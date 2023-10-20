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    Сможет ли «Заря» обидеть «пивоваров»?

    «Оболонь» — «Заря». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, УПЛ, 20 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Оболонь» — «Заря»
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    Олег Данченко
    «Оболонь» сыграет на своем поле с «Зарей» в рамках 11-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 20 октября, начало — в 17:00 мск. «Оболонь» — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 20 Октября 2023 года
    FC Obolon Kyiv
  • Украина. Премьер-лига
    •  FC Obolon Kyiv 17:00 Заря Заря
  • Луганск
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    «Оболонь»

    Эта команда на данный момент находится на 10 месте в таблице. Подопечные Валерия Иващенко дают бой всем без исключения соперникам.

    Вот только с результативностью у киевлян проблемы. «Пивовары» в 10 матчах чемпионата отличились всего лишь 6 голами.

    В предыдущем туре чемпионата «Оболонь» добыла викторию. Киевляне в нервном поединке сумели одолеть «Металлист 1925» (1:0).

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    У киевлян все в порядке с заряженностью на борьбу. Не так давно команда Иващенко выбила из Кубка Украины земляков из «Динамо».

    Нет сомнений, что хозяева не изменят себе в плане самоотдачи. Да и оборона киевлян действует достаточно монолитно.

    «Заря»

    Эта команда полностью изменилась летом. Теперь вместо борьбы за высокие места луганчане ходят в середняках.

    Главным бичом «Зари» является слабая реализация. В 8 матчах луганчане отличились всего лишь 6 раз.

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    • Минувший тур получился для команды продуктивным. «Заря» расписала выездную мировую с крепким «Черноморцем» (0:0).

    А вот в Лиге конференций команда Валерия Кривенцова минимально переиграла «Брейдаблик». После чего была еще и минимальная виктория над ФСК «Мариуполь» в рамках Кубка страны.

    Нет сомнений, что «Заря» будет стремиться взять три очка. Да и вообще, луганчане пока и близко не реализовывают свой потенциал.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Зари» предлагают — 2.10.

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    На викторию «Оболони» дают — 3.78, ничья оценена — в 3.25.

    Луганчане постепенно улучшают свои результаты, и явно намерены подняться повыше в таблице.

    Наш прогноз — Победа «Зари». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.25.

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    «Оболонь» — «Заря»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 20.10.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Заря» обидеть «пивоваров»?
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