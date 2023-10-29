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    Сможет ли «Ливерпуль» разгромить «Ноттингем Форест»?

    «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест». Ставка (к. 2.54) и прогноз на чемпионат Англии 29 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»
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    Мохамед Салах
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Ноттингем Форест» в десятом туре чемпионата Англии. Матч пройдет 29 октября, начало — в 17:00 мск. «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Октября 2023 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 17:00 Ноттингем Форест Ноттингем Форест
  • Ноттингем
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ после девяти сыгранных матчей, в которых набрал 20 очков.

    «Мерсисайдцы» мощно провели недавние матчи. Ранее на этой неделе команда Юргена Клоппа разбила на своем поле «Тулузу» (5:1) в рамках Лиги Европы.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Ноттингем Форест

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  • 1.256.5011.00Бонус$9500
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    Перед этим «Ливерпуль» одержал победу над «Эвертон» (2:0). Несмотря на то, что оба гола были забиты уже под конец игры, «красные» контролировали ситуация с первой и до последней минуты.

    «Ливерпуль» в целом здорово выглядит в первой половине сезона. В 12-ти предыдущих матчах им удалось одержать 10 побед.

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    • В контексте предстоящей игры также важно отметить, что победная серия «Ливерпуля» на своем поле составляет уже семь матчей.

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» находится на 15-й строчке, набрав в девяти турах десять очков. Несмотря на турнирное на положение, «лесников» вряд ли стоит сильно критиковать.

    Команда Стива Купера до сих пор потерпела лишь три поражения, а четыре из пяти предыдущих матчей с ее участием в рамках АПЛ завершились вничью.

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    Кроме того, в активе «Ноттингем Форест» есть гостевая победа над «Челси» (1:0) и два забитых мяча в ворота «Манчестер Юнайтед» (2:3) на «Олд Траффорд».

    В пяти гостевых матчах «Ноттингем Форест» пропустил лишь семь мячей. Правда, на этом отрезке у них три поражения.

    Прогноз и ставка

    На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.27, ничью букмекеры предлагают за 6.20, а победу «Ноттингем Форест» — за 10.50.

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    В прошлом сезоне «Ливерпуль» уступил банде Купера на выезде, а потом с трудом обыграл ее на «Энфилде».

    В предстоящем матче, скорее всего, тоже не стоит рассчитывать на разгромную победу хозяев.

    Ставка — победа «Ливерпуля» + обе команды забьют за 2.54.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал угловых «Ливерпуля» больше 7,5 за 2.09. Это логично, с учетом того, что хозяева большую часть времени будут атаковать.

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    «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 29.10.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ливерпуль» разгромить «Ноттингем Форест»?
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