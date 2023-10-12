«ФСК Мариуполь»
Эта команда ныне выступает в первом дивизионе. «ФСК Мариуполь» находится на 6 месте турнирной таблицы второй по рангу украинской лиги.
Осенью результаты мариупольского клуба явно улучшились. Состав также стабилизировался, и теперь команда ведет борьбу за выход в топ-5.
В предыдущем своем поединке «ФСК Мариуполь» потерпел неудачу. Команда уступила «Горняк-Спорту» со счетом 2:3.
А вот после того «ФСК Мариуполь» дал бой сильной «Виктории» (0:0). Да и «Кремень» команда Олега Красноперова разгромила (3:0).
«ФСК Мариуполь» наверняка постарается проявить себя на фоне полпреда элиты. Да и вообще, в Кубке Украины сенсации довольно часты.
«Заря»
Эта команда вряд ли будет на что-то претендовать в нынешнем сезоне. «Заря» сейчас находится на 14 месте в УПЛ.
Причем атака команды выглядит весьма бледно. В 8 поединках чемпионата Украины луганчане отличились всего 6 голами.
Свой предыдущий поединок команда Валерия Кривенцова провела отлично. В матче Лиги конференций «Заря» минимально одолела исландский «Брейдаблик».
До того команда Кривенцова расписала мировую с «Черноморцем» (0:0). А вот «Днепру-1» луганчане уступили с минимальным счетом.
Вот и в этой встрече гости наверняка постараются сыграть на своих козырях. Плюс статус обязывает обыгрывать представителя первой лиги.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Зари» предлагают — 1.45.
На викторию «ФСК Мариуполь» дают — 6.35, ничья оценена — в 4.70.
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.65. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.45.