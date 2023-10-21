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    «РБ Лейпциг» добьется уверенной победы в гостях

    «Дармштадт» — «РБ Лейпциг». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 21 октября 2023 года

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    «РБ Лейпциг»
    21 октября в матче 8-го тура чемпионата Германии сыграют «Дармштадт» и «РБ Лейпциг». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Дармштадт» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 21 Октября 2023 года
    Дармштадт 98
  • Германия. Бундеслига
    •  Дармштадт 98 16:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    «Дармштадт»

    «Дармштадт» провалил старт сезона в Бундеслиге. Команда играла очень плохо. В первых трех турах были три поражения. Кроме того, клуб пропустил за 270 минут 10 голов.

    Ситуация улучшилась лишь в октябре перед международной паузой. «Дармштадт» добился в Бундеслиге двух побед подряд. Команда одолела «Вердер» (4:2) и «Аугсбург» (2:1).

    Коэффициенты матча Дармштадт 98 — РБ Лейпциг

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    На данный момент «Дармштадт» занимает 11-е место в таблице. В семи встречах клуб набрал 7 очков.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    У «Дармштадта» одна из главных проблем — постоянные провалы в обороне. Команда не справляется с атаками соперников. В семи турах было пропущено 19 голов.

    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» по итогам семи туров находится на 6-м месте в таблице. Клуб набрал 14 очков. Сейчас «быки» отстают от лидирующего «Байера» на пять баллов.

    Команда также выступает в Лиге чемпионов. В активе «РБ Лейпцига» одна победа и одно поражение. Клуб на групповом этапе ЛЧ обыграл «Янг Бойз» (3:1), а также уступил «Манчестер Сити» (1:3).

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  • 18/10/2023

    • Перед перерывом на матчи сборных «РБ Лейпциг» в Бундеслиге на своем поле неожиданно сыграл вничью с «Бохумом» (0:0). Во время международной паузы команда в товарищеском матче проиграла «Младе Болеслав» (2:4).

    Накануне выездной игры с «Дармштадтом» болельщики «РБ Лейпцига» сохраняют оптимизм. «Быки» в новом сезоне отлично выступают на чужих полях. Клуб с учетом всех турниров одержал в гостях четыре победы подряд.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «РБ Лейпцига» можно поставить за 1.46. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 6.60. Ничья оценена — в 5.30.

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    «Быки» удачно играют на выезде. Высока вероятность, что «быки» снова завоюют три очка в гостях.

    Можно сделать ставку на победу «РБ Лейпцига» с форой (-1.5) гола с коэффициентом 2.22.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.71.

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    «Дармштадт» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 21.10.2023. Прогнозы на футбол. «РБ Лейпциг» добьется уверенной победы в гостях
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