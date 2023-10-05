«Арис»
Многие считают «Арис» аутсайдером в группе С. Однако кипрский клуб раньше времени сдаваться не собирается. Несмотря на серьезный состав участников квартета, «Арис» будет бороться в каждом матче.
В первом туре «Арис» играл в гостях со «Спартой». В Праге киприоты забили первыми благодаря голу Александра Кокорина с пенальти. Но удержать преимущество не удалось. «Арис» в итоге уступил со счетом 2:3.
Коэффициенты матча Арис Лимасол — Глазго Рейнджерс
В прошлом сезоне «Арис» выиграл чемпионат Кипра. Клуб постарается защитить титул. На данный момент команда идет на 5-м месте в таблице, набрав 11 очков в шести встречах.
После неудачи в Праге болельщики «Ариса» рассчитывают на успешный домашний матч с «Рейнджерс». Многое будет зависеть от результативной игры в атаке. Фанаты верят, что Кокорин доставит максимум проблем обороне соперника.
«Рейнджерс»
«Рейнджерс» порадовал своих поклонников в стартовой встрече группового раунда Лиги Европы. Клуб принимал «Бетис» и победил со счетом 1:0.
Этот успех позволил «Рейнджерс» захватить лидерство в квартете. Также три очка в активе «Спарты». Однако шотландский клуб на данный момент уступает чехам первое место из-за меньшего количества забитых голов.
«Рейнджерс» грамотно обороняется. В последних пяти встречах во всех турнирах команда пропустила три мяча. «Рейнджерс» не повезло в матче чемпионата Шотландии с «Абердином». Клуб проиграл дома 1:3.
От «Рейнджерс» ждут выигрыша на Кипре. Гостям очень важно завоевать еще одни три очка. Победа позволит сделать серьезную заявку на выход в плей-офф.
Прогноз и ставки
Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Рейнджерс» можно поставить за 1.90. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 4.20. Ничья оценена — в 3.87.
Зрителям скучать не придется. Обе команды постараются проявить себя в атаке. Но гости подтвердят статус фаворита.
Можно сделать ставку на победу «Рейнджерс» с коэффициентом 1.90.
Еще один наш прогноз — в матче будет забито минимум три гола за 1.81.