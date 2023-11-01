«Химки»
Химчане постепенно набирают обороты. Вот уже команда Андрея Талалаева поднялась в зону стыков первой лиги.
В последних пяти матчах химчане добыли 3 виктории при двух ничьих. Да и подбор игроков у команды качественный.
В предыдущем туре первенства «Химки» добыли три зачетных пункта. Команда минимально переиграла махачкалинское «Динамо».
Химчане лишь на 2 очка отстают от лидера первой лиги «Акрона». Так что основные усилия будут брошены на возвращение в РПЛ.
Тем не менее, хозяева явно будут активно атаковать. «Химки» априори просто обязаны проходить команду второй лиги.
«Динамо» Владивосток
Эта команда выступает во втором дивизионе. «Динамо» Владивосток сейчас находится на 4 месте турнирной таблицы в своей группе.
С реализацией дела у команды обстоят весьма позитивно. В 15 матчах первенства динамовцы настреляли уже 29 мячей.
В минувшем туре «Динамо» Владивосток потерпело поражение. Команда уступила «Сахалинцу» (1:3).
А ведь до того динамовцы добыли две победы кряду. Правда, обе получились натужными, да и стабильности команде явно недостает.
Наверняка «Динамо» Владивосток не будет лишь отсиживаться в обороне. Гости постараются выгодно проявить себя на фоне одного из лидеров первой лиги.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Химок» предлагают — 1.59.
На викторию «Динамо» Владивосток дают — 5.43, ничья оценена — в 3.84.
Химчане
Наш прогноз — Победа «Химок» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Фора «Химок» -1.5 за 2.61.