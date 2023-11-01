«Химки» сыграет на своем поле с «Динамо» Владивосток в рамках финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 1 ноября, начало — в 16:00 мск. «Химки» — «Динамо» Владивосток: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

Химчане постепенно набирают обороты. Вот уже команда Андрея Талалаева поднялась в зону стыков первой лиги.

В последних пяти матчах химчане добыли 3 виктории при двух ничьих. Да и подбор игроков у команды качественный.

В предыдущем туре первенства «Химки» добыли три зачетных пункта. Команда минимально переиграла махачкалинское «Динамо».

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Химчане лишь на 2 очка отстают от лидера первой лиги «Акрона». Так что основные усилия будут брошены на возвращение в РПЛ.

Тем не менее, хозяева явно будут активно атаковать. «Химки» априори просто обязаны проходить команду второй лиги.

«Динамо» Владивосток

Эта команда выступает во втором дивизионе. «Динамо» Владивосток сейчас находится на 4 месте турнирной таблицы в своей группе.

С реализацией дела у команды обстоят весьма позитивно. В 15 матчах первенства динамовцы настреляли уже 29 мячей.

В минувшем туре «Динамо» Владивосток потерпело поражение. Команда уступила «Сахалинцу» (1:3).

А ведь до того динамовцы добыли две победы кряду. Правда, обе получились натужными, да и стабильности команде явно недостает.

Наверняка «Динамо» Владивосток не будет лишь отсиживаться в обороне. Гости постараются выгодно проявить себя на фоне одного из лидеров первой лиги.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Химок» предлагают — 1.59.

На викторию «Динамо» Владивосток дают — 5.43, ничья оценена — в 3.84.

Химчане сейчас находятся в прекрасных кондициях , и явно начнут встречу с активных атак.

Наш прогноз — Победа «Химок» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Фора «Химок» -1.5 за 2.61.