Кот-д’Ивуар
Эта симпатичная команда традиционно высоко котируется в Африке. Да и по составу ивуарийцы выглядят впечатляюще.
Вот только стабильности ивуарийцам явно недостает. Например, замбийцам они вчистую уступили со счетом 0:3.
Коэффициенты матча Кот-д Ивуар — Марокко
В своем предыдущем поединке Кот-д’Ивуар вновь не победил. В контрольной встрече команда расписала мировую с Мали (0:0).
А вот до того ивуарийцы минимально переиграли Лесото. Да и вообще, в последних матчах у команды имеются проблемы с реализацией.
В этом поединке номинальные хозяева явно будут активно атаковать. Пора бы ивуарийцам улучшать свои результаты.
Марокко
Эта команда не так давно заняла 2 место в своей группе квалификации на Кубок Африканских наций. Марокканцы пропустили вперед только сборную ЮАР.
В составе сборной Марокко имеются сильные игроки, представляющие европейские суперклубы. Да и вообще, марокканцы традиционно сильны и ершисты.
Свой последний поединок сборная Марокко провела успешно. Команда в контрольном матче с минимальным счетом переиграла сборную Буркина-Фасо.
А вот поражение от ЮАР (1:2) больно ударило по амбициям команды. Марокканцы в последнее время испытывают явные сложности в матчах с крепкими оппонентами.
В этой встрече гости наверняка постараются сыграть нестандартно. Тем более, соперник также не блещет стабильностью в игре и результатах.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Марокко предлагают — 2.50.
На викторию Кот-д’Ивуара дают — 2.86, ничья оценена — в 3.20.
Марокканцы выглядят предпочтительнее соперника, к тому же
Наш прогноз — Победа Марокко. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.20.