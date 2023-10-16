Сенегал
Сенегальцы имеют прекрасный подбор исполнителей. Чего только стоят такие мастера, как Садио Мане и Калиду Кулибали!
Да и в отдельных поединках команда способна на многое. Летом сенегальцы в товарищеском матче переиграли Бразилию (4:2).
Коэффициенты матча Сенегал — Камерун
В своем предыдущем поединке Сенегал потерпел поражение. В контрольной встрече команда минимально уступила Алжиру.
А вот до того сенегальцы не сумели одолеть сборную Руанды (1:1). Впрочем, на матч с Камеруном мотивации будет не занимать.
В этом поединке номинальные хозяева явно будут активно атаковать. Мане и его партнеры явно постараются одолеть столь сильного оппонента.
Камерун
«Неукротимые львы» переживают не самый просто этап. Смена поколений вроде бы как прошла, но сверхрезультатов даже на африканском уровне нет.
В контрольных поединках Камерун преуспевает не особо. Например, поединок с Мексикой завершился боевым паритетом (2:2).
Свой последний поединок Камерун провел неудачно. В товарищеском матче команда минимально уступила сборной России.
Вот только матчи с сенегальцами для команды складываются непросто. Из пяти последних очных встреч соперники по разу обменялись победами.
В этой встрече гости наверняка не будут отсиживаться в тылах. Подбор атакующих исполнителей у камерунцев качественный.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Сенегала предлагают — 2.14.
На викторию Камеруна дают — 3.54, ничья оценена — в 3.25.
Наш прогноз — Победа Сенегала. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.01.