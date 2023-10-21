«Челси»
«Челси» плохо начал сезон, но синие постепенно улучшают результаты. Сейчас клуб находится на 11-м месте. В активе «Челси» 11 очков в 8 сыгранных встречах.
Маурисио Почеттино смог достучаться до подопечных и команда прибавила, выдав трехматчевую выигрышную серию. После победы в Кубке лиги над «Брайтоном» синие набрали 6 очков в поединках АПЛ с «Фулхэмом» и «Бернли».
Коэффициенты матча Челси — Арсенал Лондон
Дерби с «Арсеналом» — особый матч. На такой поединок команду дополнительно настраивать не надо. Всё понятно без слов. В субботу на «Стэмфорд Бридж» будет жаркий вечер.
«Челси» провалил два последних домашних матча в АПЛ. Команда уступила «Ноттингем Форесту» (0:1) и «Астон Вилле» (0:1). Синие сделают всё, чтобы на своем поле не проиграть третий поединок подряд.
«Арсенал»
В прошлом сезоне «Арсенал» долгое время лидировал в чемпионате Англии, но золотые медали так и не завоевал. На финише «канониры» уступили первую строчку «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии-2023/24 «Арсенал» начал успешно. Команда поработала над ошибками и снова идет в лидерах. Сейчас «канониры» делят первое и второе места с «Тоттенхэмом» — в активе обоих клубов по 20 очков.
В прошлом сезоне «Арсенал» в АПЛ победил «Челси» в обоих матчах. Синие намерены взять реванш, но по силам ли команде создать проблемы «канонирам»? Хотя последние результаты «Челси» вселяют оптимизм.
В составах обоих клубов есть по одному украинцу. За «Челси» выступает Михаил Мудрик, а в «Арсенале» играет Александр Зинченко. Ранее Мудрик в квалификации Евро-2024 забил за сборную Украины в матче с Мальтой (3:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Арсенала» можно поставить за 2.40. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 3.24. Ничья оценена — в 3.58.
Обе команды хотят выиграть. Дерби обещает быть очень интересным, но «канониры» выглядят сильнее.
Можно сделать ставку на победу «Арсенала» с коэффициентом 2.40.
Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.74.