В пятом туре группового этапа Кубка России в Сочи пройдет матч между местным клубом и «Оренбургом». Начало игры запланировано на 15:00 (мск). «Сочи» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Команда Александра Точилина после четырех туров располагается на третьем месте в группе А с пятью очками. У нее в активе победа в первом туре над «Факелом» (3:1), поражение от «Оренбурга» (0:2) и две неудачи в матче с ЦСКА в серии пенальти.

В чемпионате дела у «Сочи» также идут не лучшим образом. Последний раз он побеждал 19 августа в матче с «Ростовом» (4:0), когда главным тренером был еще Дмитрий Хохлов. После этого успеха последовала серия из девяти поражений подряд во всех турнирах.

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Назначение Александра Точилина пока не сильно изменило ситуацию. «Сочи» довольно слабо играет в атаке и не очень много забивает. А защита в нынешнем сезоне не отличается особой стабильностью. Также сказывается уход в «Зенит» основного голкипера Адамова и ветерана Габулова. Ставший основным Николай Заболотный пока не впечатляет.

Все прогнозы на футбол

Не лучшим образом действует мощная в прежние годы линия полузащиты. Кристиан Нобоа не становится моложе, хотя до сих пор входит в число лучших хавбеков чемпионата, а Артура Юсупова замучили мелкие травмы, от которых он оправится никак не может. Молодые же Батырев и Мигел гораздо ниже их уровнем и не способны заменить лидеров.

«Оренбург»

После провального старта команда начинает постепенно возвращаться на прошлогодний уровень. Ей пользу пошла смена главного тренера. Испанец Давид Деограсия получил поддержку от латиноязычных футболистов и стал постепенно выправлять турнирное положение в РПЛ.

В Кубке России после четырех туров «Оренбург» возглавляет группу «А» с 8 очками. Он потерпел разгромное поражение в первом туре при ЦСКА (0:6), но затем была победа над «Сочи» (2:0). Эти два матча команда провела еще при Иржи Ярошике.

При Деограсии случились две победы над «Факелом» (1:0). Первая была одержана в гостях в основное время, вторая в серии пенальти на своем поле. Под руководством испанца «Оренбург» стал играть в более прагматичной манере, чем при Ярошике и ранее при Личке.

В последнем туре РПЛ команда сенсационно победила дома «Зенит» со счетом 3:1, использовав почти все свои моменты. Вернулся после травмы в основной состав Дмитрий Воробьев, который отлично чувствует себя в компании латиноамериканской диаспоры. Это сразу сказалось на мощи атакующей линии.

Прогноз и ставки

В этом матче букмекеры фаворитом в этой игре ведут «Сочи». На их победу предлагают — 2,27.

Успех «Оренбурга» оценивается — в 3,10. На ничью дают котировку — 3,7.

На сегодняшний момент «Оренбург» выглядит гораздо предпочтительнее проблемного «Сочи». У команды мощный и глубокий состав, она на ходу после победы над «Зенитом», поэтому, по нашему мнению, подходит к кубковой игре фаворитом. Мы рекомендуем ставить на победу «Оренбурга» с форой 0.

Более рисковые могут взять прогноз с победой гостей, на которую дают коэффициент 3,10.