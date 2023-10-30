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    «Коринтианс» быстро добьется своего

    «Коринтианс» — «Сантос». Ставка (к. 2.47) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 30 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Коринтианс» — «Сантос»
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    «Коринтианс»
    «Коринтианс» сыграет на своем поле с «Сантосом» в рамках 30-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 30 октября, начало — в 00:30 мск. «Коринтианс» — «Сантос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 30 Октября 2023 года
    Коринтианс
  • Бразилия. Серия А
    •  Коринтианс 00:30 Сантос Сантос
  • Бразилия. Серия А
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    «Коринтианс»

    Эта команда проводит не столь успешный сезон. «Коринтианс» сейчас занимает весьма скромное 14 место в таблице.

    Причем «Коринтианс» опережает опасную зону всего на 5 очков. Да и побеждает команда редко: всего 8 викторий в 29 матчах.

    В предыдущем туре чемпионата «Коринтианс» добыл три очка. «Тимао» на выезде минимально одолели «Куябу».

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    Матчи с «Сантосом» для команды традиционно складываются относительно удачно. Из пяти последних поединков выиграно два при одной коллизии.

    Хозяевам в этой встрече нужно исключительно побеждать. Плюс ко всему, «тимао» по игре смотрятся сильнее соперника.

    «Сантос»

    Эта команда в нынешнем сезоне неожиданно борется за выживание. Вот и сейчас «Сантос» пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

    Главной проблемой команды является слабая оборона. В 29 поединках она дала результативный сбой 53 раза.

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    • В минувшем туре чемпионата «Сантос» добыл сверхважную викторию. Дома команда сломила сопротивление «Коритибы» (2:1).

    А вот до того команда потерпела унизительное поражение от «Интернасьоналя» (1:7). Да и последняя виктория над «тимао» случилась еще больше года назад.

    Наверняка «Сантос» не собирается отсиживаться в тылах. Гости находятся в двух очках от зоны вылета, и просто обязаны выбираться из подвала таблицы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Коринтианса» предлагают — 1.87.

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    На викторию «Сантоса» дают — 4.21, ничья оценена — в 3.52.

    «Коринтианс» традиционно успешно противостоит «Сантосу», и уж точно постарается быстро расправиться с оппонентом.

    Наш прогноз — Победа «Коринтианса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.47. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.

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    «Коринтианс» — «Сантос»: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты матча 30.10.2023. Прогнозы на футбол. «Коринтианс» быстро добьется своего
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