«Коринтианс» сыграет на своем поле с «Сантосом» в рамках 30-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 30 октября, начало — в 00:30 мск. «Коринтианс» — «Сантос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коринтианс»

Эта команда проводит не столь успешный сезон. «Коринтианс» сейчас занимает весьма скромное 14 место в таблице.

Причем «Коринтианс» опережает опасную зону всего на 5 очков. Да и побеждает команда редко: всего 8 викторий в 29 матчах.

В предыдущем туре чемпионата «Коринтианс» добыл три очка. «Тимао» на выезде минимально одолели «Куябу».

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Матчи с «Сантосом» для команды традиционно складываются относительно удачно. Из пяти последних поединков выиграно два при одной коллизии.

Хозяевам в этой встрече нужно исключительно побеждать. Плюс ко всему, «тимао» по игре смотрятся сильнее соперника.

«Сантос»

Эта команда в нынешнем сезоне неожиданно борется за выживание. Вот и сейчас «Сантос» пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

Главной проблемой команды является слабая оборона. В 29 поединках она дала результативный сбой 53 раза.

В минувшем туре чемпионата «Сантос» добыл сверхважную викторию. Дома команда сломила сопротивление «Коритибы» (2:1).

А вот до того команда потерпела унизительное поражение от «Интернасьоналя» (1:7). Да и последняя виктория над «тимао» случилась еще больше года назад.

Наверняка «Сантос» не собирается отсиживаться в тылах. Гости находятся в двух очках от зоны вылета, и просто обязаны выбираться из подвала таблицы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Коринтианса» предлагают — 1.87.

На викторию «Сантоса» дают — 4.21, ничья оценена — в 3.52.

«Коринтианс» традиционно успешно противостоит «Сантосу», и уж точно постарается быстро расправиться с оппонентом .

Наш прогноз — Победа «Коринтианса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.47. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.