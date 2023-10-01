«Ницца»
Эта команда стартовала в чемпионате достаточно мощно. «Ницца» находится на 2 месте турнирной таблицы Лиги 1.
В 6 поединках команда набрала 12 очков. Да и оборона «Ниццы» выглядит монолитно, дав результативный сбой всего 4 раза.
Коэффициенты матча Ницца — Брест
В предыдущем туре чемпионата «Ницца» разжилась тремя зачетными баллами. Команда с минимальным счетом одолела «Монако».
А вот до того «Ницца» сенсационно переиграла ПСЖ (3:2). Да и вообще, команда имеют действующую серию из трех побед подряд.
«Ницца» наверняка постарается сыграть на своих лучших качествах. Причем команда еще ни разу не проигрывала в нынешнем чемпионате.
«Брест»
Главная сенсация старта сезона в Лиге 1 сенсационно лидирует. Команда в 6 турах набрала 13 очков, выиграв в 4 матчах из 6.
А вот показатели команды не назовешь лидерскими. «Брест» забил всего 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Свой предыдущий поединок команда снова провела неудачно. Дома с минимальным счетом был обыгран «Лион».
Более того, в двух последних поединках «Брест» добыл виктории. Да и в кадровом плане у команды фактически идиллия.
И уж точно «Брест» постарается сохранить лидерство. Вот только из пяти последних очных встреч с «Ниццей» команда выиграла лишь в одной.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ниццы» предлагают — 1.78.
На викторию «Бреста» дают — 4.93, ничья оценена — в 4.01.
«Ницца» имеет все шансы возглавить турнирную таблицу, и явно
Наш прогноз — Победа «Ниццы» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.08.