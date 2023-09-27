ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юссуфа Мукоко — форвард дортмундской «Боруссии»Трансферный дайджест. 19 — 25 сентября Мария СаккариСаккари выиграла «тысячник» в Мексике, Хачанов наконец-то восстановился, а Радукану досрочно завершила сезон Рафаэль Физиев и Матеуш ГамротГамрот удосрочил Физиева, Митчелл выиграл решением у Иге. Обзор карда UFC Vegas 79
    Все новости спорта

    «Лацио» должен побеждать «Торино»

    «Лацио» — «Торино». Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, Серия А, 27 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Лацио Прогнозы на Торино Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Торино»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Чиро Иммобиле
    «Лацио» сыграет на своем поле с «Торино» в рамках 6-го тура Серии А. Матч пройдет 27-го сентября, начало — в 21:45 мск. «Лацио» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 27 Сентября 2023 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 21:45 Торино Торино
  • Турин
    •

    «Лацио»

    Римский коллектив очень плохо стартовал в новом сезоне. Команда из столицы Италии, которая в прошлом сезоне финишировала на второй позиции, в пяти матчах добыла одну победу, однажды сыграла вничью и трижды проиграла. «Бело-голубые» забили только пять мячей, а пропустили — восемь.

    В итоге римляне в настоящий момент имеют в своем активе четыре очка и расположились только на пятнадцатом месте в турнирной таблице. Столичная команда уже на 11 баллов отстает от лидирующего «Интера» и лишь на один пункт опережает «Удинезе», который находится в зоне вылета.

    Коэффициенты матча Лацио — Торино

    1X2Новым игрокам
  • 2.153.353.65Бонус$9500
    •

    Также «орлы» уже стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов. В поединке первого тура «Лацио» в родных стенах сыграл вничью против «Атлетико» (1:1) Также соперниками «орлят» по квартету являются нидерландский «Фейеноорд» и шотландский «Селтик».

    Все прогнозы на Серию А

    В последней игре подопечные Маурицио Сарри сыграли вничью с «Монцей» (1:1), до этого они проиграли «Ювентусу» (1:3), но выиграли у «Наполи» (2:1). Перед этим же «лациале» потерпели поражения от «Лечче» (1:2) и «Дженоа» (0:1).

    «Торино»

    Туринская команда средне стартовала в новом сезоне чемпионата Италии. В пяти поединках туринцы добыли две победы, дважды сыграли вничью и один раз проиграла. Коллектив из Турина смог шесть раз поразить ворота соперника и пять раз пропустил в свои.

    Как итог — восемь набранных баллов и девятая строчка в турнирной таблице. Отставание от лидера уже сем очков, отрыв от зоны вылета уже пять баллов. поэтому «гранатовых» можно смело назвать середняками текущего сезона Серии А.

  • Кризис третьего года. Неудачно стартовавший сезон может стать для Моуринью последним в «Роме»
  • Римлян может постичь кризис, подобный тому, который португалец ранее пережил в «Реале», «Челси» и «МЮ»
  • 17/09/2023

    • Также «быки» успели провести один поединок Кубка Италии. В 1/32 финала турнира «Торино» в родных стенах оказался сильнее скромного «Фарелписано» (2:1). Следующим соперником команды станет «Фрозиноне», а туринцы вновь будут хозяевами поединка.

    В последней игре «Торино» сыграл вничью с «Ромой», до этого была гостевая победа над «Салернитаной» (3:0) и домашняя виктория над «Дженоа». Перед этим же подопечные Ивана Юрича на выезде уступили «Милану» (1:4) и дома поделили очки с «Кальяри» (0:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лацио» предлагают поставить за 2.21.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Торино» дают 3.55, ничья оценена в 3.30.

    «Лацио» пора побеждать, поэтому поставим на победу римлян.

    Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить в этой игре.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.45
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Дарт — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Рус — Рахимова
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Касаткина — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Шнайдер — Бай
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Хачанов — Нисиока
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  3.32
  • Прогноз на матч Зверев — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Рух — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Уфа — Торпедо Москва
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Верес — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Витязь — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч БАТЭ — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо Мн — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лацио» — «Торино»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 27.09.2023. Прогнозы на футбол. «Лацио» должен побеждать «Торино»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры