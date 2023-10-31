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    Смогут ли «Штутгарт» и «Унион Берлин» определить сильнейшего в основное время?

    «Штутгарт» — «Унион Берлин». Ставка (к. 3.85) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 31 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Унион Берлин»
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    «Штутгарт»
    31 октября в 1/16 финала Кубка Германии «Штутгарт» на своем поле сыграет против «Униона». Начало — в 20:00 по мск. «Штутгарт» — «Унион Берлин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 31 Октября 2023 года
    Штутгарт
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    «Штутгарт»

    «Швабы» ударно стартовали в новом сезоне Бундеслиги после того, как едва не вылетели в прошлом. В девяти матчах текущего они добыли победу в семи поединках и дважды проиграл. Коллектив из одноименного города смог целых 27 раз поразить ворота соперника и одиннадцать раз пропустил в свои.

    Команда из Штутгарта в настоящий момент имеет в своем активе 21 очко и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Она лишь на два пункта отстает от лидирующей «Баварии». Думается, что команда не сможет долго оставаться в лидирующей зоне, но и за выживание бороться не будет.

    Коэффициенты матча Штутгарт — Унион

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  • 1.754.004.60Бонус$9500
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    «Штутгарт» уже успел провести один матч Кубка Германии. Подопечные Себастьяна Хёнесса в поединке 1/32 финала на выезде не оставили ни единого шанса «Балингену» (4:0).

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    В последней игре «швабы» проиграли «Хоффенхайму» (2:3), а до этого у них было шесть побед подряд. Повержены были «Унион Берлин» (3:0), «Вольфсбург» (3:1), «Кельн» (2:0), «Дармштадт» (3:1), «Майнц» (3:1) и «Фрайбург» (5:0).

    «Унион Берлин»

    Команда из столицы Германии, напротив, крайне неудачно стартовала в новом сезоне после того, как выстрелила в прошлом. в девяти турах столичный коллектив смог добыть лишь две победы и семь раз проиграл. «Железные» смогли одиннадцать раз поразить ворота соперника и девятнадцать раз пропустили в свои.

    В итоге сейчас берлинцы имеют в своем активе шесть очков и занимают пятнадцатое место в турнирной таблице. Команда из Берлина только на два балла опережает прямую зону вылета, а до лидирующей группы уже больше. Берлинский коллектив явно находится в кризисе.

    «Железный союз» в первом матче Кубка Германии разгромил «Вальдорф» (4:0), а вот в Лиге чемпионов красно-белые проиграли все три матча — мадридскому «Реалу» (0:1), португальской «Браге» (2:3) и неаполитанскому «Наполи» (0:1) и идет на последнем месте в турнирной таблице.

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    • Сейчас у «Униона» серия из десяти подряд поражений во всех турнирах. Последний раз подопечные Урса Фишера побеждали еще 26 августа, когда на выезде одолели «Дармштадт» (4:1). В последней игре берлинцы уступили «Вердеру» (0:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Штутгарта» предлагают поставить за 1.81.

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    На викторию «Униона» дают 4.10, ничья оценена в 3.85.

    Наши прогноз и ставка — ничья в основное время.

    Также поставим на то, что команды порадуют болельщиков забитыми мячами.

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    1.82
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    «Штутгарт» — «Унион Берлин»: прогноз, ставка (3.85), статистика, коэффициенты матча 31.10.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Штутгарт» и «Унион Берлин» определить сильнейшего в основное время?
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