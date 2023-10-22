«Хам-Кам» сыграет против «Хёугесунна» в рамках 25-го тура норвежской Элитсерии. Начало матча — 22 октября в 18:00 по московскому времени. «Хам-Кам» — «Хёугесунн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хам-Кам»

В крайнем туре Элитсерии «Хам-Кам» одержал восьмую победу в сезоне, одолев на выезде «Саннефьорд» (1:0). Исход встречи решил единственный мяч, забитый на 61-й минуте игры.

По итогам 24-х туров «Хам-Кам» занимает 11 место в турнирной таблице, набрав 27 очков. При этом отрыв от зоны переходных матчей составляет всего 4 балла.

Победа над «Саннефьордом» прервала безвыигрышную серию «Хам-Кама», которая составляла пять матчей. За этот период клуб из города Хамар набрал 2 очка во встречах против «Будё-Глимт» (4:4) и «Сарпсборгом» (1:1), а также уступил «Тромсё» (1:2) и «Стабеку» (2:5).

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«Хам-Кам» не проигрывал дома на протяжении 3-х матчей подряд и несомненно постарается продлить свою беспроигрышную серию во встрече против равного по силе соперника.

«Хёугесунн»

«Хёугесунн» находится в не самом завидном положении, занимая 13-ю строчку за 6 туров до окончания чемпионата. Команда имеет в своем активе 24 очка, находясь в одном балле от зоны переходных матчей и в трех от прямого вылета.

В 9-ти последних матчах «Хёугесунну» удалось победить только один раз. Это произошло в прошлом туре, когда с минимальным счетом был обыгран «Стрёмсгодсет».

«Хёугесунн» на выезде играет крайне неудачно. В 12-ти матчах команда одержала одну победу при 4-х ничьих и 12-ти поражениях. При этом забила всего 6 мячей — худший показатель в чемпионате.

Прогноз и ставки

Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Хам-Кама» предлагают поставить с коэффициентом 2.02.

Триумф «Хёугесунна» оценен в 3.50, ничья идет за 3.65.

«Хёугесунн» слабо играет в гостях в этом сезоне и практически не забивает, поэтому нашей ставкой станет победа «Хам-Кама» с коэффициентом 2.02.

Альтернативный прогноз — Обе забьют (нет) за 2.20.