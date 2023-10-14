Кот-д’Ивуар сыграет на своем поле с Марокко в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 14 октября, начало — в 20:00 мск. Кот-д’Ивуар — Марокко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кот-д’Ивуар

Эта симпатичная команда традиционно высоко котируется в Африке. Да и по составу ивуарийцы выглядят впечатляюще.

Вот только стабильности ивуарийцам явно недостает. Например, замбийцам они вчистую уступили со счетом 0:3.

Коэффициенты матча Кот-д Ивуар — Марокко 1X2Новым игрокам 2.703.202.75Бонус$9500

В своем предыдущем поединке Кот-д’Ивуар вновь не победил. В контрольной встрече команда расписала мировую с Мали (0:0).

Все прогнозы на футбол

А вот до того ивуарийцы минимально переиграли Лесото. Да и вообще, в последних матчах у команды имеются проблемы с реализацией.

В этом поединке номинальные хозяева явно будут активно атаковать. Пора бы ивуарийцам улучшать свои результаты.

Марокко

Эта команда не так давно заняла 2 место в своей группе квалификации на Кубок Африканских наций. Марокканцы пропустили вперед только сборную ЮАР.

В составе сборной Марокко имеются сильные игроки, представляющие европейские суперклубы. Да и вообще, марокканцы традиционно сильны и ершисты.

Свой последний поединок сборная Марокко провела успешно. Команда в контрольном матче с минимальным счетом переиграла сборную Буркина-Фасо.

А вот поражение от ЮАР (1:2) больно ударило по амбициям команды. Марокканцы в последнее время испытывают явные сложности в матчах с крепкими оппонентами.

В этой встрече гости наверняка постараются сыграть нестандартно. Тем более, соперник также не блещет стабильностью в игре и результатах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Марокко предлагают — 2.50.

На викторию Кот-д’Ивуара дают — 2.86, ничья оценена — в 3.20.

Марокканцы выглядят предпочтительнее соперника, к тому же обыграли ивуарийцев в трех последних очных поединках .

Наш прогноз — Победа Марокко. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.20.