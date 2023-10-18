Подмосковные «Химки» примут на своем стадионе «Уфу» в рамках матча Кубка России «Путь регионов». Он пройдет 18 октября, 19:00. «Химки» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

Команда Андрея Талалаева в Первой лиге идет на четвертом месте, отставая от лидера «Алании» на четыре очка. В последнем туре она одержала непростую победу на своем поле над «Енисеем» (1:0).

В Кубке России «Химки» вступили в борьбу с предыдущего раунда. Их соперником стал клуб Медиалиги 2DROTS, который был обыгран на выезде со счетом 2:0 (Панченко, Нетфуллин).

Тогда Андрей Талалаев выставил на поле смешанный состав, который полностью доминировал на поле. Теперь ему предстоит игра с более сильной «Уфой», которая очень уверенно в последнее время выглядит во Второй лиге.

Все прогнозы на футбол

Традиционно «Химки» играют по схеме 3-5-2 с мощной центральной осью, бегущими краями и активным прессингом по всему полю. Состав у подмосковного клуба очень глубокий, на каждую позицию есть по два кандидата. Часто на лавке остаются такие игроки, как Панченко, Яковлев, Берковский, которые в любом другом клубе Первой лиги были бы лидерами.

«Уфа»

Команда на текущий момент занимает шестую позицию в так называемой «Золотой группе» Второй лиги. В последнем туре она пропускала тур, так как ее соперник «Краснодар-2» попросил перенести игру из-за того, что многие его футболисты разъехались по юношеским сборным.

В Кубке России «Уфа» уже смогла пройти три раунда. Причем, что интересно всех соперников обыграла в серии пенальти. Сначала была пройдена «Носта», ульяновская «Волга», а затем и московское «Торпедо».

«Уфа» начинала сезон под руководством Сергея Гуренко, но он был уволен в начале сентября из-за неудовлетворительных результатов. Теперь главным тренером работает Евгений Харлачев, который играл вместе с Гуренко в «Локомотиве» 90-х-00-х гг. под руководством Ю.П. Семина.

При Харлачеве команда значительно прибавила, одержала пять побед подряд и демонстрирует очень качественный футбол. В «Уфе» крепкий состав, есть немало футболистов с опытом выступления в РПЛ и Первой лиге.

Ставки и прогнозы

«Химки» подходят к этому матчу явным фаворитом. На их победу букмекеры дают — 1,6. Ничья — 3,7. Победа «Уфы» оценивается — 5,7.

Многое в этом матче будет зависеть от того, какие составы выставят главные тренеры. «Химки» обладают гораздо более длинной скамейкой и мастеровитыми футболистами, но в чемпионате еще много важных матчей.

«Уфа» находится в похожей ситуации. У нее также для Второй лиги очень приличный состав и большой выбор игроков. Но вряд ли пауза из-за пропущенного тура им на пользу. Мы считаем, что Талалаев выставит многих ведущих футболистов и добьется уверенного выхода в следующий круг. Поэтому рекомендуем поставить на победу «Химок» с форой минус 1 — за 2,02.

В качестве более рискового варианта прогноза можно рассмотреть победу хозяев плюс тотал больше 2,5 за 2,65.