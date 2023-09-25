«Интер Майами» сыграет на выезде против «Орландо Сити» в рамках регулярного чемпионата МЛС. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 02:30 мск. «Орландо Сити» — «Интер Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Орландо Сити»

«Орландо Сити» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, набрав в 29-ти матчах 50 очков.

«Орландо» почти гарантировал себе участие в плей-офф. Должно произойти что-то невероятное, чтобы они в итоге финишировали за пределами топ-8.

Коэффициенты матча Орландо Сити — Интер Майами 1X2Новым игрокам 1.823.954.00Бонус$9500

Несколько дней назад Оскара Парехи уступила на поле «Нью-Йорк Сити» со счетом 0:2.

Но перед этим у «Орландо» была серия из шести матчей без поражений. И на этом отрезке один из лидеров сезона одержал пять побед.

Также стоит обратить внимание на то, что «Орландо Сити» потерпел лишь три поражения в 14-ти домашних матчах.

«Интер Майами»

«Интер» тем временем находится на 13-й строчке в таблице Востока, набрав в 28-ми матчах 31 очко.

На данный момент сложно сказать, сможет ли клуб из Майами попасть в плей-офф. Но очевидно, что это чересчур непростая задача.

Ранее на этой неделе «Интер» разнес на своем поле «Торонто» — 4:0.

Однако в этом матче случилась большая неприятность. Лионель Месси покинул поле еще до перерыва из-за травмы.

Вроде бы ничего серьезного, но ближайшие игры Лео, скорее всего, пропустит.

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Перед этим «Интер» без Месси, который в тот момент был в расположении сборной Аргентины, уступил на выезде «Атланте» (2:5).

Интересно, что это было первое поражение команды Херардо Мартино с тех пор, как в нее перешел Месси.

Прогноз и ставка

На «Орландо Сити» в этом матче можно поставить за 1.82, ничью букмекеры предлагают за 3.95, а победу «Интер Майами» — за 3.94.

«Интер» с Месси и без него — это все-таки две разные истории. Без аргентинской звезды им будет сложно обыграть одну из лучших команд Востока.

При этом помимо Месси предстоящий матч, скорее всего, пропустит и Жорди Альба, который тоже получил травму в игре с «Торонто».

Ставка — победа «Орландо Сити» за 1.82.