«Эльфсборг» — «Варберг» «Эльфсборг» — «Варберг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эльфсборг»

«Эльфсборг» ведет борьбу за золотые медали данного первенства. За шесть туров до финиша он идет на второй позиции, но лидирующему «Мальме» уступает всего лишь один балл, а конкуренты значительно отстали.

Коллектив из города Бурос за 24 проведенные игры смог отпраздновать виктории в 16 из них, три раза он еще сыграл вничью и потерпел пять поражений, разница мячей составляет 47:21.

«Желто-черные» в минувшем туре с трудом на выезде одолели середняка «Хальмстад» со счетом 1:0, а перед этим провалили две игры, проиграв всухую довольно-таки посредственным командам. Ранее же они выиграли три встречи из четырех при одном фиаско.

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При своих болельщиках «Эльфсборг» в текущем первенстве выстпает довольно-таки неплохо, выиграв восемь матчей из 12 при двух фиаско и двух ничьих.

«Варберг»

«Варберг» уже обречен понизиться в классе. Команда засела с 14 очками на последней строки, уступая аж 12 баллов даже зоне переходных встреч.

«Зелено-белые» за всю турнирную дистанцию смогли выиграть только три встречи из 24 проведенных, пять игр свели вничью и 16 раз проиграли, забито 20 мячей, пропущено — 52.

В отрезке семи последних матчей первенства коллектив выиграл один матч и потерпел шесть фиаско, два из которых были в двух прошлых турах — 0:7 в гостях от «Сириуса» и 0:1 дома от «Хаммарбю».

Вне родных стен «Варберг» в этом чемпионате проиграл восемь встреч из 12 проведенных, а также по два раза побеждал и расписывал мировые.

В первом круге на поле «Варберга» эти клубы сыграли вничью со счетом 0:0, а в прошлом чемпионате дважды победил «Эльфсборг» — 4:1 и 3:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «Эльфсборга» предлагают — 1.17.

На викторию «Варберга» дают — 15.00, ничья оценена — в 8.00.

Прогнозируем, что претендент на золото на своем поле крупно выиграет у безнадежного аутсайдера, пробив фору в -2,5 гола.

И также ставим еще на то, что первый забитый мяч не заставит себя долго ждать.