Азербайджан (до 21 года)
Молодежная сборная Азербайджана разочаровала своих болельщиков в стартовом матче квалификации чемпионата Европы. Команда в гостях встречалась со сверстниками из Сербии и уступила со счетом 0:2.
В домашней игре есть шанс исправить ситуацию. Еще одно поражение серьезно ухудшит положение азербайджанцев в турнирной таблице.
Коэффициенты матча Азербайджан U21 — Северная Ирландия U21
В 2023 году молодежная сборная Азербайджана дома провела три матча. Была одержана только одна победа — над Словенией (2:0). Это произошло 26 марта.
Азербайджанцам будет крайне сложно бороться в группе за место в топ-3. Но хотя бы 4-ю строчку команде занять по силам. Помимо Северной Ирландии, в отборочной группе также выступают Англия, Сербия, Украина и Люксембург.
Северная Ирландия (до 21 года)
Молодежная сборная Северной Ирландии провалила старт квалификации. Команда два раза уступила. Болельщики не ожидали таких неудачных результатов.
Северная Ирландия дважды проиграла с одинаковым счетом 0:1. Это произошло в матчах с Люксембургом и Украиной. Встречи состоялись в сентябре.
Молодежная сборная Северной Ирландии крайне неудачно играет в гостях. Конечно, любая серия рано или поздно заканчивается, но настал ли этот момент? В двух предыдущих поединках с Люксембургом и Украиной команда даже ни разу не забила.
Стоит напомнить, что последний раз североирландцы побеждали на выезде больше двух лет назад. 2 июня 2021 года команда на чужом поле выиграла у Шотландии со счетом 2:1.
Прогноз и ставка
В этом матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу Северной Ирландии (до 21 года) можно поставить за 2.60. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 2.70. Ничья оценена — в 3.20.
Очки нужны обеим командам. Цена ошибки слишком высока, поэтому стоит ждать осторожный футбол. Голевой феерии не будет.
Можно сделать ставку на то, что игра закончится вничью с коэффициентом 3.20.
Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 1.86.