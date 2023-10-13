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    Смогут ли Нидерланды и Франция выявить сильнейшего?

    Нидерланды — Франция. Прогноз, ставка (к. 3.45) на футбол, квалификация Евро-2024, 13 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Нидерланды — Франция
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    Оливье Жиру (сборная Франции)
    В пятницу, 13 октября, в Амстердаме сборная Нидерландов сыграет против национальной команды Франции в седьмом туре отбора к Евро-2024. Начало поединка намечено на 21:45 по мск. Нидерланды — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа B 13 Октября 2023 года
    Нидерланды
  • Амстердам
    •  Нидерланды 21:45 Франция Франция
  • Париж
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    Нидерланды

    «Оранжевые» провели четыре поединка в квалификации на чемпионат Европы, в которых смогли добыть три победы и один раз проиграли. Нидерландская национальная команда восемь раз поразила ворота соперника и пять раз пропустила в свои.

    В итоге в настоящий момент Нидерланды имеют в своем активе девять очков и располагаются на второй позиции в турнирной таблице. Они на шесть пунктов отстают от Франции и имеет столько же зачетных баллов, сколько и Греция.

    Коэффициенты матча Нидерланды — Франция

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    В последней игре подопечные Рональда Кумана переиграли Ирландию (2:1), а до этого были победы над Грецией (3:0) и Гибралтаром (3:0). Перед этим же нидерландцы крупно уступили Франции (0:4).

    Все прогнозы на Евро-2024

    В июне главная команда Нидерландов в родных стенах проводила финальный этап Лиги наций, однако проиграла в обеих встречах. Сначала в полуфинале она в дополнительное время проиграла Хорватии (2:4), а затем в матче за третье место уступила Италии (2:3).

    Франция

    Сборная Франции уверенно проходит квалификацию на европейский форум и, скорее всего, уже ничего не помешает команде квалифицироваться на турнир. Сейчас она имеет в своем активе 15 очков из 15 возможных и лидирует в турнирной таблице своей группе.

    Начала отбор французская «националка» с победы над Нидерландами (4:0), после этого были триумфы в поединках с Ирландией (1:0) Гибралтаром (3:0), Грецией (1:0) и еще один раз над Ирландией (2:0) в сентябре.

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    • «Трехцветные» смогли дойти до финала на катарском чемпионате мира в 2022 году. Сначала главная команда Франции уверенно прошла групповой этап, а после этого подопечные Дидье Дешама на стадии плей-офф переиграли Польшу (3:1) и Англию (2:1).

    В полуфинале французы уверенно разобрались с Марокко (2:0), а вот в финале в серии послематчевых пенальти уступили Аргентине (3:3, по пенальти 2:4).

    В последней игре Франция в рамках товарищеского поединка на выезде уступила Германии (1:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Франции предлагают поставить за 2.35.

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    На викторию Нидерландов дают 3.10, ничья оценена в 3.45.

    Поставим на то, что команды не сыграют вничью.

    Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.

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    2.35
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    Нидерланды — Франция: прогноз, ставка (3.45), статистика, коэффициенты матча 13.10.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли Нидерланды и Франция выявить сильнейшего?
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