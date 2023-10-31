«Орландо Сити»
«Орландо Сити» по итогам регулярного чемпионата стал вторым в Восточной конференции, проиграв шесть баллов лидеру и опередив на столько же третью строку.
«Львы» в основной части чемпионата смогли выиграть 18 матчей из 34 проведенных при девяти мировых и семи фиаско. Забили они 55 голов, а пропустили — 39 мячей.
Заканчивала команда первенство 5-матчевой беспроигрышной серией, которую начала ничьей, а продолжила пятью победами. В своей последней проведенной встрече она одолела на выезде 2:0 «Торонто».
На своей территории «Орландо Сити» выиграл девять матчей из 17 проведенных при пяти мировых исходах и всего трех фиаско.
«Нэшвилл»
«Нэшвилл» финишировал на седьмой строке в Восточной конференции, опередив на шесть баллов восьмую позицию.
«Музыканты» в регулярной части чемпионата смогли выиграть 13 поединков из 34 проведенных, десять встреч они еще свели вничью и 11 раз проиграли, разница мячей — 39:32.
«Желто-черные» на финише чемпионат смогли выиграть только один поединок из шести проведенных. Еще в этот период они трижды расписали мировую и дважды проиграли.
На выезде «Нэшвилл» в текущем регулярном чемпионате выиграл только четыре игры из 17 проведенных при шести мировых исходах и семи фиаско.
К слову, «Орландо Сити» на своем поле выиграл у «Нэшвилла» только один поединок из двух ничьих и двух фиаско. Причем в четырех случаях были низы и забивала только одна команда в этом отрезке.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Орландо Сити» — 1.98, победа «Нэшвилла» — 3.63, ничья — 3.60.
Проход: «Орландо Сити» — 1.55, «Нэшвилла» -2.95.
Исходя из статистики очных встреч эти клубов, прогнозируем вновь низовой исход.
И также не исключаем, что все в данном противостоянии решит исход 11-метровых ударов.