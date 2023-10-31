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    «Орландо Сити» — «Нэшвилл». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, чемпионат МЛС, 31 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Орландо Сити» — «Нэшвилл»
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    «Орландо Сити»
    «Орландо Сити» на своем поле сыграет против «Нэшвилла» в рамках 1/8 финала плей-офф МЛС. Встреча, которая пройдет в ночь на 31 октября, начнется в 02:00 по мск. «Орландо Сити» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS. Плей-офф 31 Октября 2023 года
    Орландо Сити
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    «Орландо Сити»

    «Орландо Сити» по итогам регулярного чемпионата стал вторым в Восточной конференции, проиграв шесть баллов лидеру и опередив на столько же третью строку.

    «Львы» в основной части чемпионата смогли выиграть 18 матчей из 34 проведенных при девяти мировых и семи фиаско. Забили они 55 голов, а пропустили — 39 мячей.

    Заканчивала команда первенство 5-матчевой беспроигрышной серией, которую начала ничьей, а продолжила пятью победами. В своей последней проведенной встрече она одолела на выезде 2:0 «Торонто».

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    На своей территории «Орландо Сити» выиграл девять матчей из 17 проведенных при пяти мировых исходах и всего трех фиаско.

    «Нэшвилл»

    «Нэшвилл» финишировал на седьмой строке в Восточной конференции, опередив на шесть баллов восьмую позицию.

    «Музыканты» в регулярной части чемпионата смогли выиграть 13 поединков из 34 проведенных, десять встреч они еще свели вничью и 11 раз проиграли, разница мячей — 39:32.

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    • «Желто-черные» на финише чемпионат смогли выиграть только один поединок из шести проведенных. Еще в этот период они трижды расписали мировую и дважды проиграли.

    На выезде «Нэшвилл» в текущем регулярном чемпионате выиграл только четыре игры из 17 проведенных при шести мировых исходах и семи фиаско.

    К слову, «Орландо Сити» на своем поле выиграл у «Нэшвилла» только один поединок из двух ничьих и двух фиаско. Причем в четырех случаях были низы и забивала только одна команда в этом отрезке.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Орландо Сити» — 1.98, победа «Нэшвилла» — 3.63, ничья — 3.60.

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    Проход: «Орландо Сити» — 1.55, «Нэшвилла» -2.95.

    Исходя из статистики очных встреч эти клубов, прогнозируем вновь низовой исход.

    И также не исключаем, что все в данном противостоянии решит исход 11-метровых ударов.

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    «Орландо Сити» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 31.10.2023. Прогнозы на футбол. Все решит серия пенальти?
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