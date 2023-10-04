«Факел»
Воронежцам сейчас явно не до Кубка. Их главной и первостепенной задачей является сохранение прописки в РПЛ.
Да и в Кубке России команда явно не блещет. К тому же Сергей Ташуев явно даст отдохнуть лидерам, предоставив шанс молодежи.
Коэффициенты матча Факел — ЦСКА
Свой предыдущий поединок «Факел» провел успешно. Воронежцы в лобовом матче переиграли «Сочи» (2:0).
Вряд ли кто-то в Воронеже обидится, если команда спокойно вылетит из Кубка России. Выживание в РПЛ все-таки куда важнее!
«Факел» наверняка предстанет в экспериментальном сочетании. Между тем, хозяева явно не будут мальчиками для битья.
ЦСКА
Эта команда проводит сезон весьма посредственно. ЦСКА находится на 7 месте в турнирной таблице РПЛ.
Армейцы сильны в плане реализации. В 10 матчах чемпионата России они настреляли уже 20 мячей в ворота соперников.
Минувший тур принес команде очередные три очка. Дома ЦСКА с минимальным счетом сумел переиграть «Балтику».
А вот в Кубке России армейцы могут побороться за трофей. У Владимира Федотова не длинная, но качественная скамейка запасных.
И уж точно ЦСКА постарается переиграть воронежцев. В составе москвичей уж точно найдется, кому забивать.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ЦСКА предлагают — 1.83.
На викторию «Факела» дают — 4.21, ничья оценена — в 3.64.
Наш прогноз — Победа ЦСКА в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.28.