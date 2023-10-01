«Ницца» сыграет на своем поле с «Брестом» в рамках 7-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 1 октября, начало — в 16:00 мск. «Ницца» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

Эта команда стартовала в чемпионате достаточно мощно. «Ницца» находится на 2 месте турнирной таблицы Лиги 1.

В 6 поединках команда набрала 12 очков. Да и оборона «Ниццы» выглядит монолитно, дав результативный сбой всего 4 раза.

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В предыдущем туре чемпионата «Ницца» разжилась тремя зачетными баллами. Команда с минимальным счетом одолела «Монако».

Все прогнозы на Лигу 1

А вот до того «Ницца» сенсационно переиграла ПСЖ (3:2). Да и вообще, команда имеют действующую серию из трех побед подряд.

«Ницца» наверняка постарается сыграть на своих лучших качествах. Причем команда еще ни разу не проигрывала в нынешнем чемпионате.

«Брест»

Главная сенсация старта сезона в Лиге 1 сенсационно лидирует. Команда в 6 турах набрала 13 очков, выиграв в 4 матчах из 6.

А вот показатели команды не назовешь лидерскими. «Брест» забил всего 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Свой предыдущий поединок команда снова провела неудачно. Дома с минимальным счетом был обыгран «Лион».

Более того, в двух последних поединках «Брест» добыл виктории. Да и в кадровом плане у команды фактически идиллия.

И уж точно «Брест» постарается сохранить лидерство. Вот только из пяти последних очных встреч с «Ниццей» команда выиграла лишь в одной.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ниццы» предлагают — 1.78.

На викторию «Бреста» дают — 4.93, ничья оценена — в 4.01.

«Ницца» имеет все шансы возглавить турнирную таблицу, и явно начнет встречу с активных атак .

Наш прогноз — Победа «Ниццы» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.08.