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    Азербайджан (до 21 года) — Северная Ирландия (до 21 года). Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, квалификация чемпионата Европы (до 21 года), 12 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Азербайджан (до 21 года) — Северная Ирландия (до 21 года)
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    Сборная Северной Ирландии (до 21 года)
    12 октября в матче квалификации чемпионата Европы (до 21 года) сыграют молодежные сборные Азербайджана и Северной Ирландии. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Азербайджан (до 21 года) — Северная Ирландия (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа F 12 Октября 2023 года
    Азербайджан U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа F
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    Азербайджан (до 21 года)

    Молодежная сборная Азербайджана разочаровала своих болельщиков в стартовом матче квалификации чемпионата Европы. Команда в гостях встречалась со сверстниками из Сербии и уступила со счетом 0:2.

    В домашней игре есть шанс исправить ситуацию. Еще одно поражение серьезно ухудшит положение азербайджанцев в турнирной таблице.

    Коэффициенты матча Азербайджан U21 — Северная Ирландия U21

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    В 2023 году молодежная сборная Азербайджана дома провела три матча. Была одержана только одна победа — над Словенией (2:0). Это произошло 26 марта.

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    Азербайджанцам будет крайне сложно бороться в группе за место в топ-3. Но хотя бы 4-ю строчку команде занять по силам. Помимо Северной Ирландии, в отборочной группе также выступают Англия, Сербия, Украина и Люксембург.

    Северная Ирландия (до 21 года)

    Молодежная сборная Северной Ирландии провалила старт квалификации. Команда два раза уступила. Болельщики не ожидали таких неудачных результатов.

    Северная Ирландия дважды проиграла с одинаковым счетом 0:1. Это произошло в матчах с Люксембургом и Украиной. Встречи состоялись в сентябре.

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  • 06/10/2023

    • Молодежная сборная Северной Ирландии крайне неудачно играет в гостях. Конечно, любая серия рано или поздно заканчивается, но настал ли этот момент? В двух предыдущих поединках с Люксембургом и Украиной команда даже ни разу не забила.

    Стоит напомнить, что последний раз североирландцы побеждали на выезде больше двух лет назад. 2 июня 2021 года команда на чужом поле выиграла у Шотландии со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу Северной Ирландии (до 21 года) можно поставить за 2.60. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 2.70. Ничья оценена — в 3.20.

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    Очки нужны обеим командам. Цена ошибки слишком высока, поэтому стоит ждать осторожный футбол. Голевой феерии не будет.

    Можно сделать ставку на то, что игра закончится вничью с коэффициентом 3.20.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 1.86.

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    Азербайджан (до 21 года) — Северная Ирландия (до 21 года): прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 12.10.2023. Прогнозы на футбол. В упорной борьбе команды не смогут выявить сильнейшего
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