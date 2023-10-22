ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Юнайтед»Индекс паники 2023/24: «Лион», «МЮ», «Аякс» и другие команды в кризисе «Ливерпуль» «Ливерпуль» — «Эвертон». Онлайн Норвегия — ИспанияОтбор Евро-2024: как обстоят дела в таблице, кто прошел, а кто вылетел?
  • 23:26
    • Гол Брандта обеспечил дортмундской «Боруссии» победу над «Вердером» в матче Бундеслиги
    Все новости спорта

    «Хам-Кам» оставит «Хёугесунн» на грани вылета?

    «Хам-Кам» — «Хёугесунн». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Норвегии, 22 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Норвежская Элитсерия
    Прогноз и ставки на «Хам-Кам» — «Хёугесунн»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Хам-Кам»
    «Хам-Кам» сыграет против «Хёугесунна» в рамках 25-го тура норвежской Элитсерии. Начало матча — 22 октября в 18:00 по московскому времени. «Хам-Кам» — «Хёугесунн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Хам-Кам»

    В крайнем туре Элитсерии «Хам-Кам» одержал восьмую победу в сезоне, одолев на выезде «Саннефьорд» (1:0). Исход встречи решил единственный мяч, забитый на 61-й минуте игры.

    По итогам 24-х туров «Хам-Кам» занимает 11 место в турнирной таблице, набрав 27 очков. При этом отрыв от зоны переходных матчей составляет всего 4 балла.

    Победа над «Саннефьордом» прервала безвыигрышную серию «Хам-Кама», которая составляла пять матчей. За этот период клуб из города Хамар набрал 2 очка во встречах против «Будё-Глимт» (4:4) и «Сарпсборгом» (1:1), а также уступил «Тромсё» (1:2) и «Стабеку» (2:5).

    Все прогнозы на футбол

    «Хам-Кам» не проигрывал дома на протяжении 3-х матчей подряд и несомненно постарается продлить свою беспроигрышную серию во встрече против равного по силе соперника.

    «Хёугесунн»

    «Хёугесунн» находится в не самом завидном положении, занимая 13-ю строчку за 6 туров до окончания чемпионата. Команда имеет в своем активе 24 очка, находясь в одном балле от зоны переходных матчей и в трех от прямого вылета.

    В 9-ти последних матчах «Хёугесунну» удалось победить только один раз. Это произошло в прошлом туре, когда с минимальным счетом был обыгран «Стрёмсгодсет».

  • Все ради команды. Жиру, Пеле и еще 8 полевых игроков, которые надевали вратарские перчатки
  • Десять лучших полевых игроков, которые вынуждены были занять место в рамке ворот
  • 17/10/2023

    • «Хёугесунн» на выезде играет крайне неудачно. В 12-ти матчах команда одержала одну победу при 4-х ничьих и 12-ти поражениях. При этом забила всего 6 мячей — худший показатель в чемпионате.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Хам-Кама» предлагают поставить с коэффициентом 2.02.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Триумф «Хёугесунна» оценен в 3.50, ничья идет за 3.65.

    «Хёугесунн» слабо играет в гостях в этом сезоне и практически не забивает, поэтому нашей ставкой станет победа «Хам-Кама» с коэффициентом 2.02.

    Альтернативный прогноз — Обе забьют (нет) за 2.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мочизуки — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Шнайдер — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Оренбург — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Торпедо — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Рубин — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Витязь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Кецманович — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Саннефьорд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Верона — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Унион — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Хам-Кам» — «Хёугесунн»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 22.10.2023. Прогнозы на футбол. «Хам-Кам» оставит «Хёугесунн» на грани вылета?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры