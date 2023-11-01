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    Команда Талалаева начнет без раскачки

    «Химки» — «Динамо» Владивосток. Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, Кубок России, 1 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Динамо» Владивосток
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    Андрей Талалаев
    «Химки» сыграет на своем поле с «Динамо» Владивосток в рамках финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 1 ноября, начало — в 16:00 мск. «Химки» — «Динамо» Владивосток: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 01 Ноября 2023 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 16:00 Динамо Владивосток Динамо Владивосток
  • Россия. Кубок
    •

    «Химки»

    Химчане постепенно набирают обороты. Вот уже команда Андрея Талалаева поднялась в зону стыков первой лиги.

    В последних пяти матчах химчане добыли 3 виктории при двух ничьих. Да и подбор игроков у команды качественный.

    В предыдущем туре первенства «Химки» добыли три зачетных пункта. Команда минимально переиграла махачкалинское «Динамо».

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    Химчане лишь на 2 очка отстают от лидера первой лиги «Акрона». Так что основные усилия будут брошены на возвращение в РПЛ.

    Тем не менее, хозяева явно будут активно атаковать. «Химки» априори просто обязаны проходить команду второй лиги.

    «Динамо» Владивосток

    Эта команда выступает во втором дивизионе. «Динамо» Владивосток сейчас находится на 4 месте турнирной таблицы в своей группе.

    С реализацией дела у команды обстоят весьма позитивно. В 15 матчах первенства динамовцы настреляли уже 29 мячей.

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    • В минувшем туре «Динамо» Владивосток потерпело поражение. Команда уступила «Сахалинцу» (1:3).

    А ведь до того динамовцы добыли две победы кряду. Правда, обе получились натужными, да и стабильности команде явно недостает.

    Наверняка «Динамо» Владивосток не будет лишь отсиживаться в обороне. Гости постараются выгодно проявить себя на фоне одного из лидеров первой лиги.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Химок» предлагают — 1.59.

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    На викторию «Динамо» Владивосток дают — 5.43, ничья оценена — в 3.84.

    Химчане сейчас находятся в прекрасных кондициях, и явно начнут встречу с активных атак.

    Наш прогноз — Победа «Химок» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Фора «Химок» -1.5 за 2.61.

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    «Химки» — «Динамо» Владивосток: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 01.11.2023. Прогнозы на футбол. Команда Талалаева начнет без раскачки
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