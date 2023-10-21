ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Норвегия — ИспанияОтбор Евро-2024: как обстоят дела в таблице, кто прошел, а кто вылетел? Лерой Зане Зане — идеальная замена Салаху? Вингер «Баварии» может вернуться в АПЛ Сборная Бельгии три года возглавляла рейтинг ФИФАИллюзия успеха. Мировой рейтинг ФИФА никого не волнует — и это хорошо
    Все новости спорта

    «Будё-Глимт» продлит свою победную серию

    «Будё-Глимт» — «Саннефьорд». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Норвегии, 21 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Норвежская Элитсерия Прогнозы на Будё-Глимт
    Прогноз и ставки на «Будё-Глимт» — «Саннефьорд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Будё-Глимт»
    В стартовом матче 25-го тура чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» дома сыграет с «Саннефьордом». Начало встречи — 21 октября в 16:00 по московскому времени. «Будё-Глимт» — «Саннефьорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Будё-Глимт»

    «Будё-Глимт» с 55 очками лидирует в турнирной таблице за шесть туров до окончания чемпионата Норвегии. «Молнии» выиграли в трех крайних матчах турнира и за счет осечек «Викинга» обогнали главного конкурента, заняв первую строчку.

    В крайнем туре чемпионата «Будё-Глимт» подтвердил свои чемпионские амбиции, обыграв на выезде действующего триумфатора — «Мольде» (3:1). Встреча запомнилась сразу тремя нереализованными пенальти, два из которых не смогла забить команда из Будё.

    Подопечные Кьетиля Кнутсена в этом сезоне продолжают играть на три фронта. В конце сентября «Будё-Глимт» обыграл «Волеренгу» и стал финалистом Кубка Норвегии, где поборется за трофей с «Мольде».

    Все прогнозы на футбол

    А вот в Лиге Конференций у команды пока наблюдаются проблемы. За два тура группового этапа «Будё-Глимт» набрал одно очко за счет ничьи с «Лугано» (0:0). Во втором матче норвежский клуб уступил дома «Лугано» со счетом 0:1.

    «Саннефьорд»

    Клуб из одноименного города в этом сезоне продолжает отчаянно бороться за сохранение прописки в норвежской Элитсерии. «Саннефьорд» занимает 15 строчку в турнирной таблице и от спасительного 13-го места его отделяет 4 очка.

    Правда если команда продолжит играть также, как в последних матчах, то избежать вылета вряд ли удастся. «Саннефьорд» навязал борьбу «Викингу» (3:4), а затем не смог справиться с клубами, равными себе по силам, и остался ни с чем во встречах против «Волеренги» (1:2) и «Хам-Кама» (0:1).

  • Гирасси, Савио и еще 10 ноунеймов, которые удивили на старте сезона
  • Настало время обратить внимание не только на топ-игроков
  • 18/10/2023

    • Коллективу Хана Эрику Эдегора будет сложно рассчитывать на успех в предстоящем матче против набравшего ход «Будё-Глимт». Возможно, решать задачу по сохранению места в элите «Саннефьорд» будет уже в следующих турах.

    Прогноз и ставки

    «Будё-Глимт» является явным фаворитом матча по мнению букмекеров. На победу хозяев поля предлагают поставить с коэффициентом 1.15.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Успех «Саннефьорда» оценивается с коэффициентом 14.00, ничья идет за 9.00.

    «Будё-Глимт» и «Саннефьорд» на данный момент находятся в разных весовых категориях. Претендент на чемпионство обязан обыгрывать команду, которая уступила в 9-ти и 12-ти выездных матчах первенства.

    Наш прогноз и ставка — Фора (-2.5) на «Будё-Глимт» с коэффициентом 2.05.

    В 2-х последних очных матчах команды забивали не менее пяти мячей за игру. Еще один вариант для ставки — ТБ (4) за 2.03.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Баффало — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сантос — РБ Брагантино
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Виннипег — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Коринтианс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Коринтианс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Пол — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 08:30
    •  2.83
  • Прогноз на матч Де Минор — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Грикспор — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Пюник — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Шанхай Порт — Бэйцзин Гоань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  2.10
  • Прогноз на матч Оболонь — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Лада — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Будё-Глимт» — «Саннефьорд»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 21.10.2023. Прогнозы на футбол. «Будё-Глимт» продлит свою победную серию
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры