«Ботафого» сыграет на своем поле против «Палмейраса» в рамках 31-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 02:30 мск. «Ботафого» — «Палмейрас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ботафого»

«Ботафого» занимает первое место в турнирной таблице бразильской Серии А, набрав в 29-ти турах 59 очков.

Судя по всему, чем ближе финиш, тем сильнее начинает «колотить» команду Бруну Лажи, которая неожиданно для всех стала главным претендентом на титул.

Несколько дней назад «Ботафого» сенсационно уступил на своем поле «Куябе» — 0:1. Это стало настоящим шоком.

А перед этим клуб из Рио-де-Жанейро потерял очки в домашней игре с «Атлетико Паранаэнсе» — 1:1.

Факт: «Ботафого» пропустил лишь восемь мячей в 15-ти домашних матчах чемпионата Бразилии.

«Палмейрас»

«Палмейрас» находится на второй строчке после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрал 53 очка.

В отличие от «Ботафого», клуб из Сан-Паулу мощно провел недавние матчи, одержав три победы подряд.

И на этом отрезке «Палмейрас» забил восемь мячей и ни разу не пропустил.

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Команда Абела Феррейры выиграла у «Коритибы» (2:0), «Сан-Паулу» (5:0) и «Байи» (1:0).

Факт: «Палмейрас» пропустил 12 мячей в 15-ти гостевых матчах в рамках Серии А.

Прогноз и ставка

На «Ботафого» в этом матче можно поставить за 2.87, ничью букмекеры предлагают за 3.10, а победу «Палмейраса» — за 2.55.

Предстоящий матч может стать ключевым в борьбе за золотые медали. И есть ощущение, что «Ботафого» только усилит интригу. Очевидно, что хозяева «поплыли» в психологическом плане.

Ставка — победа «Палмейрас» за 2.55.