«Бока Хуниорс» сыграет на своем поле с «Флуминенсе» в рамках финала Кубка Либертадорес. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 23:00 мск. «Бока Хуниорс» — «Флуминенсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бока Хуниорс»

Эта команда сейчас находится на 10 месте в турнирной таблице чемпионата Аргентины. Да и по игре «Бока Хуниорс» не блещет.

При этом «Бока Хуниорс» в 11 матчах забил всего лишь 13 мячей. Да и выиграла команда только три раза в чемпионате.

В предыдущем туре чемпионата «Бока Хуниорс» снова не победила. Дома команда расписала сухую мировую с «Эстудиантесом» (0:0).

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А вот до того команда уступила «Расингу» (1:2). Да и вообще, результаты «Боки» хромают на обе ноги, и выход в финал Кубка Либертадорес является приятной ложкой меда в общем котле дегтя.

И уж наверняка номинальные хозяева не будут отсиживаться в тылах. Аргентинцы способны выдать отдельный яркий поединок.

«Флуминенсе»

Эта команда оккупировала 8 место в таблице чемпионата Бразилии. Да и вообще, «Флуминенсе» способен побороться за более высокие места.

Главным бичом команды является оборона. В 31 поединке чемпионата в воротах «Флуминенсе» побывал уже 41 мяч.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Флуминенсе» с минимальным счетом на выезде уступил «Баие».

Более того, эта коллизия для команды стала второй кряду. Причем в обоих поединках «Флуминенсе» не сумел забить.

Наверняка «Флуминенсе» постарается сыграть на своих лучших качествах. Да и пора бы команде возвращаться на забивной путь.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Флуминенсе» предлагают — 2.19.

На викторию «Боки Хуниорс» дают — 3.91, ничья оценена — в 3.30.

Бразильцы наверняка будут более активны в атаке , к тому же «Бока Хуниорс» крайне нестабилен.

Наш прогноз — Победа «Флуминенсе». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.65.