«Оболонь»
Эта команда на данный момент находится на 10 месте в таблице. Подопечные Валерия Иващенко дают бой всем без исключения соперникам.
Вот только с результативностью у киевлян проблемы. «Пивовары» в 10 матчах чемпионата отличились всего лишь 6 голами.
В предыдущем туре чемпионата «Оболонь» добыла викторию. Киевляне в нервном поединке сумели одолеть «Металлист 1925» (1:0).
У киевлян все в порядке с заряженностью на борьбу. Не так давно команда Иващенко выбила из Кубка Украины земляков из «Динамо».
Нет сомнений, что хозяева не изменят себе в плане самоотдачи. Да и оборона киевлян действует достаточно монолитно.
«Заря»
Эта команда полностью изменилась летом. Теперь вместо борьбы за высокие места луганчане ходят в середняках.
Главным бичом «Зари» является слабая реализация. В 8 матчах луганчане отличились всего лишь 6 раз.
Минувший тур получился для команды продуктивным. «Заря» расписала выездную мировую с крепким «Черноморцем» (0:0).
А вот в Лиге конференций команда Валерия Кривенцова минимально переиграла «Брейдаблик». После чего была еще и минимальная виктория над ФСК «Мариуполь» в рамках Кубка страны.
Нет сомнений, что «Заря» будет стремиться взять три очка. Да и вообще, луганчане пока и близко не реализовывают свой потенциал.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Зари» предлагают — 2.10.
На викторию «Оболони» дают — 3.78, ничья оценена — в 3.25.
Луганчане
Наш прогноз — Победа «Зари». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.25.