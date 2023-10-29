«Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Ноттингем Форест» в десятом туре чемпионата Англии. Матч пройдет 29 октября, начало — в 17:00 мск. «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ после девяти сыгранных матчей, в которых набрал 20 очков.

«Мерсисайдцы» мощно провели недавние матчи. Ранее на этой неделе команда Юргена Клоппа разбила на своем поле «Тулузу» (5:1) в рамках Лиги Европы.

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Перед этим «Ливерпуль» одержал победу над «Эвертон» (2:0). Несмотря на то, что оба гола были забиты уже под конец игры, «красные» контролировали ситуация с первой и до последней минуты.

«Ливерпуль» в целом здорово выглядит в первой половине сезона. В 12-ти предыдущих матчах им удалось одержать 10 побед.

В контексте предстоящей игры также важно отметить, что победная серия «Ливерпуля» на своем поле составляет уже семь матчей.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» находится на 15-й строчке, набрав в девяти турах десять очков. Несмотря на турнирное на положение, «лесников» вряд ли стоит сильно критиковать.

Команда Стива Купера до сих пор потерпела лишь три поражения, а четыре из пяти предыдущих матчей с ее участием в рамках АПЛ завершились вничью.

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Кроме того, в активе «Ноттингем Форест» есть гостевая победа над «Челси» (1:0) и два забитых мяча в ворота «Манчестер Юнайтед» (2:3) на «Олд Траффорд».

В пяти гостевых матчах «Ноттингем Форест» пропустил лишь семь мячей. Правда, на этом отрезке у них три поражения.

Прогноз и ставка

На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.27, ничью букмекеры предлагают за 6.20, а победу «Ноттингем Форест» — за 10.50.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» уступил банде Купера на выезде, а потом с трудом обыграл ее на «Энфилде».

В предстоящем матче, скорее всего, тоже не стоит рассчитывать на разгромную победу хозяев.

Ставка — победа «Ливерпуля» + обе команды забьют за 2.54.

Также можно рассмотреть ставку на тотал угловых «Ливерпуля» больше 7,5 за 2.09. Это логично, с учетом того, что хозяева большую часть времени будут атаковать.