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    Сенегал переиграет камерунцев

    Сенегал — Камерун. Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 16 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Сенегал — Камерун
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    Садио Мане
    Сенегал сыграет на своем поле с Камеруном в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 16 октября, начало — в 21:30 мск. Сенегал — Камерун: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 16 Октября 2023 года
    Сенегал
  • Дакар
    •  Сенегал 21:30 Камерун Камерун
  • Яунде
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    Сенегал

    Сенегальцы имеют прекрасный подбор исполнителей. Чего только стоят такие мастера, как Садио Мане и Калиду Кулибали!

    Да и в отдельных поединках команда способна на многое. Летом сенегальцы в товарищеском матче переиграли Бразилию (4:2).

    Коэффициенты матча Сенегал — Камерун

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    В своем предыдущем поединке Сенегал потерпел поражение. В контрольной встрече команда минимально уступила Алжиру.

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    А вот до того сенегальцы не сумели одолеть сборную Руанды (1:1). Впрочем, на матч с Камеруном мотивации будет не занимать.

    В этом поединке номинальные хозяева явно будут активно атаковать. Мане и его партнеры явно постараются одолеть столь сильного оппонента.

    Камерун

    «Неукротимые львы» переживают не самый просто этап. Смена поколений вроде бы как прошла, но сверхрезультатов даже на африканском уровне нет.

    В контрольных поединках Камерун преуспевает не особо. Например, поединок с Мексикой завершился боевым паритетом (2:2).

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    • Свой последний поединок Камерун провел неудачно. В товарищеском матче команда минимально уступила сборной России.

    Вот только матчи с сенегальцами для команды складываются непросто. Из пяти последних очных встреч соперники по разу обменялись победами.

    В этой встрече гости наверняка не будут отсиживаться в тылах. Подбор атакующих исполнителей у камерунцев качественный.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Сенегала предлагают — 2.14.

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    На викторию Камеруна дают — 3.54, ничья оценена — в 3.25.

    Сенегальцы явно будут стремиться преуспеть в атаке, так что ждем от них активности у ворот соперника.

    Наш прогноз — Победа Сенегала. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.01.

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    Сенегал — Камерун: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 16.10.2023. Прогнозы на футбол. Сенегал переиграет камерунцев
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