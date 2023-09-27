«Лацио» сыграет на своем поле с «Торино» в рамках 6-го тура Серии А. Матч пройдет 27-го сентября, начало — в 21:45 мск. «Лацио» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

Римский коллектив очень плохо стартовал в новом сезоне. Команда из столицы Италии, которая в прошлом сезоне финишировала на второй позиции, в пяти матчах добыла одну победу, однажды сыграла вничью и трижды проиграла. «Бело-голубые» забили только пять мячей, а пропустили — восемь.

В итоге римляне в настоящий момент имеют в своем активе четыре очка и расположились только на пятнадцатом месте в турнирной таблице. Столичная команда уже на 11 баллов отстает от лидирующего «Интера» и лишь на один пункт опережает «Удинезе», который находится в зоне вылета.

Коэффициенты матча Лацио — Торино 1X2Новым игрокам 2.153.353.65Бонус$9500

Также «орлы» уже стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов. В поединке первого тура «Лацио» в родных стенах сыграл вничью против «Атлетико» (1:1) Также соперниками «орлят» по квартету являются нидерландский «Фейеноорд» и шотландский «Селтик».

Все прогнозы на Серию А

В последней игре подопечные Маурицио Сарри сыграли вничью с «Монцей» (1:1), до этого они проиграли «Ювентусу» (1:3), но выиграли у «Наполи» (2:1). Перед этим же «лациале» потерпели поражения от «Лечче» (1:2) и «Дженоа» (0:1).

«Торино»

Туринская команда средне стартовала в новом сезоне чемпионата Италии. В пяти поединках туринцы добыли две победы, дважды сыграли вничью и один раз проиграла. Коллектив из Турина смог шесть раз поразить ворота соперника и пять раз пропустил в свои.

Как итог — восемь набранных баллов и девятая строчка в турнирной таблице. Отставание от лидера уже сем очков, отрыв от зоны вылета уже пять баллов. поэтому «гранатовых» можно смело назвать середняками текущего сезона Серии А.

Также «быки» успели провести один поединок Кубка Италии. В 1/32 финала турнира «Торино» в родных стенах оказался сильнее скромного «Фарелписано» (2:1). Следующим соперником команды станет «Фрозиноне», а туринцы вновь будут хозяевами поединка.

В последней игре «Торино» сыграл вничью с «Ромой», до этого была гостевая победа над «Салернитаной» (3:0) и домашняя виктория над «Дженоа». Перед этим же подопечные Ивана Юрича на выезде уступили «Милану» (1:4) и дома поделили очки с «Кальяри» (0:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лацио» предлагают поставить за 2.21.

На викторию «Торино» дают 3.55, ничья оценена в 3.30.

«Лацио» пора побеждать, поэтому поставим на победу римлян.

Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить в этой игре.