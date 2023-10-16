Сенегал сыграет на своем поле с Камеруном в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 16 октября, начало — в 21:30 мск. Сенегал — Камерун: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сенегал

Сенегальцы имеют прекрасный подбор исполнителей. Чего только стоят такие мастера, как Садио Мане и Калиду Кулибали!

Да и в отдельных поединках команда способна на многое. Летом сенегальцы в товарищеском матче переиграли Бразилию (4:2).

Коэффициенты матча Сенегал — Камерун 1X2Новым игрокам 2.133.303.55Бонус$9500

В своем предыдущем поединке Сенегал потерпел поражение. В контрольной встрече команда минимально уступила Алжиру.

Все прогнозы на футбол

А вот до того сенегальцы не сумели одолеть сборную Руанды (1:1). Впрочем, на матч с Камеруном мотивации будет не занимать.

В этом поединке номинальные хозяева явно будут активно атаковать. Мане и его партнеры явно постараются одолеть столь сильного оппонента.

Камерун

«Неукротимые львы» переживают не самый просто этап. Смена поколений вроде бы как прошла, но сверхрезультатов даже на африканском уровне нет.

В контрольных поединках Камерун преуспевает не особо. Например, поединок с Мексикой завершился боевым паритетом (2:2).

Свой последний поединок Камерун провел неудачно. В товарищеском матче команда минимально уступила сборной России.

Вот только матчи с сенегальцами для команды складываются непросто. Из пяти последних очных встреч соперники по разу обменялись победами.

В этой встрече гости наверняка не будут отсиживаться в тылах. Подбор атакующих исполнителей у камерунцев качественный.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Сенегала предлагают — 2.14.

На викторию Камеруна дают — 3.54, ничья оценена — в 3.25.

Сенегальцы явно будут стремиться преуспеть в атаке , так что ждем от них активности у ворот соперника.

Наш прогноз — Победа Сенегала. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.01.