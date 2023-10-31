«Орландо Сити» на своем поле сыграет против «Нэшвилла» в рамках 1/8 финала плей-офф МЛС. Встреча, которая пройдет в ночь на 31 октября, начнется в 02:00 по мск. «Орландо Сити» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Орландо Сити»

«Орландо Сити» по итогам регулярного чемпионата стал вторым в Восточной конференции, проиграв шесть баллов лидеру и опередив на столько же третью строку.

«Львы» в основной части чемпионата смогли выиграть 18 матчей из 34 проведенных при девяти мировых и семи фиаско. Забили они 55 голов, а пропустили — 39 мячей.

Заканчивала команда первенство 5-матчевой беспроигрышной серией, которую начала ничьей, а продолжила пятью победами. В своей последней проведенной встрече она одолела на выезде 2:0 «Торонто».

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На своей территории «Орландо Сити» выиграл девять матчей из 17 проведенных при пяти мировых исходах и всего трех фиаско.

«Нэшвилл»

«Нэшвилл» финишировал на седьмой строке в Восточной конференции, опередив на шесть баллов восьмую позицию.

«Музыканты» в регулярной части чемпионата смогли выиграть 13 поединков из 34 проведенных, десять встреч они еще свели вничью и 11 раз проиграли, разница мячей — 39:32.

«Желто-черные» на финише чемпионат смогли выиграть только один поединок из шести проведенных. Еще в этот период они трижды расписали мировую и дважды проиграли.

На выезде «Нэшвилл» в текущем регулярном чемпионате выиграл только четыре игры из 17 проведенных при шести мировых исходах и семи фиаско.

К слову, «Орландо Сити» на своем поле выиграл у «Нэшвилла» только один поединок из двух ничьих и двух фиаско. Причем в четырех случаях были низы и забивала только одна команда в этом отрезке.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Орландо Сити» — 1.98, победа «Нэшвилла» — 3.63, ничья — 3.60.

Проход: «Орландо Сити» — 1.55, «Нэшвилла» -2.95.

Исходя из статистики очных встреч эти клубов, прогнозируем вновь низовой исход.

И также не исключаем, что все в данном противостоянии решит исход 11-метровых ударов.