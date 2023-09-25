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    Сможет ли «Интер Майами» без Месси обыграть «Орландо Сити»?

    «Орландо Сити» — «Интер Майами». Ставка (к. 1.82) и прогноз на чемпионат МЛС 25 сентября 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Орландо Сити» — «Интер Майами»
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    Лионель Месси
    «Интер Майами» сыграет на выезде против «Орландо Сити» в рамках регулярного чемпионата МЛС. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 02:30 мск. «Орландо Сити» — «Интер Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 25 Сентября 2023 года

    «Орландо Сити»

    «Орландо Сити» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, набрав в 29-ти матчах 50 очков.

    «Орландо» почти гарантировал себе участие в плей-офф. Должно произойти что-то невероятное, чтобы они в итоге финишировали за пределами топ-8.

    Коэффициенты матча Орландо Сити — Интер Майами

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  • 1.823.954.00Бонус$9500
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    Несколько дней назад Оскара Парехи уступила на поле «Нью-Йорк Сити» со счетом 0:2.

    Но перед этим у «Орландо» была серия из шести матчей без поражений. И на этом отрезке один из лидеров сезона одержал пять побед.

    Также стоит обратить внимание на то, что «Орландо Сити» потерпел лишь три поражения в 14-ти домашних матчах.

    «Интер Майами»

    «Интер» тем временем находится на 13-й строчке в таблице Востока, набрав в 28-ми матчах 31 очко.

    На данный момент сложно сказать, сможет ли клуб из Майами попасть в плей-офф. Но очевидно, что это чересчур непростая задача.

    Ранее на этой неделе «Интер» разнес на своем поле «Торонто» — 4:0.

    Однако в этом матче случилась большая неприятность. Лионель Месси покинул поле еще до перерыва из-за травмы.

    Вроде бы ничего серьезного, но ближайшие игры Лео, скорее всего, пропустит.

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    Перед этим «Интер» без Месси, который в тот момент был в расположении сборной Аргентины, уступил на выезде «Атланте» (2:5).

    Интересно, что это было первое поражение команды Херардо Мартино с тех пор, как в нее перешел Месси.

    Прогноз и ставка

    На «Орландо Сити» в этом матче можно поставить за 1.82, ничью букмекеры предлагают за 3.95, а победу «Интер Майами» — за 3.94.

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    «Интер» с Месси и без него — это все-таки две разные истории. Без аргентинской звезды им будет сложно обыграть одну из лучших команд Востока.

    При этом помимо Месси предстоящий матч, скорее всего, пропустит и Жорди Альба, который тоже получил травму в игре с «Торонто».

    Ставка — победа «Орландо Сити» за 1.82.

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    «Орландо Сити» — «Интер Майами»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 25.09.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Интер Майами» без Месси обыграть «Орландо Сити»?
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