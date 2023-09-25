«Орландо Сити»
«Орландо Сити» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, набрав в 29-ти матчах 50 очков.
«Орландо» почти гарантировал себе участие в плей-офф. Должно произойти что-то невероятное, чтобы они в итоге финишировали за пределами топ-8.
Коэффициенты матча Орландо Сити — Интер Майами
Несколько дней назад Оскара Парехи уступила на поле «Нью-Йорк Сити» со счетом 0:2.
Но перед этим у «Орландо» была серия из шести матчей без поражений. И на этом отрезке один из лидеров сезона одержал пять побед.
Также стоит обратить внимание на то, что «Орландо Сити» потерпел лишь три поражения в 14-ти домашних матчах.
«Интер Майами»
«Интер» тем временем находится на 13-й строчке в таблице Востока, набрав в 28-ми матчах 31 очко.
На данный момент сложно сказать, сможет ли клуб из Майами попасть в плей-офф. Но очевидно, что это чересчур непростая задача.
Ранее на этой неделе «Интер» разнес на своем поле «Торонто» — 4:0.
Однако в этом матче случилась большая неприятность. Лионель Месси покинул поле еще до перерыва из-за травмы.
Вроде бы ничего серьезного, но ближайшие игры Лео, скорее всего, пропустит.
Перед этим «Интер» без Месси, который в тот момент был в расположении сборной Аргентины, уступил на выезде «Атланте» (2:5).
Интересно, что это было первое поражение команды Херардо Мартино с тех пор, как в нее перешел Месси.
Прогноз и ставка
На «Орландо Сити» в этом матче можно поставить за 1.82, ничью букмекеры предлагают за 3.95, а победу «Интер Майами» — за 3.94.
«Интер» с Месси и без него — это все-таки две разные истории. Без аргентинской звезды им будет сложно обыграть одну из лучших команд Востока.
При этом помимо Месси предстоящий матч, скорее всего, пропустит и Жорди Альба, который тоже получил травму в игре с «Торонто».
Ставка — победа «Орландо Сити» за 1.82.