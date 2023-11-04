«Аталанта»
В Серии А клуб из Бергамо на данный момент занимает четвертое место. Команда, за которую выступает Алексей Миранчук, набрала 19 очков в 10-ти играх.
«Аталанта» находится не так далеко от соперника. Бергамаски отстают от «нерадзурри» на шесть очков. Подопечным Гасперини нельзя оступаться, поскольку даже ничья может оставить их вне зоны Лиги чемпионов.
Коэффициенты матча Аталанта — Интер
На прошлой неделе команда провела матч в Лиге Европы со «Штурмом». Представитель Серии А в численном большинстве не смог одержать победу, сыграв вничью 2:2.
В девяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при шести победах и двух ничьих, так что гостям будет непросто выиграть.
«Интер»
Команда выдает прекрасный старт сезона, занимая 1-е место в таблице Серии А с 25 очками в активе после 10-ти туров. «Интер» показывает зрелищный и эффективный футбол, у этой команды есть все шансы взять чемпионство в нынешнем сезоне.
Стоит отметить, что «Интер» пропустил меньше всех остальных в Серии А — 5 голов за 10 встреч, да и к тому же забил больше всех — 25 мячей. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы команда сбавила обороты.
В команде есть яркий лидер, который делает разницу на старте сезона. Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес забил 12 голов в 11-ти встречах Серии А, возглавляя список лучших бомбардиров лиги.
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в шесть поединков во всех турнирах при пяти победах и одной ничьей, так что гости имеют прекрасные шансы на успех.
Прогноз и ставка
Букмекеры логично считают фаворитом «Интер», коэффициент на победу которого равен 2,14. Успех «Аталанты» оценивается в 3,33, ничья — в 3,68.
В четырех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов, а в трех из пяти из них забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов и обе команды забьют за 1,94.
Еще один вариант ставки — «Интер» не проиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,35, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.