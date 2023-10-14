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    Марокко привычно одолеет ивуарийцев

    Кот-д’Ивуар — Марокко. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 14 октября 2023 года

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    Ашраф Хакими
    Кот-д’Ивуар сыграет на своем поле с Марокко в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 14 октября, начало — в 20:00 мск. Кот-д’Ивуар — Марокко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 14 Октября 2023 года
    Кот-д Ивуар
  • Товарищеские матчи (сборные)
    •  Кот-д Ивуар 20:00 Марокко Марокко
  • Рабат
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    Кот-д’Ивуар

    Эта симпатичная команда традиционно высоко котируется в Африке. Да и по составу ивуарийцы выглядят впечатляюще.

    Вот только стабильности ивуарийцам явно недостает. Например, замбийцам они вчистую уступили со счетом 0:3.

    Коэффициенты матча Кот-д Ивуар — Марокко

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    В своем предыдущем поединке Кот-д’Ивуар вновь не победил. В контрольной встрече команда расписала мировую с Мали (0:0).

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    А вот до того ивуарийцы минимально переиграли Лесото. Да и вообще, в последних матчах у команды имеются проблемы с реализацией.

    В этом поединке номинальные хозяева явно будут активно атаковать. Пора бы ивуарийцам улучшать свои результаты.

    Марокко

    Эта команда не так давно заняла 2 место в своей группе квалификации на Кубок Африканских наций. Марокканцы пропустили вперед только сборную ЮАР.

    В составе сборной Марокко имеются сильные игроки, представляющие европейские суперклубы. Да и вообще, марокканцы традиционно сильны и ершисты.

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    • Свой последний поединок сборная Марокко провела успешно. Команда в контрольном матче с минимальным счетом переиграла сборную Буркина-Фасо.

    А вот поражение от ЮАР (1:2) больно ударило по амбициям команды. Марокканцы в последнее время испытывают явные сложности в матчах с крепкими оппонентами.

    В этой встрече гости наверняка постараются сыграть нестандартно. Тем более, соперник также не блещет стабильностью в игре и результатах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Марокко предлагают — 2.50.

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    На викторию Кот-д’Ивуара дают — 2.86, ничья оценена — в 3.20.

    Марокканцы выглядят предпочтительнее соперника, к тому же обыграли ивуарийцев в трех последних очных поединках.

    Наш прогноз — Победа Марокко. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.20.

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    Кот-д’Ивуар — Марокко: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 14.10.2023. Прогнозы на футбол. Марокко привычно одолеет ивуарийцев
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