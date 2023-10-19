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    «Насаф» уверенно прошагает в финал Кубка

    «Насаф» — «Динамо» Самарканд. Ставка (к. 2.88) и прогноз на футбол, Кубок Узбекистана, 19 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Насаф» — «Динамо» Самарканд
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    «Насаф»
    «Насаф» сыграет на своем поле с «Динамо» Самарканд в рамках 1/2 финала Кубка Узбекистана. Матч пройдет 19 октября, начало — в 16:00 мск. «Насаф» — «Динамо» Самарканд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Насаф»

    Эта команда прогнозируемо сражается за чемпионский титул. На текущий момент «Насаф» пребывает на 3 месте в таблице.

    За 5 туров до финиша чемпионата Узбекистана команда отстает от лидера на 4 очка. Причем пропускает команда мало: 14 мячей в 21 матче.

    В предыдущем туре чемпионата «Насаф» разжился тремя очками. Команда в родных стенах не оставила шансов ферганскому «Нефтчи» (2:0).

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    Поединки с динамовцами для команды традиционно проходят успешно. Из пяти последних очных встреч выиграны три.

    В этом поединке хозяева явно будут активно идти вперед. Вероятно, успеха «Насаф» добьется еще до перерыва.

    «Динамо» Самарканд

    Эта команда сейчас выступает в первом дивизионе. «Динамо» Самарканд находится на 2 месте в таблице.

    Причем на предыдущей стадии Кубка динамовцы одолели «Олимпик». В овертайме клуб из Самарканда выиграл (4:3).

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    • Более того, «Динамо» Самарканд сотворило едва ли не главную сенсацию Кубка. В 1/8 финала команда выбила чемпиона страны «Пахтакор» (3:2).

    И уж точно «Динамо» Самарканд поборется за выход финал. Команде не впервой огорчать признанных авторитетов.

    В этой встрече гости наверняка будут действовать с оглядкой на тылы. Плюс ко всему, есть шанс на недооценку со стороны соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Насафа» предлагают — 1.25.

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    На викторию «Динамо» Самарканд дают — 9.92, ничья оценена — в 6.06.

    Хозяева явно сильнее представителя второго по рангу дивизиона, и уж точно будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Фора «Насафа» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.88. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.16.

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    «Насаф» — «Динамо» Самарканд: прогноз, ставка (2.88), статистика, коэффициенты матча 19.10.2023. Прогнозы на футбол. «Насаф» уверенно прошагает в финал Кубка
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