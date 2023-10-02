«Жил Висенте»
Эта команда выдала весьма посредственный старт в чемпионате Португалии. «Жил Висенте» занимает 10 место в турнирной таблице.
Зато атака команды смотрится весьма выгодно. В 6 поединках игроки «Жил Висенте» наколотили уже 14 мячей.
В предыдущем туре чемпионата «Жил Висенте» сумел достойно противостоять «Порту». Правда, «драконы» все же оказались сильнее (2:1).
А вот до того «Жил Висенте» в перестрелке одолел «Эшторил» (5:3). Интересно, что и в матче с «Бенфикой» команда выглядела неплохо, пусть и уступила (2:3).
«Жил Висенте» наверняка будет активно атаковать. Сугубо домашняя команда явно намеревается разжиться тремя очками.
«Каса Пиа»
Эта команда начала чемпионат на своем уровне. «Каса Пиа» сейчас пребывает на 8 строчке турнирной таблицы Примейра-Лиги.
А вот с реализацией дела у команды обстоят не лучшим образом. В 6 матчах чемпионата игроки «Каса Пиа» забили 7 мячей.
Свой предыдущий поединок команда снова провела удачно. «Каса Пиа» в матче Кубка лиги переиграла «Насьонал» (2:1).
А вот оборона команды выглядит весьма монолитно. В шести поединках чемпионата Португалии пропущено всего 4 мяча.
Наверняка «Каса Пиа» постарается зацепиться за очки. Вот только проблемы с реализацией и еще близко не решены.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Жил Висенте» предлагают — 2.40.
На викторию «Каса Пиа» дают — 2.97, ничья оценена — в 3.36.
«Жил Висенте»
Наш прогноз — Победа «Жил Висенте». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.36.