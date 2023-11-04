ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Болельщик сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2022Саудовская Аравия примет ЧМ-2034 — что это значит для футбола? Джошуа ЗиркзеМолодые звезды Серии А: блестящий дриблер, маэстро полузащиты и будущий голкипер сборной Италии Илкай ГюндоганСемь причин, почему «Барселоне» не надо паниковать после поражения в Эль-Класико
  • 00:30
    • Джокович с большим трудом одолел Грикспора в третьем круге турнира в Париже
    Все новости спорта

    Три зачетных балла для «Фрайбурга»?

    «Фрайбург» — «Боруссия» М. Ставка (к. 2.14) и прогноз на Бундеслигу 4 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Фрайбург Прогнозы на Боруссию М Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Боруссия» М
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Винченцо Грифо
    «Фрайбург» сыграет на своем поле с «Боруссией» М в рамках 10-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 17:30 мск. «Фрайбург» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 04 Ноября 2023 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 17:30 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •

    «Фрайбург»

    Эта команда сейчас находится на 8 месте в турнирной таблице. Да и по игре «Фрайбург» вполне соответствует статусу середняка Бундеслиги.

    При этом «Фрайбург» в 9 матчах забил всего лишь 10 мячей. А вот оборона действует не столь надежно, дав результативный сбой 16 раз.

    В предыдущем туре чемпионата «Фрайбург» потерпел поражение. Команда уступила «Байеру» со счетом 1:2.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Плюс ко всему, команда вылетела из Кубка Германии. В 1/16 финала она уступила «Падерборну» со счетом 1:3.

    И уж наверняка хозяева будут стремиться вернуться на победный путь. Ведь до двух последних неудач «Фрайбург» выиграл два раза кряду.

    «Боруссия» М

    Эта команда оккупировала 11 место в таблице. Да и вообще, «жеребятам» нынешний сезон дается крайне натужно.

    Главным бичом команды является оборона. В 9 поединках чемпионата «Боруссия» М пропустила в свои ворота 20 мячей.

  • Прощальный подарок пенсионеру. «Золотой мяч» превратился в медаль за выслугу лет
  • Реакция спортивных СМИ на очередной трофей, доставшийся звездному аргентинцу
  • 31/10/2023

    • Свой последний поединок команда провела великолепно. В кубковой встрече с «Хайденхаймом» гладбахцы были сильнее (3:1).

    До того «Боруссия» М одолела тот же «Хайденхайм» еще и в чемпионате (2:1). Так что гладбахцы сейчас находятся в приподнятом настроении.

    Наверняка «Боруссия» М постарается разжиться очками. Пора бы «жеребятам» подниматься поближе к зоне еврокубков.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фрайбурга» предлагают — 2.14.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Боруссии» М дают — 3.41, ничья оценена — в 3.93.

    «Фрайбург» более надежен в обороне, к тому же явно постарается воспользоваться фактором своего поля.

    Наш прогноз — Победа «Фрайбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Юта — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Финикс — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вегас — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Урарту — Вест Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хуркач — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Нефтчи Фергана — Олимпик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.58
  • Прогноз на матч Пахтакор — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.14
  • Прогноз на матч Арарат — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Трактор — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Циципас — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо К — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аль-Фатех — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Галатасарай — Касымпаша
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фрайбург» — «Боруссия» М: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 04.11.2023. Прогнозы на футбол. Три зачетных балла для «Фрайбурга»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры