ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Норвегия — ИспанияОтбор Евро-2024: как обстоят дела в таблице, кто прошел, а кто вылетел? Лерой Зане Зане — идеальная замена Салаху? Вингер «Баварии» может вернуться в АПЛ Сборная Бельгии три года возглавляла рейтинг ФИФАИллюзия успеха. Мировой рейтинг ФИФА никого не волнует — и это хорошо
    Все новости спорта

    «Канониры» завоюют в дерби три очка

    «Челси» — «Арсенал». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, АПЛ, 21 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Челси Прогнозы на Арсенал Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Челси» — «Арсенал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Мудрик
    21 октября в матче 9-го тура чемпионата Англии сыграют «Челси» и «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Челси» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Октября 2023 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 19:30 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
  • Лондон
    •

    «Челси»

    «Челси» плохо начал сезон, но синие постепенно улучшают результаты. Сейчас клуб находится на 11-м месте. В активе «Челси» 11 очков в 8 сыгранных встречах.

    Маурисио Почеттино смог достучаться до подопечных и команда прибавила, выдав трехматчевую выигрышную серию. После победы в Кубке лиги над «Брайтоном» синие набрали 6 очков в поединках АПЛ с «Фулхэмом» и «Бернли».

    Коэффициенты матча Челси — Арсенал Лондон

    1X2Новым игрокам
  • 3.253.502.25Бонус$9500
    •

    Дерби с «Арсеналом» — особый матч. На такой поединок команду дополнительно настраивать не надо. Всё понятно без слов. В субботу на «Стэмфорд Бридж» будет жаркий вечер.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Челси» провалил два последних домашних матча в АПЛ. Команда уступила «Ноттингем Форесту» (0:1) и «Астон Вилле» (0:1). Синие сделают всё, чтобы на своем поле не проиграть третий поединок подряд.

    «Арсенал»

    В прошлом сезоне «Арсенал» долгое время лидировал в чемпионате Англии, но золотые медали так и не завоевал. На финише «канониры» уступили первую строчку «Манчестер Сити».

    Чемпионат Англии-2023/24 «Арсенал» начал успешно. Команда поработала над ошибками и снова идет в лидерах. Сейчас «канониры» делят первое и второе места с «Тоттенхэмом» — в активе обоих клубов по 20 очков.

  • Гирасси, Савио и еще 10 ноунеймов, которые удивили на старте сезона
  • Настало время обратить внимание не только на топ-игроков
  • 18/10/2023

    • В прошлом сезоне «Арсенал» в АПЛ победил «Челси» в обоих матчах. Синие намерены взять реванш, но по силам ли команде создать проблемы «канонирам»? Хотя последние результаты «Челси» вселяют оптимизм.

    В составах обоих клубов есть по одному украинцу. За «Челси» выступает Михаил Мудрик, а в «Арсенале» играет Александр Зинченко. Ранее Мудрик в квалификации Евро-2024 забил за сборную Украины в матче с Мальтой (3:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Арсенала» можно поставить за 2.40. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 3.24. Ничья оценена — в 3.58.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Обе команды хотят выиграть. Дерби обещает быть очень интересным, но «канониры» выглядят сильнее.

    Можно сделать ставку на победу «Арсенала» с коэффициентом 2.40.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.74.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Палмейрас — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Крузейро — Фламенго
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Баффало — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сантос — РБ Брагантино
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Виннипег — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Коринтианс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Коринтианс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Пол — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 08:30
    •  2.83
  • Прогноз на матч Де Минор — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Грикспор — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Пюник — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Шанхай Порт — Бэйцзин Гоань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Челси» — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 21.10.2023. Прогнозы на футбол. «Канониры» завоюют в дерби три очка
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры