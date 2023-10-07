«Шинник» сыграет дома в Ярославле с «Енисеем» в рамках 13-го тура Первой лиги. Игра состоится 7 октября, в 16:00 (мск). «Шинник» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шинник»

Команда Дмитрия Хомухи неожиданно для многих идет вверху турнирной таблицы, на пятом месте после 12-ти матчей. Хотя после ухода главного тренера Вадима Евсеева и большинства ведущих футболистов в летнее межсезонье считалась одним из главных кандидатов на вылет.

Первые матчи чемпионата команда начинала в авральном порядке, не хватало игроков, в атаке в основе выходил 42-летний Эльдар Низамутдинов. Но постепенно «Шинник» усилился и сейчас обладает довольно приличным составом. К тому же наладилось финансирование.

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В 12-м туре «Шинник» на своем поле проиграл новичку Первой лиги «Тюмени» со счетом 1:2. Но результат на табло не отражает ситуация на поле, он играл не хуже соперника, а пропустил голы в результате своих грубых ошибок.

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Уже в добавленное время ко второму тайму начудил вратарь Александр Довбня, подсунув мяч сопернику, который любезно воспользовался подарком и принес победу «Тюмени». Но все равно игра у «Шинника» поставлена, а Дмитрию Хомухе удалось собрать интересный коллектив.

«Енисей»

Красноярская команда пока откровенно разочаровывает результатами, располагаясь на 12-м месте, хотя по традиции перед ней стоит задача выхода в РПЛ. Но очередные пертурбации в руководстве явно не идут на пользу.

Главный тренер Эдуард Штейнбрехер может быть в ближайшее время отправлен в отставку, так как результаты совсем не впечатляют. В команде уже сменился спортивный директор, который лоббирует свою кандидатуру на пост наставника.

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Тем не менее, «Енисей» показывает довольно красивый атакующий футбол. В команде много хороших опытных футболистов и достаточно талантливой молодежи, на которую засматриваются команды из РПЛ. Достаточно назвать Окладникова и Раздорских.

В последнем туре «Енисей» играл на своем поле против лидера махачкалинского «Динамо», но так и не смог разгадать ребус Курбана Бердыева, пропустив на последних минутах гол от своего бывшего нападающего Сердера Сердерова.





Ставки и прогнозы

Фаворитом этого матча букмекеры считают «Шинник». На его победу дают — 2,4. На успех «Енисея» коэффициент — 3,0. На ничью — 3,4.

«Шинник» на своем поле играет намного агрессивнее, чем на выезде. У них неплохая атакующая линия с Рубцовым и Ставпецом. «Енисей» же не отличается прочностью оборонительных рядов и часто привозит сам себе голы. Считаем можно взять прогноз на тотал больше 2,5.

Любители рисковых вариантов могут рассмотреть ставку на тотал больше 3,5.

Если в матче случится быстрый гол, то игра пойдет на встречных курсах, в чем отлично чувствует себя команда Дмитрии Хомухи.