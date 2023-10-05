5 октября в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Арис Лимассол» и «Рейнджерс». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. «Арис Лимассол» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арис»

Многие считают «Арис» аутсайдером в группе С. Однако кипрский клуб раньше времени сдаваться не собирается. Несмотря на серьезный состав участников квартета, «Арис» будет бороться в каждом матче.

В первом туре «Арис» играл в гостях со «Спартой». В Праге киприоты забили первыми благодаря голу Александра Кокорина с пенальти. Но удержать преимущество не удалось. «Арис» в итоге уступил со счетом 2:3.

Коэффициенты матча Арис Лимасол — Глазго Рейнджерс 1X2Новым игрокам 4.053.801.90Бонус$9500

В прошлом сезоне «Арис» выиграл чемпионат Кипра. Клуб постарается защитить титул. На данный момент команда идет на 5-м месте в таблице, набрав 11 очков в шести встречах.

Все прогнозы на Лигу Европы

После неудачи в Праге болельщики «Ариса» рассчитывают на успешный домашний матч с «Рейнджерс». Многое будет зависеть от результативной игры в атаке. Фанаты верят, что Кокорин доставит максимум проблем обороне соперника.

«Рейнджерс»

«Рейнджерс» порадовал своих поклонников в стартовой встрече группового раунда Лиги Европы. Клуб принимал «Бетис» и победил со счетом 1:0.

Этот успех позволил «Рейнджерс» захватить лидерство в квартете. Также три очка в активе «Спарты». Однако шотландский клуб на данный момент уступает чехам первое место из-за меньшего количества забитых голов.

«Рейнджерс» грамотно обороняется. В последних пяти встречах во всех турнирах команда пропустила три мяча. «Рейнджерс» не повезло в матче чемпионата Шотландии с «Абердином». Клуб проиграл дома 1:3.

От «Рейнджерс» ждут выигрыша на Кипре. Гостям очень важно завоевать еще одни три очка. Победа позволит сделать серьезную заявку на выход в плей-офф.

Прогноз и ставки

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Рейнджерс» можно поставить за 1.90. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 4.20. Ничья оценена — в 3.87.

Зрителям скучать не придется. Обе команды постараются проявить себя в атаке. Но гости подтвердят статус фаворита.

Можно сделать ставку на победу «Рейнджерс» с коэффициентом 1.90.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито минимум три гола за 1.81.