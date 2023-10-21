В стартовом матче 25-го тура чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» дома сыграет с «Саннефьордом». Начало встречи — 21 октября в 16:00 по московскому времени. «Будё-Глимт» — «Саннефьорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Будё-Глимт»

«Будё-Глимт» с 55 очками лидирует в турнирной таблице за шесть туров до окончания чемпионата Норвегии. «Молнии» выиграли в трех крайних матчах турнира и за счет осечек «Викинга» обогнали главного конкурента, заняв первую строчку.

В крайнем туре чемпионата «Будё-Глимт» подтвердил свои чемпионские амбиции, обыграв на выезде действующего триумфатора — «Мольде» (3:1). Встреча запомнилась сразу тремя нереализованными пенальти, два из которых не смогла забить команда из Будё.

Подопечные Кьетиля Кнутсена в этом сезоне продолжают играть на три фронта. В конце сентября «Будё-Глимт» обыграл «Волеренгу» и стал финалистом Кубка Норвегии, где поборется за трофей с «Мольде».

Все прогнозы на футбол

А вот в Лиге Конференций у команды пока наблюдаются проблемы. За два тура группового этапа «Будё-Глимт» набрал одно очко за счет ничьи с «Лугано» (0:0). Во втором матче норвежский клуб уступил дома «Лугано» со счетом 0:1.

«Саннефьорд»

Клуб из одноименного города в этом сезоне продолжает отчаянно бороться за сохранение прописки в норвежской Элитсерии. «Саннефьорд» занимает 15 строчку в турнирной таблице и от спасительного 13-го места его отделяет 4 очка.

Правда если команда продолжит играть также, как в последних матчах, то избежать вылета вряд ли удастся. «Саннефьорд» навязал борьбу «Викингу» (3:4), а затем не смог справиться с клубами, равными себе по силам, и остался ни с чем во встречах против «Волеренги» (1:2) и «Хам-Кама» (0:1).

Коллективу Хана Эрику Эдегора будет сложно рассчитывать на успех в предстоящем матче против набравшего ход «Будё-Глимт». Возможно, решать задачу по сохранению места в элите «Саннефьорд» будет уже в следующих турах.

Прогноз и ставки

«Будё-Глимт» является явным фаворитом матча по мнению букмекеров. На победу хозяев поля предлагают поставить с коэффициентом 1.15.

Успех «Саннефьорда» оценивается с коэффициентом 14.00, ничья идет за 9.00.

«Будё-Глимт» и «Саннефьорд» на данный момент находятся в разных весовых категориях. Претендент на чемпионство обязан обыгрывать команду, которая уступила в 9-ти и 12-ти выездных матчах первенства.

Наш прогноз и ставка — Фора (-2.5) на «Будё-Глимт» с коэффициентом 2.05.

В 2-х последних очных матчах команды забивали не менее пяти мячей за игру. Еще один вариант для ставки — ТБ (4) за 2.03.