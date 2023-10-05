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    «Арис Лимассол» — «Рейнджерс». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Лига Европы, 5 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Арис Лимассол» — «Рейнджерс»
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    ФК «Рейнджерс»
    5 октября в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Арис Лимассол» и «Рейнджерс». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. «Арис Лимассол» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 05 Октября 2023 года
    Арис Лимасол
  • Лига Европы. Группа C
    •  Арис Лимасол 19:45 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс
  • Глазго
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    «Арис»

    Многие считают «Арис» аутсайдером в группе С. Однако кипрский клуб раньше времени сдаваться не собирается. Несмотря на серьезный состав участников квартета, «Арис» будет бороться в каждом матче.

    В первом туре «Арис» играл в гостях со «Спартой». В Праге киприоты забили первыми благодаря голу Александра Кокорина с пенальти. Но удержать преимущество не удалось. «Арис» в итоге уступил со счетом 2:3.

    Коэффициенты матча Арис Лимасол — Глазго Рейнджерс

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  • 4.053.801.90Бонус$9500
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    В прошлом сезоне «Арис» выиграл чемпионат Кипра. Клуб постарается защитить титул. На данный момент команда идет на 5-м месте в таблице, набрав 11 очков в шести встречах.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    После неудачи в Праге болельщики «Ариса» рассчитывают на успешный домашний матч с «Рейнджерс». Многое будет зависеть от результативной игры в атаке. Фанаты верят, что Кокорин доставит максимум проблем обороне соперника.

    «Рейнджерс»

    «Рейнджерс» порадовал своих поклонников в стартовой встрече группового раунда Лиги Европы. Клуб принимал «Бетис» и победил со счетом 1:0.

    Этот успех позволил «Рейнджерс» захватить лидерство в квартете. Также три очка в активе «Спарты». Однако шотландский клуб на данный момент уступает чехам первое место из-за меньшего количества забитых голов.

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    • «Рейнджерс» грамотно обороняется. В последних пяти встречах во всех турнирах команда пропустила три мяча. «Рейнджерс» не повезло в матче чемпионата Шотландии с «Абердином». Клуб проиграл дома 1:3.

    От «Рейнджерс» ждут выигрыша на Кипре. Гостям очень важно завоевать еще одни три очка. Победа позволит сделать серьезную заявку на выход в плей-офф.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Рейнджерс» можно поставить за 1.90. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 4.20. Ничья оценена — в 3.87.

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    Зрителям скучать не придется. Обе команды постараются проявить себя в атаке. Но гости подтвердят статус фаворита.

    Можно сделать ставку на победу «Рейнджерс» с коэффициентом 1.90.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито минимум три гола за 1.81.

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    «Арис Лимассол» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 05.10.2023. Прогнозы на футбол. Шотландцы на Кипре огорчат команду Александра Кокорина
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