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    На «Бомбонере» не будет победителя?

    «Бока Хуниорс» — «Палмейрас». Ставка (к. 3.06) и прогноз на футбол, Кубок Либертадорес, 29 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бока Хуниорс» — «Палмейрас»
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    «Палмейрас»
    «Бока Хуниорс» сыграет на своем поле с «Брагой» в рамках 1/2 финала плей-офф Кубка Либертадорес. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 03:30 мск. «Бока Хуниорс» — «Палмейрас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бока Хуниорс»

    Эта команда стартовала в чемпионате чересчур скромно. «Бока Хуниорс» в шести первых турах набрала лишь 7 очков и занимает 9 место в таблице.

    Главным бичом команды является слабая атака. Все-таки 7 забитых мячей в 5 матчах — явно мало для гранда аргентинского футбола.

    В предыдущем туре чемпионата команда добыла один зачетный балл. «Бока Хуниорс» не смогла переиграть «Ланус» (1:1).

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    А вот до того команда добыла яркую викторию. На выезде она забила три безответных мяча в ворота «Сантраль Кордобы».

    «Бока Хуниорс» наверняка постарается воспользоваться фактором своего поля. Вот только проблем в игре команды вагон и маленькая тележка.

    «Палмейрас»

    Эта команда на данный момент находится на 2 месте в чемпионате Бразилии. И это притом, что отставание от лидера «Ботафого» составляет 7 очков.

    «Поросята» в последних матчах не блещут результативностью. Победы даются с огромной натугой, да и потери очков на ровном месте не редкость.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела бледно. «Палмейрас» с минимальным счетом уступил «Гремио».

    До того команда также минимально одолела «Гойяс». Зато неплохо выглядят тылы, редко допускающие результативные ошибки.

    Тем не менее, «Палмейрас» будет стремиться добыть нужный результат в первой встрече. Как минимум, бразильцы едут на «Бомбонеру» за ничьей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Палмейраса» предлагают — 2.78.

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    На викторию «Бока Хуниорс» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.06.

    «Палмейрас» довольно надежно обороняется, и в этом поединке точно не должен уступить.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.06. Еще вариант для ставки — Победа «Палмейраса» за 2.78.

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    «Бока Хуниорс» — «Палмейрас»: прогноз, ставка (3.06), статистика, коэффициенты матча 29.09.2023. Прогнозы на футбол. На «Бомбонере» не будет победителя?
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