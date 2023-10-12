12 октября в матче квалификации чемпионата Европы (до 21 года) сыграют молодежные сборные Азербайджана и Северной Ирландии. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Азербайджан (до 21 года) — Северная Ирландия (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Азербайджан (до 21 года)

Молодежная сборная Азербайджана разочаровала своих болельщиков в стартовом матче квалификации чемпионата Европы. Команда в гостях встречалась со сверстниками из Сербии и уступила со счетом 0:2.

В домашней игре есть шанс исправить ситуацию. Еще одно поражение серьезно ухудшит положение азербайджанцев в турнирной таблице.

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В 2023 году молодежная сборная Азербайджана дома провела три матча. Была одержана только одна победа — над Словенией (2:0). Это произошло 26 марта.

Все прогнозы на футбол

Азербайджанцам будет крайне сложно бороться в группе за место в топ-3. Но хотя бы 4-ю строчку команде занять по силам. Помимо Северной Ирландии, в отборочной группе также выступают Англия, Сербия, Украина и Люксембург.

Северная Ирландия (до 21 года)

Молодежная сборная Северной Ирландии провалила старт квалификации. Команда два раза уступила. Болельщики не ожидали таких неудачных результатов.

Северная Ирландия дважды проиграла с одинаковым счетом 0:1. Это произошло в матчах с Люксембургом и Украиной. Встречи состоялись в сентябре.

Молодежная сборная Северной Ирландии крайне неудачно играет в гостях. Конечно, любая серия рано или поздно заканчивается, но настал ли этот момент? В двух предыдущих поединках с Люксембургом и Украиной команда даже ни разу не забила.

Стоит напомнить, что последний раз североирландцы побеждали на выезде больше двух лет назад. 2 июня 2021 года команда на чужом поле выиграла у Шотландии со счетом 2:1.

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу Северной Ирландии (до 21 года) можно поставить за 2.60. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 2.70. Ничья оценена — в 3.20.

Очки нужны обеим командам. Цена ошибки слишком высока, поэтому стоит ждать осторожный футбол. Голевой феерии не будет.

Можно сделать ставку на то, что игра закончится вничью с коэффициентом 3.20.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 1.86.