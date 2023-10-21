21 октября в матче 8-го тура чемпионата Германии сыграют «Дармштадт» и «РБ Лейпциг». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Дармштадт» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дармштадт»

«Дармштадт» провалил старт сезона в Бундеслиге. Команда играла очень плохо. В первых трех турах были три поражения. Кроме того, клуб пропустил за 270 минут 10 голов.

Ситуация улучшилась лишь в октябре перед международной паузой. «Дармштадт» добился в Бундеслиге двух побед подряд. Команда одолела «Вердер» (4:2) и «Аугсбург» (2:1).

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На данный момент «Дармштадт» занимает 11-е место в таблице. В семи встречах клуб набрал 7 очков.

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У «Дармштадта» одна из главных проблем — постоянные провалы в обороне. Команда не справляется с атаками соперников. В семи турах было пропущено 19 голов.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» по итогам семи туров находится на 6-м месте в таблице. Клуб набрал 14 очков. Сейчас «быки» отстают от лидирующего «Байера» на пять баллов.

Команда также выступает в Лиге чемпионов. В активе «РБ Лейпцига» одна победа и одно поражение. Клуб на групповом этапе ЛЧ обыграл «Янг Бойз» (3:1), а также уступил «Манчестер Сити» (1:3).

Перед перерывом на матчи сборных «РБ Лейпциг» в Бундеслиге на своем поле неожиданно сыграл вничью с «Бохумом» (0:0). Во время международной паузы команда в товарищеском матче проиграла «Младе Болеслав» (2:4).

Накануне выездной игры с «Дармштадтом» болельщики «РБ Лейпцига» сохраняют оптимизм. «Быки» в новом сезоне отлично выступают на чужих полях. Клуб с учетом всех турниров одержал в гостях четыре победы подряд.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «РБ Лейпцига» можно поставить за 1.46. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 6.60. Ничья оценена — в 5.30.

«Быки» удачно играют на выезде. Высока вероятность, что «быки» снова завоюют три очка в гостях.

Можно сделать ставку на победу «РБ Лейпцига» с форой (-1.5) гола с коэффициентом 2.22.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.71.