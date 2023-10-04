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    ЦСКА быстро обуздает воронежцев

    «Факел» — ЦСКА. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Кубок России, 4 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Факел» — ЦСКА
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    Антон Заболотный
    «Факел» сыграет на своем поле с ЦСКА в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 4 октября, начало — в 14:30 мск. «Факел» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа A 04 Октября 2023 года
    Факел
  • Воронеж
    •  Факел 14:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •

    «Факел»

    Воронежцам сейчас явно не до Кубка. Их главной и первостепенной задачей является сохранение прописки в РПЛ.

    Да и в Кубке России команда явно не блещет. К тому же Сергей Ташуев явно даст отдохнуть лидерам, предоставив шанс молодежи.

    Коэффициенты матча Факел — ЦСКА

    1X2Новым игрокам
  • 4.403.751.85Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок «Факел» провел успешно. Воронежцы в лобовом матче переиграли «Сочи» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    Вряд ли кто-то в Воронеже обидится, если команда спокойно вылетит из Кубка России. Выживание в РПЛ все-таки куда важнее!

    «Факел» наверняка предстанет в экспериментальном сочетании. Между тем, хозяева явно не будут мальчиками для битья.

    ЦСКА

    Эта команда проводит сезон весьма посредственно. ЦСКА находится на 7 месте в турнирной таблице РПЛ.

    Армейцы сильны в плане реализации. В 10 матчах чемпионата России они настреляли уже 20 мячей в ворота соперников.

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    • Минувший тур принес команде очередные три очка. Дома ЦСКА с минимальным счетом сумел переиграть «Балтику».

    А вот в Кубке России армейцы могут побороться за трофей. У Владимира Федотова не длинная, но качественная скамейка запасных.

    И уж точно ЦСКА постарается переиграть воронежцев. В составе москвичей уж точно найдется, кому забивать.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ЦСКА предлагают — 1.83.

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    На викторию «Факела» дают — 4.21, ничья оценена — в 3.64.

    Армейцы сильны в любом кадровом сочетании, и явно начнут поединок с активных атак.

    Наш прогноз — Победа ЦСКА в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.28.

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    «Факел» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 04.10.2023. Прогнозы на футбол. ЦСКА быстро обуздает воронежцев
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