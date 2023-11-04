«Фрайбург» сыграет на своем поле с «Боруссией» М в рамках 10-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 17:30 мск. «Фрайбург» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

Эта команда сейчас находится на 8 месте в турнирной таблице. Да и по игре «Фрайбург» вполне соответствует статусу середняка Бундеслиги.

При этом «Фрайбург» в 9 матчах забил всего лишь 10 мячей. А вот оборона действует не столь надежно, дав результативный сбой 16 раз.

В предыдущем туре чемпионата «Фрайбург» потерпел поражение. Команда уступила «Байеру» со счетом 1:2.

Все прогнозы на Бундеслигу

Плюс ко всему, команда вылетела из Кубка Германии. В 1/16 финала она уступила «Падерборну» со счетом 1:3.

И уж наверняка хозяева будут стремиться вернуться на победный путь. Ведь до двух последних неудач «Фрайбург» выиграл два раза кряду.

«Боруссия» М

Эта команда оккупировала 11 место в таблице. Да и вообще, «жеребятам» нынешний сезон дается крайне натужно.

Главным бичом команды является оборона. В 9 поединках чемпионата «Боруссия» М пропустила в свои ворота 20 мячей.

Свой последний поединок команда провела великолепно. В кубковой встрече с «Хайденхаймом» гладбахцы были сильнее (3:1).

До того «Боруссия» М одолела тот же «Хайденхайм» еще и в чемпионате (2:1). Так что гладбахцы сейчас находятся в приподнятом настроении.

Наверняка «Боруссия» М постарается разжиться очками. Пора бы «жеребятам» подниматься поближе к зоне еврокубков.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фрайбурга» предлагают — 2.14.

На викторию «Боруссии» М дают — 3.41, ничья оценена — в 3.93.

«Фрайбург» более надежен в обороне, к тому же явно постарается воспользоваться фактором своего поля .

Наш прогноз — Победа «Фрайбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.93.