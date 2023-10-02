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    «Жил Висенте» добудет три очка

    «Жил Висенте» — «Каса Пиа». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Примера-Лига, 2 октября 2023 года

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    «Каса Пиа»
    «Жил Висенте» сыграет на своем поле с «Каса Пиа» в рамках 7-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 2 октября, начало — в 22:15 мск. «Жил Висенте» — «Каса Пиа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 02 Октября 2023 года
    Жил Висенте
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    «Жил Висенте»

    Эта команда выдала весьма посредственный старт в чемпионате Португалии. «Жил Висенте» занимает 10 место в турнирной таблице.

    Зато атака команды смотрится весьма выгодно. В 6 поединках игроки «Жил Висенте» наколотили уже 14 мячей.

    В предыдущем туре чемпионата «Жил Висенте» сумел достойно противостоять «Порту». Правда, «драконы» все же оказались сильнее (2:1).

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    А вот до того «Жил Висенте» в перестрелке одолел «Эшторил» (5:3). Интересно, что и в матче с «Бенфикой» команда выглядела неплохо, пусть и уступила (2:3).

    «Жил Висенте» наверняка будет активно атаковать. Сугубо домашняя команда явно намеревается разжиться тремя очками.

    «Каса Пиа»

    Эта команда начала чемпионат на своем уровне. «Каса Пиа» сейчас пребывает на 8 строчке турнирной таблицы Примейра-Лиги.

    А вот с реализацией дела у команды обстоят не лучшим образом. В 6 матчах чемпионата игроки «Каса Пиа» забили 7 мячей.

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  • 29/09/2023

    • Свой предыдущий поединок команда снова провела удачно. «Каса Пиа» в матче Кубка лиги переиграла «Насьонал» (2:1).

    А вот оборона команды выглядит весьма монолитно. В шести поединках чемпионата Португалии пропущено всего 4 мяча.

    Наверняка «Каса Пиа» постарается зацепиться за очки. Вот только проблемы с реализацией и еще близко не решены.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Жил Висенте» предлагают — 2.40.

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    На викторию «Каса Пиа» дают — 2.97, ничья оценена — в 3.36.

    «Жил Висенте» является чисто домашней командой, и наверняка снова проявит активность в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Жил Висенте». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.36.

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    «Жил Висенте» — «Каса Пиа»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 02.10.2023. Прогнозы на футбол. «Жил Висенте» добудет три очка
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