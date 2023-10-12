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    «ФСК Мариуполь» — «Заря». Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, Кубок Украины, 12 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «ФСК Мариуполь» — «Заря»
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    Игорь Кирюханцев
    «ФСК Мариуполь» сыграет на своем поле с «Зарей» в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Матч пройдет 12 октября, начало — в 13:00 мск. «ФСК Мариуполь» — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «ФСК Мариуполь»

    Эта команда ныне выступает в первом дивизионе. «ФСК Мариуполь» находится на 6 месте турнирной таблицы второй по рангу украинской лиги.

    Осенью результаты мариупольского клуба явно улучшились. Состав также стабилизировался, и теперь команда ведет борьбу за выход в топ-5.

    В предыдущем своем поединке «ФСК Мариуполь» потерпел неудачу. Команда уступила «Горняк-Спорту» со счетом 2:3.

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    А вот после того «ФСК Мариуполь» дал бой сильной «Виктории» (0:0). Да и «Кремень» команда Олега Красноперова разгромила (3:0).

    «ФСК Мариуполь» наверняка постарается проявить себя на фоне полпреда элиты. Да и вообще, в Кубке Украины сенсации довольно часты.

    «Заря»

    Эта команда вряд ли будет на что-то претендовать в нынешнем сезоне. «Заря» сейчас находится на 14 месте в УПЛ.

    Причем атака команды выглядит весьма бледно. В 8 поединках чемпионата Украины луганчане отличились всего 6 голами.

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  • Вчера

    • Свой предыдущий поединок команда Валерия Кривенцова провела отлично. В матче Лиги конференций «Заря» минимально одолела исландский «Брейдаблик».

    До того команда Кривенцова расписала мировую с «Черноморцем» (0:0). А вот «Днепру-1» луганчане уступили с минимальным счетом.

    Вот и в этой встрече гости наверняка постараются сыграть на своих козырях. Плюс статус обязывает обыгрывать представителя первой лиги.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Зари» предлагают — 1.45.

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    На викторию «ФСК Мариуполь» дают — 6.35, ничья оценена — в 4.70.

    Луганчан должно, наконец, прорвать в атаке, да и хозяева способны выдать яркий поединок.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.65. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.45.

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    «ФСК Мариуполь» — «Заря»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 12.10.2023. Прогнозы на футбол. С результативностью проблем не будет?!
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