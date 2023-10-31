«Балтика»
После пяти матчей команда Сергея Игнашевича располагается на втором месте в группе С с 9 очками и имеет отличные шансы выйти в плей-офф Кубка РПЛ. В последней кубковой игре «Балтика» проиграла «Зениту» в гостях со счетом 1:2.
После первого тайма была ничья (1:1), но затем «Зенит» смог воплотить свое преимущество в гол. Единственный мяч в составе «Балтики» на счету хорватского полузащитника Кристияна Бистровича.
Коэффициенты матча Балтика — Ахмат
В чемпионате России у команды обстоят дела не очень.
«Балтика»выглядит очень неровно и пока располагается в зоне вылета с 11 очками. В последнем туре она потерпела поражение от «Рубина» (0:1).
Причем, единственный гол был пропущен на последних минутах, когда дела плавно катилось к нулевой ничьей. Тем не менее, «Балтика» начинает смотреться солиднее и с каждым туром прогрессирует.
«Ахмат»
Сейчас грозненский клуб занимает третье место в группе С, отставая от «Балтики» на два очка. В случае поражения «Ахмат» отправится в Кубок Регионов, так как «Крылья Советов», занимающие последнее место, никак его уже не догонят.
В предыдущем кубковом матче подопечные Мирослава Ромащенко одержала уверенную победу над «Крыльями Советов» со счетом 3:0. Голы в этой встрече забивали Владимир Ильин, Мохамед Конате, Андрей Семенов.
В чемпионате у «Ахмата» дела идут гораздо хуже. Он идет серией из трех поражений кряду, а вообще безвыигрышная серия достигла уже шести матчей. Коллектив Мирослава Ромащенко определенно находится в кризисе.
В последнем туре грозненцы первыми открыли счет против «Зенита» усилиями Мохаммеда Конате, но затем чемпион включился и довольно легко забил два гола, обеспечив себе победу. К кубковой игре против «Балтики» команда подходит явно не в лучшем настроении.
Ставки и прогнозы
К этому противостоянию «Балтика» подходит небольшим фаворитом. На ее победу букмекеры дают — 2,50. На «Ахмат» — 3,0. Ничья оценивается 3,30.
Матч будет иметь важное значение для обеих команд, так как определяется их дальнейшая судьба в Кубке России. Поэтому стоит ждать бескомпромиссного и жесткого футбола.
Оба клуба проповедуют силовой стиль игры с обилием передач, но игра у «Балтики» более отточена в этом компоненте, так как Сергей Игнашевич работает с клубом уже третий сезон. По нашему мнению, калининградцы сейчас в лучшем состоянии и отличной ставкой на них станет то, что «Балтика выиграет с форой 0» за 1,77.
Также можно рискнуть и попробовать прогноз, что «Ахмат не забьет» за 3,20. «Балтика» в последнее время демонстрирует довольно надежную игру сзади, а Игнашевич полностью определился с тройкой центральных защитников, и она его почти не подводит.