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    «Эльфсборг» на своем поле разгромит «Варберг»

    «Эльфсборг» — «Варберг». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, чемпионат Швеции, 2 октября 2023 года

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    «Эльфсборг»
    «Эльфсборг» — «Варберг» «Эльфсборг» — «Варберг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Швеция. Аллсвенскан 02 Октября 2023 года

    «Эльфсборг»

    «Эльфсборг» ведет борьбу за золотые медали данного первенства. За шесть туров до финиша он идет на второй позиции, но лидирующему «Мальме» уступает всего лишь один балл, а конкуренты значительно отстали.

    Коллектив из города Бурос за 24 проведенные игры смог отпраздновать виктории в 16 из них, три раза он еще сыграл вничью и потерпел пять поражений, разница мячей составляет 47:21.

    «Желто-черные» в минувшем туре с трудом на выезде одолели середняка «Хальмстад» со счетом 1:0, а перед этим провалили две игры, проиграв всухую довольно-таки посредственным командам. Ранее же они выиграли три встречи из четырех при одном фиаско.

    Все прогнозы на футбол

    При своих болельщиках «Эльфсборг» в текущем первенстве выстпает довольно-таки неплохо, выиграв восемь матчей из 12 при двух фиаско и двух ничьих.

    «Варберг»

    «Варберг» уже обречен понизиться в классе. Команда засела с 14 очками на последней строки, уступая аж 12 баллов даже зоне переходных встреч.

    «Зелено-белые» за всю турнирную дистанцию смогли выиграть только три встречи из 24 проведенных, пять игр свели вничью и 16 раз проиграли, забито 20 мячей, пропущено — 52.

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    • В отрезке семи последних матчей первенства коллектив выиграл один матч и потерпел шесть фиаско, два из которых были в двух прошлых турах — 0:7 в гостях от «Сириуса» и 0:1 дома от «Хаммарбю».

    Вне родных стен «Варберг» в этом чемпионате проиграл восемь встреч из 12 проведенных, а также по два раза побеждал и расписывал мировые.

    В первом круге на поле «Варберга» эти клубы сыграли вничью со счетом 0:0, а в прошлом чемпионате дважды победил «Эльфсборг» — 4:1 и 3:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «Эльфсборга» предлагают — 1.17.

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    На викторию «Варберга» дают — 15.00, ничья оценена — в 8.00.

    Прогнозируем, что претендент на золото на своем поле крупно выиграет у безнадежного аутсайдера, пробив фору в -2,5 гола.

    И также ставим еще на то, что первый забитый мяч не заставит себя долго ждать.

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    «Эльфсборг» — «Варберг»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 02.10.2023. Прогнозы на футбол. «Эльфсборг» на своем поле разгромит «Варберг»
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