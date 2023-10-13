Бразилия
Сборная Бразилии занимает первое в южноамериканской отборочной группе ЧМ-2026, набрав в двух турах шесть очков.
Бразильцы на старте квалификации разнесли на своем поле Боливию — 5:1.
Главным героем этого матча стал Неймар, оформивший хет-трик.
Во втором туре «селесао» с трудом выиграли на выезде у Перу — 1:0. Маркиньос забил единственный гол за пару минут до финального свистка.
В июне Бразилия неожиданно проиграла Сенегалу в товарищеском матче со счетом 2:4, а в марте уступила Марокко (1:2). Но при этом очевидно, что там, где важен результат, команда Фернандо Диниза играет с совершенно другим настроем.
Бразилия ни разу не проиграла в отборе на ЧМ-2022, при этом одержав 14 побед.
Венесуэла
Сборная Венесуэлы тем временем находится на пятой строчке, набрав в двух турах три очка.
Безусловно, для скромной по футбольным меркам Венесуэлы это очень успешный старт.
Во втором туре команда Хосе Пекермана одержала домашнюю победу над Парагваем — 1:0.
Перед этим венесуэльцы едва не отобрали очки у Колумбии — 0:1.
Интересно, что Венесуэла потерпела лишь одно поражение в восьми предыдущих матчах.
Прогноз и ставка
Букмекеры не сомневаются в победе Бразилии. Ничью букмекеры предлагают за 9.20, а победу Венесуэлы — за 26.00.
Венесуэла еще пошумит в этом отборе, но в матче с Бразилией — вряд ли. Хозяева спокойно наберут очередные три очка. Здесь хватит усилий одного Неймара.
Ставка — победа Бразилии + тотал меньше 3,5 за 1.92.