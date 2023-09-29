«Бока Хуниорс»
Эта команда стартовала в чемпионате чересчур скромно. «Бока Хуниорс» в шести первых турах набрала лишь 7 очков и занимает 9 место в таблице.
Главным бичом команды является слабая атака. Все-таки 7 забитых мячей в 5 матчах — явно мало для гранда аргентинского футбола.
В предыдущем туре чемпионата команда добыла один зачетный балл. «Бока Хуниорс» не смогла переиграть «Ланус» (1:1).
А вот до того команда добыла яркую викторию. На выезде она забила три безответных мяча в ворота «Сантраль Кордобы».
«Бока Хуниорс» наверняка постарается воспользоваться фактором своего поля. Вот только проблем в игре команды вагон и маленькая тележка.
«Палмейрас»
Эта команда на данный момент находится на 2 месте в чемпионате Бразилии. И это притом, что отставание от лидера «Ботафого» составляет 7 очков.
«Поросята» в последних матчах не блещут результативностью. Победы даются с огромной натугой, да и потери очков на ровном месте не редкость.
Свой предыдущий поединок команда провела бледно. «Палмейрас» с минимальным счетом уступил «Гремио».
До того команда также минимально одолела «Гойяс». Зато неплохо выглядят тылы, редко допускающие результативные ошибки.
Тем не менее, «Палмейрас» будет стремиться добыть нужный результат в первой встрече. Как минимум, бразильцы едут на «Бомбонеру» за ничьей.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Палмейраса» предлагают — 2.78.
На викторию «Бока Хуниорс» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.06.
«Палмейрас»
Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.06. Еще вариант для ставки — Победа «Палмейраса» за 2.78.