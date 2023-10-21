21 октября в матче 9-го тура чемпионата Англии сыграют «Челси» и «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Челси» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» плохо начал сезон, но синие постепенно улучшают результаты. Сейчас клуб находится на 11-м месте. В активе «Челси» 11 очков в 8 сыгранных встречах.

Маурисио Почеттино смог достучаться до подопечных и команда прибавила, выдав трехматчевую выигрышную серию. После победы в Кубке лиги над «Брайтоном» синие набрали 6 очков в поединках АПЛ с «Фулхэмом» и «Бернли».

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Дерби с «Арсеналом» — особый матч. На такой поединок команду дополнительно настраивать не надо. Всё понятно без слов. В субботу на «Стэмфорд Бридж» будет жаркий вечер.

Все прогнозы на АПЛ

«Челси» провалил два последних домашних матча в АПЛ. Команда уступила «Ноттингем Форесту» (0:1) и «Астон Вилле» (0:1). Синие сделают всё, чтобы на своем поле не проиграть третий поединок подряд.

«Арсенал»

В прошлом сезоне «Арсенал» долгое время лидировал в чемпионате Англии, но золотые медали так и не завоевал. На финише «канониры» уступили первую строчку «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии-2023/24 «Арсенал» начал успешно. Команда поработала над ошибками и снова идет в лидерах. Сейчас «канониры» делят первое и второе места с «Тоттенхэмом» — в активе обоих клубов по 20 очков.

В прошлом сезоне «Арсенал» в АПЛ победил «Челси» в обоих матчах. Синие намерены взять реванш, но по силам ли команде создать проблемы «канонирам»? Хотя последние результаты «Челси» вселяют оптимизм.

В составах обоих клубов есть по одному украинцу. За «Челси» выступает Михаил Мудрик, а в «Арсенале» играет Александр Зинченко. Ранее Мудрик в квалификации Евро-2024 забил за сборную Украины в матче с Мальтой (3:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Арсенала» можно поставить за 2.40. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 3.24. Ничья оценена — в 3.58.

Обе команды хотят выиграть. Дерби обещает быть очень интересным, но «канониры» выглядят сильнее.

Можно сделать ставку на победу «Арсенала» с коэффициентом 2.40.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.74.