31 октября в 1/16 финала Кубка Германии «Штутгарт» на своем поле сыграет против «Униона». Начало — в 20:00 по мск. «Штутгарт» — «Унион Берлин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штутгарт»

«Швабы» ударно стартовали в новом сезоне Бундеслиги после того, как едва не вылетели в прошлом. В девяти матчах текущего они добыли победу в семи поединках и дважды проиграл. Коллектив из одноименного города смог целых 27 раз поразить ворота соперника и одиннадцать раз пропустил в свои.

Команда из Штутгарта в настоящий момент имеет в своем активе 21 очко и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Она лишь на два пункта отстает от лидирующей «Баварии». Думается, что команда не сможет долго оставаться в лидирующей зоне, но и за выживание бороться не будет.

Коэффициенты матча Штутгарт — Унион 1X2Новым игрокам 1.754.004.60Бонус$9500

«Штутгарт» уже успел провести один матч Кубка Германии. Подопечные Себастьяна Хёнесса в поединке 1/32 финала на выезде не оставили ни единого шанса «Балингену» (4:0).

Все прогнозы на футбол

В последней игре «швабы» проиграли «Хоффенхайму» (2:3), а до этого у них было шесть побед подряд. Повержены были «Унион Берлин» (3:0), «Вольфсбург» (3:1), «Кельн» (2:0), «Дармштадт» (3:1), «Майнц» (3:1) и «Фрайбург» (5:0).

«Унион Берлин»

Команда из столицы Германии, напротив, крайне неудачно стартовала в новом сезоне после того, как выстрелила в прошлом. в девяти турах столичный коллектив смог добыть лишь две победы и семь раз проиграл. «Железные» смогли одиннадцать раз поразить ворота соперника и девятнадцать раз пропустили в свои.

В итоге сейчас берлинцы имеют в своем активе шесть очков и занимают пятнадцатое место в турнирной таблице. Команда из Берлина только на два балла опережает прямую зону вылета, а до лидирующей группы уже больше. Берлинский коллектив явно находится в кризисе.

«Железный союз» в первом матче Кубка Германии разгромил «Вальдорф» (4:0), а вот в Лиге чемпионов красно-белые проиграли все три матча — мадридскому «Реалу» (0:1), португальской «Браге» (2:3) и неаполитанскому «Наполи» (0:1) и идет на последнем месте в турнирной таблице.

Сейчас у «Униона» серия из десяти подряд поражений во всех турнирах. Последний раз подопечные Урса Фишера побеждали еще 26 августа, когда на выезде одолели «Дармштадт» (4:1). В последней игре берлинцы уступили «Вердеру» (0:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Штутгарта» предлагают поставить за 1.81.

На викторию «Униона» дают 4.10, ничья оценена в 3.85.

Наши прогноз и ставка — ничья в основное время.

Также поставим на то, что команды порадуют болельщиков забитыми мячами.