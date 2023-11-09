АЕК
АЕК в прошлом сезоне сделал золотой дубль в Греции, выиграв Кубок и чемпионский титул. И благодаря этому команда получила билет в квалификацию Лиги чемпионов.
Там афинский коллектив стартовал с третьей стадии обора и смог сначала пройти загребское «Динамо», но на последнем этапе квалификации он проиграл дважды бельгийскому «Антверпену» и отправился в ЛЕ.
Коэффициенты матча АЕК Афины — Марсель
В трех турах Лиги Европы «черно-желтые» на выезде неожиданно смогли победить «Брайтон» (3:2), затем дома сыграли вничью с «Аяксом» (1:1) и уступили «Марселю» (1:3), так что занимают 2-е место в группе.
В последних шести поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при трех победах и двух ничьих, поэтому у хозяев есть неплохие шансы хотя бы не проиграть.
«Марсель»
У «олимпийцев» битва идет на два направления. Помимо Лиги 1 они выступают в Лиге Европы, где пока что не проиграли ни одного матча в группе.
В последнем туре еврокубка «Марсель» обыграл АЕК со счетом 3:1 дома и возглавил группу. Перед этим южане сыграли вничью с «Аяксом» (3:3) и «Брайтоном» (2:2).
Марсельцы занимают 9-ю позицию в турнирной таблице с 13 очками на счету. Отметим, что команда проиграла 3 из 5 последних матчей в турнире.
В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при двух победах и двух ничьих, так что форма гостей немногим хуже.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом АЕК, коэффициент на победу которого равен 2,46. Успех «Марселя» оценивается в 2,74, ничья — в 3,47.
В трех из четырех последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.
Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,29.
Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,09, ведь в четырех из семи последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.