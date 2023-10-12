«ФСК Мариуполь» сыграет на своем поле с «Зарей» в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Матч пройдет 12 октября, начало — в 13:00 мск. «ФСК Мариуполь» — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«ФСК Мариуполь»

Эта команда ныне выступает в первом дивизионе. «ФСК Мариуполь» находится на 6 месте турнирной таблицы второй по рангу украинской лиги.

Осенью результаты мариупольского клуба явно улучшились. Состав также стабилизировался, и теперь команда ведет борьбу за выход в топ-5.

В предыдущем своем поединке «ФСК Мариуполь» потерпел неудачу. Команда уступила «Горняк-Спорту» со счетом 2:3.

Все прогнозы на футбол

А вот после того «ФСК Мариуполь» дал бой сильной «Виктории» (0:0). Да и «Кремень» команда Олега Красноперова разгромила (3:0).

«ФСК Мариуполь» наверняка постарается проявить себя на фоне полпреда элиты. Да и вообще, в Кубке Украины сенсации довольно часты.

«Заря»

Эта команда вряд ли будет на что-то претендовать в нынешнем сезоне. «Заря» сейчас находится на 14 месте в УПЛ.

Причем атака команды выглядит весьма бледно. В 8 поединках чемпионата Украины луганчане отличились всего 6 голами.

Свой предыдущий поединок команда Валерия Кривенцова провела отлично. В матче Лиги конференций «Заря» минимально одолела исландский «Брейдаблик».

До того команда Кривенцова расписала мировую с «Черноморцем» (0:0). А вот «Днепру-1» луганчане уступили с минимальным счетом.

Вот и в этой встрече гости наверняка постараются сыграть на своих козырях. Плюс статус обязывает обыгрывать представителя первой лиги.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Зари» предлагают — 1.45.

На викторию «ФСК Мариуполь» дают — 6.35, ничья оценена — в 4.70.

Луганчан должно, наконец, прорвать в атаке , да и хозяева способны выдать яркий поединок.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.65. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.45.