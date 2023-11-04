«Бока Хуниорс»
Эта команда сейчас находится на 10 месте в турнирной таблице чемпионата Аргентины. Да и по игре «Бока Хуниорс» не блещет.
При этом «Бока Хуниорс» в 11 матчах забил всего лишь 13 мячей. Да и выиграла команда только три раза в чемпионате.
В предыдущем туре чемпионата «Бока Хуниорс» снова не победила. Дома команда расписала сухую мировую с «Эстудиантесом» (0:0).
А вот до того команда уступила «Расингу» (1:2). Да и вообще, результаты «Боки» хромают на обе ноги, и выход в финал Кубка Либертадорес является приятной ложкой меда в общем котле дегтя.
И уж наверняка номинальные хозяева не будут отсиживаться в тылах. Аргентинцы способны выдать отдельный яркий поединок.
«Флуминенсе»
Эта команда оккупировала 8 место в таблице чемпионата Бразилии. Да и вообще, «Флуминенсе» способен побороться за более высокие места.
Главным бичом команды является оборона. В 31 поединке чемпионата в воротах «Флуминенсе» побывал уже 41 мяч.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Флуминенсе» с минимальным счетом на выезде уступил «Баие».
Более того, эта коллизия для команды стала второй кряду. Причем в обоих поединках «Флуминенсе» не сумел забить.
Наверняка «Флуминенсе» постарается сыграть на своих лучших качествах. Да и пора бы команде возвращаться на забивной путь.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Флуминенсе» предлагают — 2.19.
На викторию «Боки Хуниорс» дают — 3.91, ничья оценена — в 3.30.
Наш прогноз — Победа «Флуминенсе». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.65.