже.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом АЕК, коэффициент на победу которого равен 2,46. Успех «Марселя» оценивается в 2,74, ничья — в 3,47.

В трех из четырех последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,29.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,09, ведь в четырех из семи последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.