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    «Ницца» начнет за здравие!

    «Ницца» — «Брест». Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, Лига 1, 1 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Брест»
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    Гаэтан Лаборде
    «Ницца» сыграет на своем поле с «Брестом» в рамках 7-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 1 октября, начало — в 16:00 мск. «Ницца» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 01 Октября 2023 года
    Ницца
  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 16:00 Брест Брест
  • Франция. Лига 1
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    «Ницца»

    Эта команда стартовала в чемпионате достаточно мощно. «Ницца» находится на 2 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    В 6 поединках команда набрала 12 очков. Да и оборона «Ниццы» выглядит монолитно, дав результативный сбой всего 4 раза.

    Коэффициенты матча Ницца — Брест

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  • 1.773.854.70Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Ницца» разжилась тремя зачетными баллами. Команда с минимальным счетом одолела «Монако».

    Все прогнозы на Лигу 1

    А вот до того «Ницца» сенсационно переиграла ПСЖ (3:2). Да и вообще, команда имеют действующую серию из трех побед подряд.

    «Ницца» наверняка постарается сыграть на своих лучших качествах. Причем команда еще ни разу не проигрывала в нынешнем чемпионате.

    «Брест»

    Главная сенсация старта сезона в Лиге 1 сенсационно лидирует. Команда в 6 турах набрала 13 очков, выиграв в 4 матчах из 6.

    А вот показатели команды не назовешь лидерскими. «Брест» забил всего 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

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    • Свой предыдущий поединок команда снова провела неудачно. Дома с минимальным счетом был обыгран «Лион».

    Более того, в двух последних поединках «Брест» добыл виктории. Да и в кадровом плане у команды фактически идиллия.

    И уж точно «Брест» постарается сохранить лидерство. Вот только из пяти последних очных встреч с «Ниццей» команда выиграла лишь в одной.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ниццы» предлагают — 1.78.

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    На викторию «Бреста» дают — 4.93, ничья оценена — в 4.01.

    «Ницца» имеет все шансы возглавить турнирную таблицу, и явно начнет встречу с активных атак.

    Наш прогноз — Победа «Ниццы» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.08.

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    «Ницца» — «Брест»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 01.10.2023. Прогнозы на футбол. «Ницца» начнет за здравие!
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