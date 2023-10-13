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    Сможет ли Бразилия разгромить Венесуэлу?

    Бразилия — Венесуэла. Ставка (к. 1.92) и прогноз на отборочный турнир ЧМ-2026 13 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Бразилии Прогнозы на сборную Венесуэлы Прогнозы на ЧМ-2026
    Прогноз и ставки на Бразилия — Венесуэла
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    Неймар
    Сборная Бразилии сыграет на своем поле с командой Венесуэлы в рамках отборочного турнира ЧМ-2026. Матч пройдет 13 октября, начало — в 03:30 мск. Бразилия — Венесуэла: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бразилия

    Сборная Бразилии занимает первое в южноамериканской отборочной группе ЧМ-2026, набрав в двух турах шесть очков.

    Бразильцы на старте квалификации разнесли на своем поле Боливию — 5:1.

    Главным героем этого матча стал Неймар, оформивший хет-трик.

    Во втором туре «селесао» с трудом выиграли на выезде у Перу — 1:0. Маркиньос забил единственный гол за пару минут до финального свистка.

    В июне Бразилия неожиданно проиграла Сенегалу в товарищеском матче со счетом 2:4, а в марте уступила Марокко (1:2). Но при этом очевидно, что там, где важен результат, команда Фернандо Диниза играет с совершенно другим настроем.

    Бразилия ни разу не проиграла в отборе на ЧМ-2022, при этом одержав 14 побед.

    Венесуэла

    Сборная Венесуэлы тем временем находится на пятой строчке, набрав в двух турах три очка.

    Безусловно, для скромной по футбольным меркам Венесуэлы это очень успешный старт.

    Во втором туре команда Хосе Пекермана одержала домашнюю победу над Парагваем — 1:0.

    Перед этим венесуэльцы едва не отобрали очки у Колумбии — 0:1.

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    Интересно, что Венесуэла потерпела лишь одно поражение в восьми предыдущих матчах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в победе Бразилии. Ничью букмекеры предлагают за 9.20, а победу Венесуэлы — за 26.00.

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    Венесуэла еще пошумит в этом отборе, но в матче с Бразилией — вряд ли. Хозяева спокойно наберут очередные три очка. Здесь хватит усилий одного Неймара.

    Ставка — победа Бразилии + тотал меньше 3,5 за 1.92.

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    Бразилия — Венесуэла: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 13.10.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли Бразилия разгромить Венесуэлу?
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