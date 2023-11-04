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    Пошатнет ли «Аталанта» лидерство «Интера»?

    «Аталанта» — «Интер». Ставка (к. 1.94) и прогноз на футбол, Серия А, 4 ноября 2023 года

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    «Интер» — фаворит матча
    4 ноября в 20:00 мск стартует матч 11-го тура чемпионата Италии, в котором «Аталанта» примет «Интер». «Аталанта» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 04 Ноября 2023 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 20:00 Интер Интер
  • Милан
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    «Аталанта»

    В Серии А клуб из Бергамо на данный момент занимает четвертое место. Команда, за которую выступает Алексей Миранчук, набрала 19 очков в 10-ти играх.

    «Аталанта» находится не так далеко от соперника. Бергамаски отстают от «нерадзурри» на шесть очков. Подопечным Гасперини нельзя оступаться, поскольку даже ничья может оставить их вне зоны Лиги чемпионов.

    Коэффициенты матча Аталанта — Интер

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    На прошлой неделе команда провела матч в Лиге Европы со «Штурмом». Представитель Серии А в численном большинстве не смог одержать победу, сыграв вничью 2:2.

    Все прогнозы на Серию А

    В девяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при шести победах и двух ничьих, так что гостям будет непросто выиграть.

    «Интер»

    Команда выдает прекрасный старт сезона, занимая 1-е место в таблице Серии А с 25 очками в активе после 10-ти туров. «Интер» показывает зрелищный и эффективный футбол, у этой команды есть все шансы взять чемпионство в нынешнем сезоне.

    Стоит отметить, что «Интер» пропустил меньше всех остальных в Серии А — 5 голов за 10 встреч, да и к тому же забил больше всех — 25 мячей. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы команда сбавила обороты.

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    • В команде есть яркий лидер, который делает разницу на старте сезона. Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес забил 12 голов в 11-ти встречах Серии А, возглавляя список лучших бомбардиров лиги.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в шесть поединков во всех турнирах при пяти победах и одной ничьей, так что гости имеют прекрасные шансы на успех.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Интер», коэффициент на победу которого равен 2,14. Успех «Аталанты» оценивается в 3,33, ничья — в 3,68.

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    В четырех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов, а в трех из пяти из них забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов и обе команды забьют за 1,94.

    Еще один вариант ставки — «Интер» не проиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,35, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

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    «Аталанта» — «Интер»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 04.11.2023. Прогнозы на футбол. Пошатнет ли «Аталанта» лидерство «Интера»?
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